Dagli oli essenziali allo yoga, i migliori rimedi naturali per il mal di testa

I mal di testa non sono tutti uguali ed è per questo che, soprattutto se frequenti o invalidanti, è consigliabile indagarne le cause con il supporto di personale medico che possa suggerire anche le soluzioni di volta in volta più indicate. Ci sono alcuni rimedi naturali contro il mal di testa, però, che funzionano a prescindere da cosa lo causa e che possono dare sollievo immediato dal dolore e da stanchezza, nausea, disturbi percettivi, congestione che spesso gli sono associati: scopriamoli insieme.

Cinque rimedi naturali per il mal di testa che funzionano davvero

Idratarsi bevendo acqua o tisane

Bere è in assoluto uno dei rimedi naturali contro il mal di testa più efficace. Spesso, infatti, il motivo per cui si avverte il famoso cerchio alla testa è perché si è disidratati non avendo avuto cura di assumere i due litri di acqua consigliati al giorno o avendo esagerato con l’alcol o i cibi grassi e ricchi di zuccheri. Bere può aiutare, così, a far passare prima il mal di testa. Ottime alternative all’acqua sono tisane e infusi naturali, meglio se a base di sostanze come lo zenzero noto per avere proprietà antinfiammatorie o la passiflora a cui sono riconosciute proprietà calmanti.

Roller di oli essenziali da massaggiare sulla testa

Anche l’aromaterapia per il mal di testa funziona sfruttando proprietà e benefici naturali di piante, fiori, radici, da cui si estraggono i preziosissimi oli essenziali. A quello di lavanda è riconosciuto, per esempio, un effetto calmante che può essere utile per alleviare soprattutto i mal di testa legati a stress e ansia. In commercio si trovano, però, mix di diversi oli essenziali efficaci contro il mal di testa in un comodo formato roll-on come il Mal di Testa Roller di Puressentiel, che può essere applicato direttamente sulle tempie o sui punti della testa in cui è localizzato il dolore per avere sollievo immediato, grazie anche all’effetto dell’acupressione dato dalla piccola sfera metallica.

Massaggiare nuca, collo, spalle

L’azione stessa del massaggiare la zona dolente è considerata un utile rimedio naturale per il mal di testa, specie se è di natura tensiva. Spesso a causare il mal di testa è, infatti, uno stato di eccessiva contrazione e tensione della muscolatura cranio-cervicale che genera, appunto, dolore: lavorare a sciogliere le tensioni muscolari può aiutare a farlo scomparire naturalmente. Piccoli massaggi circolari da effettuare lentamente ma in profondità sulla nuca o alla base del collo possono dare immediatamente sollevo dal mal di testa.

Praticare yoga, meditazione, respirazione controllata

Per ragioni simili a quelle appena citate, ottimi rimedi naturali contro il mal di testa sono anche lo yoga, la meditazione, la respirazione controllata: queste attività, infatti, lavorano tutte a sciogliere le tensioni muscolari, spesso legate alla stanchezza e allo stress accumulati durante le attività quotidiane. Quando fermarsi a praticare yoga o a meditare è impossibile, controllare almeno la respirazione assicurandosi che sia profonda e a narici alternate può essere un utile esercizio per far passare il mal di testa.

Fare attività fisica all’aria aperta

In molti trovano sollievo dal mal di testa, infine, praticando sport. L’attività fisica infatti, oltre a contribuire a ossigenare i tessuti, rilascia endorfine che sono risapute essere tra i più potenti antidolorifici. Va fatta attenzione in questo caso al tipo di attività fisica che si svolge: meglio preferire quella aerobica e quindi camminata, corsa, pilates, jogging e non pesistica per esempio e se possibile all’aria aperta.