Come combattere i chili di troppo: alimentazione, sport e integratori naturali

I chili in eccesso, causa di tormento sia per gli uomini che per le donne sono, generalmente, il risultato di due cattive abitudini: alimentazione sbagliata e sedentarietà. Pertanto, i soggetti che non sono affetti da particolari patologie, possono ambire a una diminuzione del peso corporeo attraverso un’assunzione regolata di calorie e un incremento dell’attività sportiva.

Tuttavia, è bene sottolineare che per poter perdere peso in maniera corretta, è fondamentale sia conoscere e rispettare i giusti principi alimentari sia eseguire l’esercizio fisico nel modo più appropriato. Per capirci, dunque, le soluzioni “fai da te” conducono spesso a scarsi risultati.

I principali rischi fisici e psicologici

La condizione di sovrappeso, specialmente nelle forme più gravi, è sovente causa di malattie cardiovascolari (quali ipertensione, infarto e ictus) oltre che di patologie del fegato e di diabete.

In casi estremi può, addirittura, determinare l’insorgenza di tumori generalmente localizzati nelle aree del colon, della cistifellea e, nelle donne, della mammella.

In quasi tutti i soggetti, poi, viene riscontrato un perenne senso di insoddisfazione nei confronti del proprio corpo e di frustrazione dettata dall’incapacità di risolvere in maniera definitiva tale problematica.

È come se si sentissero imbrigliati all’interno di una spirale di sentimenti negativi che, talvolta, conduce all’autoisolamento e allo sviluppo di comportamenti depressivi.

Regole per una corretta alimentazione e un utile alleato

Dal punto di vista alimentare, come accennato in sede di premessa, lo “smaltimento dei grassi” è possibile solo grazie all’adozione di una dieta ipocalorica moderata, ovviamente accompagnata dal necessario allenamento giornaliero.

È importante che il soggetto diventi più consapevole delle proprie scelte alimentari puntando su alcuni assunti basilari: la varietà dei cibi, il consumo di verdura e frutta di stagione, la suddivisione dei pasti in circa 6 spuntini nell’arco della giornata, l’eliminazione dalla propria dieta di cibi precotti o d’asporto (in quanto spesso ricchi di additivi, coloranti e grassi), l’assunzione di molta acqua, in modo tale da ossigenare adeguatamente i tessuti ed eliminare le scorie.

Molto spesso, però, è preferibile affiancare, al rispetto di suddette regole, l’impiego di prodotti in grado di supportare il metabolismo nei processi di eliminazione dei grassi.

Reduslim, presente sul mercato in comode compresse (da assumere una volta al giorno), è stato appositamente studiato a tale scopo, sfruttando, tra l’altro, le sostanze naturali di cui è composto.

La sua azione garantisce una significativa diminuzione del senso di appetito e, conseguentemente, un dimagrimento costante.

Reduslim, inoltre, permette al corpo di assorbire solo quelle sostanze nutrienti propedeutiche allo svolgimento di una vita sana eliminando, contemporaneamente, i grassi nocivi.

L’importanza dello sport per il dimagrimento

Come si diceva, anche lo sport consente di ottenere importanti risultati in termini di dimagrimento secondo il principio per cui bisogna bruciare più calorie di quelle che vengono ingerite. Solo in questo modo si otterrà il cosiddetto deficit calorico che determina, da parte del corpo, un’assunzione delle riserve necessarie alla produzione di energia, grasso in eccesso in primis. In linea generale, infatti, è l’aumento del movimento, con la conseguente crescita del consumo calorico, a determinare il dimagrimento indipendentemente dallo sport specifico che viene svolto.

Vi sono attività fisiche, però, che più di altre vengono consigliate in quanto esercitano un minore stress articolare a dispetto di un significativo dispendio energetico. Si pensi, a tal proposito, all’andare in bicicletta, al camminare, al nuotare, al fare acquagym.

In determinati casi, nonostante la costanza negli allenamenti consenta di raggiungere un miglioramento della forma, la bilancia continua a mostrare valori sopra la norma.

Pertanto, è consigliabile il ricorso a integratori capaci di supportare le attività metaboliche responsabili dei processi di riduzione del peso più di quanto il solo esercizio fisico riesca a fare.

Reduslim, mediante l’accelerazione dell’andamento metabolico e attraverso un’azione mirata sull’equilibrio ormonale, assolve a tale funzione. Più dettagliatamente, la sua prerogativa è quella di consentire una perdita di peso stimabile in un massimo di 700 grammi giornalieri.

Conclusioni

Può apparire banale, ma non esiste alcuna formula magica per la perdita di peso. Per raggiungere quest’obiettivo, come visto, è necessario rispettare un’alimentazione il più possibile varia ed equilibrata, in aggiunta a un’attività sportiva corretta e regolare.

Il successo risiede nell’effettiva capacità di cambiamento del proprio stile di vita e nel reale desiderio di prendersi davvero cura di sé stessi.