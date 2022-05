Prova costume: come fare sport senza stress e in salute!

La prova costume è forse uno dei momenti più temuti da donne e uomini. Improvvisamente si inizia a pensare al proprio corpo e subito ci si sente appesantiti dagli sgarri invernali e dai sensi di colpa per l’ultimo aperitivo a cui non si è saputo dire di no. Niente di più sbagliato! Voi lo sapete che lo stress fa aumentare il cortisolo e il cortisolo in eccesso favorisce l’accumulo di grasso addominale? Ragion per cui pensare alla prova costume fa ingrassare!

Scherzi a parte, penso seriamente che andare al mare non debba essere visto come ‘una prova da superare’, bensì come una meritata vacanza da vivere in totale relax. Vero è che l’idea delle vacanze ci mette un po’ di pepe addosso ed è giusto approfittarne.

Quando arriva la primavera anche i più sedentari si risvegliano dal torpore e vengono presi da un’irrefrenabile voglia di attività all’aperto. Passeggiate, lunghi percorsi in bici, corse o nuoto… ad ognuno il suo sport! Il fitness fa bene sia a livello fisico che a livello mentale ma, è bene ribadirlo, bisogna prestare attenzione.

Non fatevi prendere (magari a maggio) dall’ansia per la prova costume! Fate diventare il momento uno spunto per mangiare meglio e muovervi di più da vivere con un’ottica positiva e propositiva. Ma vediamo insieme alcune regole da osservare per evitare traumi. E se succedono? Perché, inutile dirlo, anche prestando attenzione, possono capitare, vi diciamo come rimediare nel migliore dei modi grazie agli antidolorifici di automedicazione Dicloreum.

Insomma, ci prendiamo cura noi della vostra salute, a voi non resta che leggere e farne tesoro.

Fare sport senza stress e senza andare incontro a traumi

Quando l’obiettivo da raggiungere è vicino il più grande errore che possiamo fare è quello di voler bruciare le tappe. Nello sport tanto e subito, però, non funziona. Anzi, spesso diventa controproducente e porta a due effetti sicuramente poco graditi. Allenarsi troppo quando si è a digiuno dall’attività fisica può infatti:

, soprattutto alle gambe. Spesso, soprattutto le donne, abbandonano gli allenamenti per paura che le gambe possano diventare troppo muscolose. In realtà i muscoli sottoposti alla stimolazione trattengono più liquidi ed è solo un momento transitorio. Per contrastarlo è bene scegliere un allenamento adatto al proprio grado di allenamento alzando l’intensità in modo molto dolce e graduale. E’ altrettanto utile terminare la sessione di esercizi restando per circa 15 minuti stesi a terra e con le gambe sollevate appoggiate alla parete per aiutare il microcircolo. Provocare traumi come stiramenti o contusioni. Per allenarsi è importante fare un adeguato riscaldamento per preparare muscoli e articolazioni ad rispondere nel migliore dei modi. Ricordate inoltre di imparare bene la corretta esecuzione dei movimenti, è più importante fare meno ripetizioni (ma corrette) piuttosto che molte ma fatte in fretta e senza controllo dei movimenti.

Cosa fare in caso di traumi?

Abbiamo visto che un buon riscaldamento muscolare e la scelta di un adeguato grado di allenamento sono due buoni punti cardine per evitare i traumi. Nello sport, però, è comunque facile andare incontro a qualche infortunio ed è utile saperli riconoscere e trattare. Il trauma si presenta con dolore e, spesso, difficoltà di movimento. I sintomi maggiormente legati ai traumi articolari o muscolari sono:

Forte dolore;

Gonfiore, ematoma o edema muscolare;

Sensazione di rigidità muscolare;

Articolazione visibilmente deformata;

Perdita della funzionalità dell’articolazione o del muscolo

Il consiglio è quello di interrompere immediatamente l’attività fisica e mettersi a riposo assoluto. In caso di stati dolorosi dovuti a traumi alle articolazioni, ai muscoli, ai tendini o ai legamenti, ma anche in caso di infiammazioni o dolori reumatici, è possibile fare ricorso alla linea di automedicazione Dicloreum.

Oltre ad essere estremamente efficace per lenire il dolore e combattere l’infiammazione, la linea Dicloreum ha l’indubbio vantaggio di essere particolarmente comoda grazie alla vasta gamma di formati in cui si presenta. E’ infatti possibile reperire in farmacia la schiuma cutanea, i cerotti medicati, o il gel.

Per star bene bastano tre regole base dettate dal buon senso: mangiare in modo sano e nelle giuste quantità, fare una moderata attività fisica (è la costanza a dare i risultati, non l’intensità di una volta) e riposare il giusto in modo da permettere al nostro corpo di recuperare.

Non resta che cercare un nostro personale equilibrio e, in caso di traumi, il giusto rimedio per poter ripartire quanto prima!