5 idee per un pranzo veloce, leggero ed equilibrato

Preparare un pranzo sano e nutriente a volte può essere difficile perché magari non ci troviamo a casa, non abbiamo molto tempo o non siamo abili in cucina e ci mancano le idee! In questi casi si può optare per un piatto unico, che includa tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno per affrontare la giornata: carboidrati, proteine, vegetali. Ovviamente per poter organizzare i pasti senza farci mancare niente dobbiamo prima fare una spesa completa, in modo da avere gli ingredienti che ci servono a portata di mano.

Insalata di riso

L’insalata di riso è un piatto tipico estivo ma si può preparare in ogni stagione. Prepararla è davvero facile e si possono aggiungere gli ingredienti che si preferiscono tra tonno, mozzarella, pomodorini, olive e molto altro. Il riso può essere bianco o integrale, altrimenti si può sostituire con i cereali. Per fare in modo che il piatto sia equilibrato dobbiamo inserire tutti i nutrienti principali, una buona combinazione può essere questa: carboidrati (riso), vegetali (pomodori) e proteine (tonno). Se non si mangia il pesce si possono aggiungere i legumi, ad esempio i ceci o i fagioli.

Insalata di pollo

Chi preferisce la carne al pesce può optare per un’insalata di pollo, piatto unico veloce e facilissimo da preparare. L’ingrediente principale è il pollo, che si può cucinare facilmente in padella e tagliare in piccoli pezzi. Si può aggiungere qualsiasi tipo di verdura per completare il piatto, come ad esempio i pomodori, le carote o le zucchine. Per facilitare la procedura è meglio aggiungere verdure crude, sono più nutrienti e inoltre non c’è bisogno di cucinarle, bisognerà solo tagliarle e poi condire tutto insieme con olio, sale, aceto o con una salsa che ci piace.

Cous cous con verdure, pollo o gamberetti

Il cous cous si prepara molto velocemente e si può abbinare a diversi ingredienti, inoltre si può mangiare sia caldo che freddo. Viene proposto come piatto estivo perché è molto leggero e solitamente si prepara con le carote e le zucchine, ma si può inserire anche il pollo oppure i gamberetti. Si tratta di un perfetto piatto “svuotafrigo” e permette di mangiare in modo salutare senza buttare via niente. Per chi gradisce è possibile aggiungere della salsa di soia, altrimenti va benissimo l’olio extravergine d’oliva.

Poke bowl

Il poke bowl è diventato molto di moda negli ultimi anni ed è un piatto tipicamente hawaiano ma viene rivisitato in chiave più europea. Si può preparare facilmente in casa con diversi ingredienti che possono essere verdura, legumi, pesce, carne, frutta e riso. Per fare un esempio, un poke bowl equilibrato può contenere: riso (normale o integrale), salmone (proteina), avocado e mango (frutta), zucchine, cavolo (verdura) e ceci (legumi). Solitamente viene condito con una salsa, che può essere la salsa teriyaki, di soia, di avocado. Tutti gli ingredienti vengono posizionati nella ciotola separatamente, per poi essere mischiati insieme con la salsa.

Toast avocado e salmone

Un’altra ricetta fresca e veloce è il toast di avocado e salmone, che appunto prevede l’utilizzo di questi due ingredienti. Questo toast può avere diverse varianti in base ai propri gusti, ad esempio si può aggiungere un uovo, una salsa, oppure un pomodoro. Si tratta di un piatto saziante, leggero e nutriente che non appesantisce per niente. Il salmone e l’avocado formano una perfetta combinazione di sapori: il primo più salato e il secondo tropicale. Il salmone che viene utilizzato solitamente è quello affumicato norvegese, che non ha bisogno di alcun tipo di preparazione.