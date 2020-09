Maniglie dell’amore: scopri come eliminare i Muffin top. Sono antiestetici accumuli di grasso in zona addominale. Spesso vengono anche chiamati Muffin top perché ricordano il classico dolce americano che, cuocendo, esce dal suo pirottino. Purtroppo le somiglianze finiscono qui: se il dolce suscita simpatia e piace un po’ a tutti, le maniglie dell’amore sono forse tra gli inestetismi più odiati dalle donne (e non solo).

Come ridurre le maniglie dell’amore

Spesso, quando ci osserviamo, non facciamo altro che vedere i punti negativi e fissarci su quelli. E’ però importante osservarci in modo completo ed imparare a valorizzare i nostri punti a favore e, nel frattempo, lavorare con serenità per migliorare ciò se si può migliorare. Una cosa che non tutti sanno è che non esiste il dimagrimento localizzato.

Per combattere l’antiestetico grasso in eccesso che trasborda dalla cintura non è infatti possibile affidarsi al solo esercizio fisico ma è necessario associare una sana e corretta alimentazione. Non possiamo decidere dove dimagrire ma possiamo, qualora ce ne fosse bisogno, perdere i Kg in più. Non sempre sono molti! Chi, ad esempio, ha un fisico a mela, tenderà ad accumulare grasso proprio in zona addominale che, anche con pochi Kg in più, uscirà da pantaloni e gonne proprio nella zona del punto vita.

Per ridurre le maniglie dell’amore serve la sinergia di tre fondamentali elementi:

sana alimentazione

esercizi cardio ed esercizi specifici per addominali

sapersi valorizzare con qualche trucco estetico

Esercizi per eliminare le maniglie dell’amore

Assodato che possiamo decidere di dimagrire ma non dove dimagrire, dobbiamo però tener presente che ci sono esercizi molto validi in grado di aiutarci ad asciugare la zona addominale, dimagrire pancia e fianchi e tonificare tutto il core.

Se il problema è dato da qualche chilo in più, è utile attivare una routine di allenamento che alterni sessioni di workout cardio a sessioni di allenamento con esercizi per addominali.

Allenamento cardio

L’allenamento di tipo cardio ti permette di bruciare molte calorie e ti aiuta a raggiungere il deficit calorico necessario a perdere peso quando necessario. Per fare una sessione di allenamento di tipo cardio non ti serve alcuna attrezzatura, ti basterà fare una camminata veloce della durata di almeno mezz’ora tutti i giorni, uscire a correre, fare un giro in bicicletta, ballare a ritmo sostenuto o una lezione di nuoto. Insomma, le opzioni a tua disposizione sono davvero tante! Servono solo un po’ di impegno e di costanza.

Allenamento specifico per addominali

Se vuoi dimagrire in modo sano ed evitare alcuni effetti collaterali del dimagrimento troppo repentino come pelle in eccesso e tessuti svuotati, devi associare al cardio degli allenamenti con esercizi specifici per addominali. Nella tua sessione di workout con addominali non dovranno mai mancare i plank. Si tratta di un esercizio in isometria perfetto per tonificare il core e contrastare la pelle in eccesso dell’addome.

Esercizi addominali: il Plank

Il plank è un esercizio che si fa stando fermi. Potrai pensare che è facile ma, credimi, è forse uno degli esercizi più faticosi da eseguire. La cosa fondamentale e trovare la giusta posizione e cercare di resistere il più possibile. Se eseguito con costanza e in maniera corretta, permette di ottenere ottimi risultati, visibili già in poco tempo.

Come si esegue il plank?

Posizionati sopra un comodo tappetino fitness antiscivolo con la pancia rivolta verso il basso. Piega i gomiti a 90 gradi e fai in modo che risultino allineati con le spalle. Dovresti riuscire a formare una linea retta che parta dalla testa e arrivi ai talloni.

