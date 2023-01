Quali sono i cocktail più venduti al mondo?

Qual è il tuto cocktail preferito? Ami le particolarità o anche tu preferisci ordinare uno dei dieci cocktail più venduti in tutto il mondo?

Forse non tutti sanno che Drinks International ogni anno stila una classifica che contiene i drink più venduti al mondo. Curioso di sapere chi c’è al primo posto? Scopriamolo insieme e scopriamo i vari cocktail della classifica sul sito di un esperto in cocktail.

10 Whisky Sour

Partiamo dal fondo della classifica e, al decimo posto, troviamo il Whisky Sour. Si tratta di un cocktail realizzato con whisky americano e limone. La sua ormai celebre ricetta vienne pubblicata per la prima volta nel libro di Jerry Thomas “How to Mix Drinks or the Bon Vivant’s Companion”. Era il 1862 e, da allora, il Whisky Sour ha riscosso un successo sempre crescente.

9 Moijto

Cambiamo genere e passiamo al freschissimo Moijto. Un cocktail largamente diffuso che spesso si ordina per dissetarsi nelle calde serate estive. In realtà si è conquistato la posizione numero 9 proprio perché è amato tutto l’anno. Attenzione al vero Moijto però, la menta non va tritata ma pestata per permettergli di sprigionare tutta la sua essenza.

8 Manhattan

Si tratta di un cocktail realizzato con 5 parti di Rye Whiskey, 2 di Vermouth rosso e una goccia di Angostura. Dopo aver unito gli ingredienti nel mixing glass già riempito con cubetti di ghiaccio, si da una delicata mescolata e si versa in una coppetta da cocktail ghiacciata.

In origine, al PDT, il bartender Jim Meehan realizzava il Manhattan miscelando whisky di segale, vermouth dolce e due gocce di Angostura. Drink che poi veniva rigorosamente decorato con ciliegie sotto il brandy.

7 Espresso Martini

L’Espresso Martini venne inventato nel 1980 da Dick Bradsell del Freds Club di Londra Il protagonista assoluto di questo drink è il caffè, che si completa grazie alla vodka.

6 Aperol Spritz

Al sesto posto troviamo lo Spritz. Facile da bere, dissetante e non eccessivamente alcolico, è il drink perfetto per un lungo aperitivo tra amici.

5 Daiquiri

Il protagonista di questo cocktail è il Rhum bianco (4,5 cl), a cui si devono poi aggiungere succo di limone fresco o lime (2 cl) e sciroppo di zucchero (0,5 cl). Servitelo, rigorosamente ghiacciato, in una in una coppetta da cocktail ed il gioco è fatto; non richiede nemmeno delle decorazioni.

4 Margarita

Quarto posto per il Margarita, un cocktail che si presenta sia con una ricetta classica che con molte variazioni. Nella sua versione originale si prepara con 3,5 cl di tequila, 2 cl di triple sec e succo di limone.

3 Dry Martini

Il dry martini è stato uno dei cocktail più amati da personaggi celebri del calibro di Hemingway e Umberto Eco. Come si prepara un buon Dry Martini? Basta far raffreddare una coppa Martini; versare del ghiaccio nel mixing-glass; aggiungere gin e vermouth (rigorosamente in questo esatto ordine), e filtrare il tutto nella coppa ghiacciata.

2 Old Fashioned

Un grandissimo classico che ha però perso la prima posizione. abdicato dopo i cenni di cedimenti già notati lo scorso anno. Come si prepara? David Wondrich ha rintracciato la ricetta più antica dell’Old Fashioned e ci spiega come realizzarlo a regola d’arte. “Un cubetto di zucchero bagnato con tre gocce di bitter Angostura e una piccola soda, schiacciato, mescolato con un grande cubetto di ghiaccio e due once di bourbon”.

1 Negroni

Il Negroni è il principe degli aperitivi italiani. Il suo storico successo sembra proprio essere intramontabile! Facile da preparare e ancor più facile da amare ha saputo conquistarsi il primo posto di questa speciale classifica.