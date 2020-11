Yogurt greco: un prezioso alleato per la tua dieta. Negli ultimi tempi lo yogurt greco è un alimento sempre più apprezzato, sopratutto da chi adotta uno stile di vita healthy e ama sana alimentazione e fitness. Ma per cosa si contraddistingue rispetto ad uno yogurt tradizionale? Quali benefici apporta al nostro organismo e, soprattutto, come inserirlo in modo corretto all’interno di una dieta sana e varia? Cerchiamo di rispondere a tutti questi quesiti.

Proprietà e benefici dello yogurt greco

Lo yogurt greco, nato circa 4500 anni fa in Europa orientale, vanta numerose proprietà benefiche.

Alimento completo: lo yogurt greco apporta quasi tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno. E’ carente in fibre ma contiene proteine, carboidrati, grassi e vitamine.

Bassi livelli di lattosio: il processo di fermentazione a cui viene sottoposto mantiene le colture attive e in vita favorendo così la trasformazione del lattosio nel più digeribile acido lattico. Come conseguenza ha bassi livelli di lattosio che lo rendono indicato per chi è intollerante e fatica ad assorbire lo zucchero contenuto nel latte e nei suoi derivati.

Aiuta la digestione : Grazie a un alto tenore di probiotici e batteri sani che rimuovono i residui di cibo dalle pareti intestinali e ad una bassa concentrazione di carboidrati è ottimo per stimolare la digestione.

Alimento con molte proteine: Lo yogurt greco contiene una quantità minore di siero, di lattosio e di zuccheri e, di conseguenza, una più alta quantità di proteine. Proprio grazie alla sua fonte proteica risulta essere un alimento particolarmente indicato nelle diete dimagranti perché ha un alto potere saziante.

Fermenti lattici: Nonostante una diversa preparazione rispetto allo yogurt tradizionale, lo yogurt greco contiene fermenti lattici: Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus. Proprio grazie alla presenza di fermenti è in grado di migliorare la funzionalità intestinale favorendo la peristalsi e la regolarità. I fermenti lattici in esso contenuti integrano la flora batterica che si trova nell'intestino ristabilendo il giusto equilibrio. Come naturale conseguenza, lo yogurt greco favorisce : eliminazione del fastidioso gonfiore addominale , diminuzione dei tempi di digestione , minor tempo di contatto tra la parete intestinale e le sostanze nocive assunte con i cibi, sintesi di biotina e vitamina K importanti per la coagulazione e per le ossa, potenziamento del metabolismo degli zuccheri .

Sodio basso: Una porzione di questo yogurt contiene 50 milligrammi di sodio, ossia la metà rispetto ad un vasetto di yogurt normale.

Yogurt greco, valori nutrizionali

Abbiamo detto che lo yogurt greco è il perfetto alleato di chi è a dieta o comunque predilige uno stile di vita sano e sta molto attento a ciò che mangia. E’ infatti un alimento molto interessante dal punto di vista nutrizionale e calorico, soprattutto se si sa scegliere quello più adatto. Ecco i valori nutrizionali dei diversi tipi di yogurt greco:

Yogurt intero : 115 calorie per 100 gr

: 115 calorie per 100 gr Versione light con lo 0% di grassi : 57 calorie circa per 100 gr

: 57 calorie circa per 100 gr Yogurt al 2% di grassi: 70 calorie circa per 100 grammi

70 calorie circa per 100 grammi Versione al 5% di grassi : 93 calorie circa per 100 grammi

: 93 calorie circa per 100 grammi Yogurt greco alla frutta: sulle 120 calorie, ma dipende molto dalla preparazione

Se si è a dieta il consiglio è di prendere uno yogurt greco bianco e aggiungere frutta fresca (a pezzettini o frullata), caffè istantaneo, miele, cereali, scaglie di cioccolato fondente, frutta secca… Tutti ingredienti salutari in grado di completare la vostra colazione o il vostro spuntino. Se volete ridurre le calorie ingerite, scegliete la versione magra dello yogurt greco. E’ però importante ricordare che i lipidi non vanno completamente eliminati in una dieta sana e bilanciata, ma semplicemente selezionati preferendo quelli derivati da latte, pesce e fonti vegetali.

Yogurt greco e yogurt tradizionale: differenze

Quali sono le principali differenze tra lo yogurt tradizionale ed il greco? Innanzitutto diciamo che la principale sta nel procedimento con cui vengono prodotti.

Tutti gli yogurt sono il risultato del processo di fermentazione del latte da parte dei batteri, in particolare di Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaris.

E’ proprio grazie alla fermentazione che acquisiscono il tipico sapore acido. Ma le similitudini finiscono qui perché:

lo yogurt normale viene filtrato due volte attraverso una garza,

il greco subisce addirittura tre filtrazioni risultando più cremoso e consistente. In seguito a questa ulteriore filtrazione contiene meno siero e quindi meno lattosio. Ne risulta uno yogurt più denso; con più proteine e meno carboidrati; più digeribile e più tollerabile.

Ricette light da provare!

Dopo aver visto i numerosi benefici dello yogurt greco, vediamo come usarlo in cucina. Grazie alla sua consistenza ed al suo sapore ben si presta nella preparazione sia di ricette dolci che salate.

Per quanto riguarda il dolce basta aggiungere poco miele o dolcificante a piacere per avere una crema golosa senza sensi di colpa. Si può arricchire la crema con frutta, cereali o cioccolato. Oppure è possibile usarla per farcire pancake, torte o crepe.

Se invece cerchiamo idee per il salato basti pensare alla famosissima salsa tzaziki. Per ottenerla basta centrifugare yogurt greco, cetrioli, aglio, olio, aceto bianco ed aneto. Oppure può essere usato come condimento per un piatto di pasta cremoso ma light, basta sbizzarrirsi con la fantasia.

Beauty hacks

Lo yogurt greco è perfetto non solo in cucina ma è un ottimo allenato nella cura della nostra pelle. Prova ad inserirlo nella tua beauty routine per vederne tutti gli effetti positivi! La sua consistenza cremosa lo rende perfetto per la preparazione di maschere di bellezza. L’acido lattico e i fermenti lattici infatti sono elementi fondamentali per combattere i radicali liberi dell’ossigeno, i principali responsabili dell’invecchiamento della pelle. Prova a mescolare due cucchiai di yogurt greco bianco, un cucchiaio di miele e uno di zucchero di canna per ottenere una maschera idratante ed illuminante.

Oppure, se ti ritrovi con i capelli spenti, mescola in parti uguali yogurt greco e miele, aggiungi una spruzzata di limone ed applica il composto ottenuto sui capelli lavati e tamponati. Lascia agire 15 minuti e poi sciacqua, vedrai che differenza!