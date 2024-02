Dieta Dukan: controindicazioni della dieta più in voga

La dieta Dukan è un regime alimentare seguito da moltissime persone in tutto il mondo. Ideato dal medico Pierre Dukan e portato alla ribalta dall’allora principessa Kate Middleton (che decise di seguirla proprio in preparazione alle nozze con William, principe del Galles), ancor oggi è una delle diete più di moda. Le premesse sembrano molto buone: promette di far perdere parecchio peso mangiando in quantità libera alcuni alimenti specificati in una apposita lista.

Ma non sempre è tutto oro quello che luccica e, soprattutto quando si tratta di salute, è bene informarsi con accuratezza. La dieta Dukan è infatti stata oggetto di critiche e preoccupazioni da parte di alcuni professionisti della salute. Le principali red flag? Essere troppo povera di nutrienti e troppo restrittiva.

Prima di intraprendere qualsiasi dieta, è consigliabile consultare un professionista della salute per assicurarsi che sia adatta alle proprie esigenze e condizioni di salute. E allora perché così tante persone decidono per il fai da te e non si rivolgono a nutrizionisti? Le ragioni sono molteplici:

Per questioni economiche : spesso si pensa che un professionista che ci dovrà seguire per un percorso abbastanza lungo possa essere troppo oneroso. Ricordiamoci, però, che stiamo investendo sulla nostra salute, e non c’è bene più prezioso!

: spesso si pensa che un professionista che ci dovrà seguire per un percorso abbastanza lungo possa essere troppo oneroso. Ricordiamoci, però, che stiamo investendo sulla nostra salute, e non c’è bene più prezioso! Per un disagio psicologico : anche se può sembrare un controsenso, molte persone provano vergogna all’idea di rivolgersi ad uno specialista perché ne temono il giudizio. I professionisti di oggi sono però sempre più preparati, anche a livello di gestione delle emozioni. Stiamo cercando di fare qualcosa di buono per noi, dovremmo esserne orgogliosi!

: anche se può sembrare un controsenso, molte persone provano vergogna all’idea di rivolgersi ad uno specialista perché ne temono il giudizio. I professionisti di oggi sono però sempre più preparati, anche a livello di gestione delle emozioni. Stiamo cercando di fare qualcosa di buono per noi, dovremmo esserne orgogliosi! Comodità nella gestione della dieta e libertà: Fare una dieta per conto proprio permette di evitare i controlli e non ci fa sentire con il fiato sul collo. Ma ricordiamoci sempre che i controlli non servono a giudicarci, quanto piuttosto ad adattare la dieta al nostro percorso.

I benefici di essere seguiti da un professionista sono davvero tanti e ci permettono di evitare tutta una serie di effetti collaterali legati alle diete generiche proprio come lo è la Dukan. Nello specifico, poi, la dieta Dukan sappiamo essere stata molto criticata da molti medici. Ma approfondiamola insieme.

La Dieta Dukan in breve

La dieta Dukan è un regime alimentare sviluppato dal medico francese Pierre Dukan che si basa su un approccio proteico e a basso contenuto di carboidrati. La dieta è divisa in quattro fasi:

Fase di Attacco dieta Dukan: dura da 1 a 7 giorni e prevede il consumo esclusivo di alimenti ricchi di proteine magre, come carne, pesce, uova e latticini a basso contenuto di grassi. Fase di Crociera: in questa seconda fase si aggiungono gradualmente le verdure al menu, alternandole ai giorni di sole proteine. La durata di questa fase dipende dalla quantità di peso che si desidera perdere. Prosegue infatti fino al raggiungimento del peso desiderato. Fase di Consolidamento: durante questa fase vengono aggiunti alimenti quali frutta, pane, formaggio e carboidrati più complessi. Si tratta di una fase dalla durata variabile: dovrà infatti essere seguita calcolando una durata di dieci giorni per ogni chilo di peso perso. Fase di Stabilizzazione: quest’ultima fase è incentrata sul mantenimento del peso raggiunto. Durante questa fase non ci sono più restrizioni alimentari specifiche, ma vengono fornite alcune linee guida per evitare il ritorno del peso perso.

Principali effetti collaterali della Dieta Dukan

La dieta Dukan ha suscitato preoccupazioni e critiche da parte della comunità scientifica internazionale. Ma quali sono i punti più contestati? Vediamoli insieme punto per punto.

Squilibrio nutrizionale: La dieta è estremamente ricca di proteine e povera di carboidrati e grassi, soprattutto durante le fasi iniziali. Questo squilibrio può portare a carenze nutrizionali a lungo termine e può essere difficile da sostenere senza il supporto di integratori vitaminici e minerali.

La dieta è estremamente ricca di proteine e povera di carboidrati e grassi, soprattutto durante le fasi iniziali. Questo squilibrio può portare a carenze nutrizionali a lungo termine e può essere difficile da sostenere senza il supporto di integratori vitaminici e minerali. Eccessivo lavoro a carico dei reni: L’elevato consumo di proteine può mettere pressione sui reni, specialmente in individui con preesistenti problemi renali o poco avvezzi a bere la giusta quantità di acqua giornaliera. Questo può portare a un aumento dei livelli di acidi nel sangue e potenzialmente causare danni renali.

L’elevato consumo di proteine può mettere pressione sui reni, specialmente in individui con preesistenti problemi renali o poco avvezzi a bere la giusta quantità di acqua giornaliera. Questo può portare a un aumento dei livelli di acidi nel sangue e potenzialmente causare danni renali. Stipsi e problemi digestivi: L’assenza di fibre durante la fase di attacco e la limitata presenza di verdure nelle fasi successive possono causare problemi digestivi, soprattutto una forte stitichezza.

L’assenza di fibre durante la fase di attacco e la limitata presenza di verdure nelle fasi successive possono causare problemi digestivi, soprattutto una forte stitichezza. Difficoltà nel sostenere la dieta a lungo termine : La dieta Dukan può essere difficile da seguire a lungo termine perché limita un po’ le uscite e la varietà del menù. Questo potrebbe portare a un effetto yo-yo, con il recupero del peso perso una volta che si riprendono le normali abitudini alimentari.

: La dieta Dukan può essere difficile da seguire a lungo termine perché limita un po’ le uscite e la varietà del menù. Questo potrebbe portare a un effetto yo-yo, con il recupero del peso perso una volta che si riprendono le normali abitudini alimentari. Effetto yo-yo: La rapidità con cui si perde peso può essere principalmente dovuta alla perdita di acqua e muscolo invece di grasso corporeo. Questo può rendere più probabile il recupero del peso perso una volta che si riprendono le normali abitudini alimentari.

Ogni percorso di dieta dovrebbe essere personalizzato. Non solo! Dovrebbe essere flessibile e capace di adattarsi durante tutto il percorso di dimagrimento. Le modifiche fatte da un medico che ci ha visitato e conosce il nostro stato di salute, possono:

Permetterci di superare momenti di stallo del peso;

Concederci un po’ di respiro in un momento di stanchezza evitandoci di mollare del tutto la dieta;

Mantenere uno stato di salute ottimale;

Insegnarci, pian piano, un corretto regime alimentare facile da mantenere nel lungo periodo

Ecco perché, per quanto possa essere famosa la Dieta Dukan, consigliamo sempre di pretendere una dieta specificatamente preparata per la nostra persona.