Utilizza come appoggio esclusivamente gli avambracci e le punte dei piedi (le mani non devono sostenere il tuo peso). I fianchi devono essere alti e non devi effettuare nessuna torsione o flessione per cercare di mantenere l’equilibrio. Non abbassare o alzare il sedere ma cerca di mantenerti in linea retta tenendo addome e glutei contratti. Ora che hai trovato la posizione corretta cerca di mantenerla il più possibile. Aumenta pian piano la durata per continuare a mantenere il suo effetto allenante. Il Plank è un esercizio di tipo isometrico, ossia un tipo di allenamento che sfrutta la trazione costante della muscolatura per migliorare la core stability. Sentirai lavorare i fasci muscolari di addome, glutei e schiena.

Bicycle Crunch

E’ un altro esercizio davvero molto efficace per combattere le maniglie dell’amore. Posizionati sul tappetino prestando attenzione a poggiare bene la schiena per terra. Con le mani dietro le orecchie, alza le gambe a formare un angolo di 90°. A questo punto porta il ginocchio sinistro verso il petto e ruota il gomito destro verso la gamba sinistra. Alterna i due lati del corpo.

Russian Twist

I russian twist sono esercizi che faranno lavorare moltissimo gli obliqui consentendoti di contrastare le maniglie dell’amore. Per eseguire i russian twist posizionati seduto con con le ginocchia piegate e i piedi appoggiati a terra. A questo punto porta le spalle leggermente indietro e ruota il bacino in antiversione tenendo la schiena dritta.

Allunga le braccia di fronte a te ed effettua una torsione del busto a destra e a sinistra senza muovere le gambe. Quando ti risulterà facile potrai aumentare l’intensità tendi in mano un manubrio, una palla medica o un kettlebell.

Alimentazione corretta per combattere le maniglie dell’amore

Se hai bisogno di perdere peso, soprattutto se parliamo di molti chili, è bene rivolgerti ad un nutrizionista che ti possa seguire durante il tuo percorso di dimagrimento. Se invece devi solo asciugare un po’ la zona addominale ti basterà adottare uno stile di vita sano e attivo ed associare un’alimentazione corretta.

Ecco alcuni consigli generici che ti possono aiutare:

Adotta un’alimentazione sana ed equilibrata

Prediligi frutta e verdura fresche, ricche in acqua, fibre e sali minerali

Preferisci gli alimenti con pochi grassi e proteine magre

Scegli grassi monoinsaturi, migliori dei grassi trans. Alcuni studi hanno dimostrato che i grassi trans possono far accumulare il 30% di ciccia in più rispetto ai grassi monoinsaturi.

Evita bibite gassate, succhi di frutta troppo zuccherini e alcol

Evita cibi industriali, cibi troppo salati ed elaborati. Spesso hanno quantità di sale e zucchero eccessive!

Consigli per mimetizzare le maniglie dell’amore

Abbiamo detto che è importante migliorarsi ma che è altrettanto fondamentale sapersi valorizzare. Ecco allora alcuni consigli pratici per mimetizzare le maniglie dell’amore ed apparire subito più snella:

Scegli i vestiti della taglia giusta. Sembra superfluo dirlo ma jeans o gonne troppo strette segnano il punto vita facendo uscire gli anti estetici rotolini. Abiti troppo grandi, invece, rischiano di ingoffare e allargare la figura.

Adotta intimo furbo e contenitivo, ti toglierà subito l’imbarazzo di un abito che segna troppo

Prenditi cura della tua pelle avendo l’accortezza di idratarla bene. Puoi usare una crema elasticizzante o fare un bel massaggio con dell’olio sulla pelle bagnata subito dopo la doccia. Vanno benissimo tutti: di mandorla, di cocco, di jojoba, Argan o oliva

Cerca di correggere la postura. Tenere le spalle piegate ben aperte e la schiena dritta ti darà subito un aspetto più armonico e slanciato.