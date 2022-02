L’athleisure made in Italy per tutte le occasioni

Una delle tendenze più interessanti della moda attuale è quella che vede capi capaci di unire elementi dello sportswear ad altri più eleganti. Si tratta dell’athleisure, termine che deriva dall’unione delle parole athletic, sportivo/atletico, e leisure, ovvero tempo libero. Soluzioni che nascono dall’esigenza di coniugare comodità e raffinatezza in un abbigliamento che riesce a garantire molteplici benefici per il benessere della persona.

Diverse sono le aziende del Made in Italy specializzate nella produzione di capi sportivi capaci di coniugare un lato fashion, che vede l’impiego di tessuti all’avanguardia in grado di portare vantaggi importanti nella vita di tutti i giorni.

I benefici dei nuovi capi sportivi e casual

I nuovi capi sportivi ed eleganti comprendono un’ampia varietà di indumenti che vanno dall’abbigliamento dimagrante, compreso lo shapewear anticellulite, ai classici leggings, top, tute e t-shirt.

Lo stile è quello che vuole indumenti comodi e allo stesso tempo adatti anche alle occasioni più formali, da indossare con naturalezza fuori dalle ore dedicate all’attività sportiva. Questo è anche il caso dell’athleisure BeGood, capace di coniugare uno stile easy fashion a cosmetotessili di alta gamma che sono un vero e proprio trattamento di bellezza, in grado di modellare, idratare e donare una pelle liscia a fine giornata.

I benefici degli innovativi articoli dello sportswear del made in Italy riguardano, quindi, l’epidermide, il tono muscolare, ma anche la circolazione e, di conseguenza, la salute degli organi interni rispetto alla quale svolgono un’importante azione preventiva. Non solo, essendo realizzati con cosmetotessili, riescono a garantire, semplicemente stando a contatto diretto con la pelle, un’azione mirata sul corpo con un effetto anticellulite, rassodante, antifatica e persino bruciagrassi.

L’athleisure è da considerare, quindi, un eccellente alleato sia per chi desidera dimagrire, sia per chi si trova a mantenere stabile il peso corporeo. Una vera propria oasi di bellezza perfetta anche per il benessere della mente, dal momento che la donna si sente più a suo agio, bella ed elegante. E si sa, l’autostima è una questione da non prendere mai alla leggera e da coltivare ogni giorno.

Perché l’athleisure piace

Lo sportswear, pensato con un mood fashion, comodo ed elegante, è sempre più amato, persino dalle star. Ne sono un esempio i prodotti utilizzati da Jill Cooper, amata sui social per i suoi programmi di allenamento fitness, il fisico statuario e lo stile sempre al passo con i tempi. Merito anche dei suoi look che vedono, come nello stile del made in Italy, soluzioni perfette per l’attività fisica e per tutte le altre occasioni.

L’athleisure riscuote successo per diversi motivi. In primo luogo perché è uno stile comodo e versatile. A questo è necessario aggiungere un lato raffinato, altamente personalizzabile e, quindi, capace di far sentire unica ogni donna. Inoltre, rende disponibili le caratteristiche dell’abbigliamento sportivo per il tempo libero. I prezzi, a fronte di una qualità indubbiamente alta, sono decisamente accessibili, e i numerosi benefici per la bellezza e persino la salute rappresentano un aspetto che rende questo tipo di capi davvero irresistibili.