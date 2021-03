Perché ingrassiamo? Scopri come evitare di prendere peso per mantenerti in buona salute più a lungo. Succede a tutti di accorgersi improvvisamente di aver preso qualche Kg. Spesso ce ne rendiamo conto alla fine dell’inverno, quando dopo un periodo di caldi maglioni e morbidi cappotti ci ritroviamo a dover fare i conti con vestitini leggeri o t-shirt rivelatrici.

Quando si tratta solo di qualche Kg in più, poco male, basterà correggere leggermente l’alimentazione ed impegnarci con un po’ di regolare attività fisica per ritrovare il peso forma.

Ma può succedere anche di perdere il controllo e sforare in una condizione patologica che può portare a serie conseguenze per la nostra salute. Ecco perché è importante prenderci cura di noi stessi e tenere monitorato l’andamento del peso in modo da intervenire e limitare i danni prima che diventino un problema insormontabile.

Perché ingrassiamo

Ma quali sono le cause più comuni che ci portano a prendere peso? L’aumento della disponibilità di cibo, spesso di scarsa qualità nutrizionale, la vita sempre più frenetica ma al contempo sedentaria e la scarsità di tempo per sport o attività all’aperto hanno contribuito all’aumentare dell’obesità e delle patologie ad essa correlate.

Il nostro corpo è geneticamente disposto ad accumulare peso

Forse non sapevi che la predisposizione ad aumentare di peso è scritta nei tuoi geni. Non deve essere un alibi, né una scusa per ignorare l’ago della bilancia che sale inesorabilmente, ma una presa di coscienza necessaria a capire il funzionamento del tuo organismo. Sarà più facile capire come comportarsi.

A conti fatti è piuttosto semplice e non ci si può scappare: l’aumento di peso è dovuto ad un introito calorico superiore rispetto alle nostre effettive necessità. In pratica ingrassiamo quando le entrate di energia, sono maggiori delle uscite. Quello che forse non sai è che il nostro organismo è programmato in modo tale da accumulare più riserve di nutrienti possibili ogni qual volta se ne presenta l’occasione. La ragione è da ricercarsi in un meccanismo evolutivo ormai obsoleto ma fondamentale per la nostra sopravvivenza in tempi passati.

Quando il cibo scarseggiava e andava procacciato con grandi difficoltà, poteva succedere di andare incontro a lunghi periodi di carestia. Il nostro copro, per preservarsi, reagisce cercando di immagazzinare quanto più possibile in modo da poter resistere anche ai periodi di scarsità alimentare. Al giorno d’oggi non succede più così nei moderni paesi industrializzati, ma bisogna comunque tenere presente che il meccanismo di accumulo di riserve del nostro organismo non si è modificato.

Ecco perché è facile accumulare peso! Ed ecco perché non è altrettanto facile perderlo quando decidiamo di correre ai ripari mettendoci a dieta. Sempre a causa dello stesso meccanismo, è infatti più difficile perdere i chili in eccesso piuttosto che acquistarli. Questo perché l’uomo, dopo tanta fatica per procacciarsi il cibo ed avere di cui nutrirsi, doveva far di tutto per non deperire.

Questo ci insegna che è importante mangiare sano ed in modo regolare. Fare diete eccessivamente restrittive mette in allarme il nostro organismo portandolo a cercare di affrontare il periodo di carestia accumulando il più possibile. Il nostro metabolismo è piuttosto delicato ed è importante cercare di avere un buon equilibrio. Se improvvisamente riduciamo drasticamente le calorie assunte, cercherà di preservare il corpo abbassando le funzioni metaboliche.

Perché ingrassiamo: 5 motivi che ci fanno aumentare di peso e le relative soluzioni

Quali sono, nella pratica della nostra quotidianità, i motivi che ci portano ad aumentare di peso? E quali accorgimenti prendere per riuscire a dimagrire e ritrovare il peso forma?

Se ti sei accorto di aver preso peso e vuoi iniziare un percorso di dimagrimento il primo, fondamentale step da compiere è fare un controllo dal medico. Ad alcuni può sembrare eccessivo ma spesso alla base di un improvviso aumento di peso, ci sono cause ormonali che è bene escludere. Problemi alla tiroide, ovaio policistico, insulinoresistenza e altre patologie possono infatti portarci ad ingrassare nonostante uno stile di vita sano. In caso di patologie è bene seguire le indicazioni del proprio medico.

Proviamo invece ad analizzare i motivi che ci portano ad accumulare peso anche in caso di buona salute.

Mangi più di quanto consumi

Il nostro corpo è una macchina molto precisa ed efficiente: se introduciamo più calorie di quante ne consumiamo, aumentiamo di peso. Spesso non ci rendiamo conto di quanto effettivamente mangiamo. I motivi che ci portano a sbagliare la stima delle calorie assunte sono principalmente due e sono, per assurdo, in netto contrasto tra loro:

Mangiamo molto bene : Negli ultimi anni è fortunatamente diventata una moda seguire una dieta sana e fit. A rotazione sono diventati di gran moda i superfood (dalle bacche di goji alla curcuma passando per quinoa, amaranto e semi di chia), le colazioni proteiche, l’assunzione di grassi buoni come avocado e burro d’arachidi… Tutte cose ottime per la nostra salute ma, purtroppo, bisogna anche fare i conti con le calorie! Se si introducono 2200 calorie di cibo sano e se ne consumano 2000 si andrà comunque ad ingrassare. E’ importante mangiare sano seguendo una dieta bilanciata che ci fornisca le giuste quantità di tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno: carboidrati, lipidi e proteine.

: Negli ultimi anni è fortunatamente diventata una moda seguire una dieta sana e fit. A rotazione sono diventati di gran moda i superfood (dalle bacche di goji alla curcuma passando per quinoa, amaranto e semi di chia), le colazioni proteiche, l’assunzione di grassi buoni come avocado e burro d’arachidi… Tutte cose ottime per la nostra salute ma, purtroppo, bisogna anche fare i conti con le calorie! Se si introducono 2200 calorie di cibo sano e se ne consumano 2000 si andrà comunque ad ingrassare. E’ importante mangiare sano seguendo una dieta bilanciata che ci fornisca le giuste quantità di tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno: carboidrati, lipidi e proteine. Mangiamo molto male: il cibo spazzatura è presente in tutte le nostre case. Ricco in calorie, farine raffinate, zuccheri e grassi. Povero di nutrienti, fibre e acqua. E’ fin troppo facile eccedere nel consumo calorico pur mangiando poco. Imparate a legge le etichette e scegliere cibi poco processati e sani.

Bevi poco

Perché ingrassiamo? Quando ce lo chiediamo subito pensiamo al cibo trascurando, però, che anche l’acqua è fondamentale! Bere acqua è indispensabile al nostro benessere e ci aiuta a mantenere il giusto peso. Aumenta il senso di sazietà, migliora la digestione, ci mantiene idratati e coadiuva il corretto transito intestinale aiutandoci a mantenere il peso forma. Bastano 8 bicchieri di acqua al giorno che, ovviamente, andranno aumentati in caso di caldo eccessivo o sport.

Perché Ingrassiamo? Dormire poco fa prendere peso

Il giusto riposo è fondamentale. Chi non dorme sufficienza rischia di andare incontro ad eccessiva stanchezza ed attacchi di fame. Non sottovalutare mai il problema e cerca di ritagliarti le giuste ore di riposo.

Non fai attività fisica

Quando si vuole dimagrire è fondamentale raggiungere il deficit calorico, ossia introdurre meno calorie di quelle che si consumano. E’ possibile farlo con una dieta ipocalorica o aumentando l’attività fisica. Lo sport ci permette di evitare una dieta troppo restrittiva, aiutandoci a mantenere la costanza e a non mollare tutto alla prima tentazione. Inoltre, fare attività fisica, andrà ad aumentare la nostra percentuale di massa magra a discapito del grasso corporeo. Sapevi che i muscoli bruciano più calorie del grasso anche a riposo? Basta mezz’ora al giorno per mantenere un corpo magro ed in salute.

Stress e cause psicologiche che fanno ingrassare

Sono in costante aumento i problemi di peso eccessivo legato a problemi alimentari. Spesso il peso eccessivo altro non è che la manifestazione di un problema psicologico. Abbuffate, disordini alimentari, eccessivo ricorso a comfort food possono minare la nostra salute psicofisica. Se sei afflitto da un problema psicologico e non riesci a far fronte all’eccessivo stress, prova a cercare aiuto da un buon professionista. Non riuscire a seguire una dieta non è sempre dovuto a pigrizia o scarsa determinazione ma potrebbe nascodere qualcosa di più profondo.

Come perdere peso in modo definitivo evitando l’effetto yo-yo

Spesso ci chiediamo “Perché ingrassiamo?” senza però chiederci come dimagrire in modo sano e definitivo. Per riuscire a perdere peso una volta per tutte è fondamentale cambiare le nostre abitudini e adottare uno stile di vita più corretto. La perdita di peso dovrà essere graduale e non potranno mancare:

regolare attività fisica

dieta corretta e varia

cura della salute psicofisica

rispetto delle ore di sonno