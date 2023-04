I migliori ingredienti da ricercare negli INCI

L’acquisto di prodotti cosmetici non dovrebbe essere condizionato solo dalla pubblicità che vediamo in TV o, sempre più spesso, online, anche grazie alle strategie di influencer marketing. Al di là di quanto una crema per il viso o uno shampoo siano allettanti dal punto di vista del profumo o del packaging, leggere l’etichetta che riporta gli ingredienti con cui sono stati formulati i cosmetici è fondamentale per compiere scelte d’acquisto consapevoli. L’INCI – acronimo di International Nomenclature of Cosmetic Ingredients – è dunque molto importante.

Aiuta davvero a trovare i prodotti migliori per le proprie necessità e brand in linea con i propri principi. Per esempio, Bottega di LungaVita, azienda lombarda specializzata nella produzione e nella vendita di prodotti cosmetici di alta qualità, ha l’obiettivo di trovare un equilibrio tra natura e scienza, realizzando formulazioni esclusive basate sulle eccezionali proprietà degli ingredienti naturali: per questo, dagli INCI dei loro prodotti sono bandite sostanze come petrolati, siliconi, parabeni, proteine animali, coloranti sintetici, ftalati, metacrilati e allergeni dei profumi, dannose per la salute e per l’ambiente.

Per scoprire di più sull’INCI e sulle sue applicazioni, approfondiamo cos’è e come si legge.

INCI: cosa significa?

L’INCI non è altro che l’elenco degli ingredienti con i quali è composto un prodotto cosmetico, che devono essere indicati in ordine decrescente. Per esempio, un tonico può essere formulato con acqua, estratto naturale e profumo: la successione degli ingredienti sull’etichetta ne indica la proporzione all’interno del prodotto.

Introdotta dalla Commissione Europea nel 1997, la denominazione INCI è stata gradualmente adottata anche in altri Paesi, tra cui USA, Russia e Brasile, segnando un punto a favore dei consumatori che, leggendo l’etichetta dei cosmetici che acquistano, possono sapere se contengono sostanze a cui, per esempio, possono essere allergici oppure che possono risultare dannose per l’ambiente.

L’esistenza dell’INCI, quindi, tutela il consumatore, che può sempre verificare cosa c’è effettivamente dentro un prodotto di cosmesi.

Come leggere gli INCI

L’etichetta di un prodotto ci dice molto – anzi, tutto – circa la sua composizione. Tuttavia, bisogna saperla leggere correttamente. Se è vero che i primi ingredienti della lista sono quelli presenti in maggiore quantità, è anche vero che se la loro concentrazione è inferiore all’1% possono essere indicati anche in ordine sparso, in fondo all’elenco. Non bisogna poi dimenticare che le percentuali esatte non vengono mai indicate, per via del segreto di fabbrica.

È anche utile sapere che se l’ingrediente è riportato con il suo nome botanico, cioè in latino, significa che è stato inserito nella formulazione in forma pura; se l’ingrediente è riportato con il suo nome latino e, accanto, in lingua inglese, allora vuol dire che si tratta di un derivato naturale della materia prima; se l’ingrediente è riportato solo in lingua inglese, significa che ha subito un trattamento chimico prima di essere incluso nella formulazione del prodotto, con l’unica eccezione del termine parfum, che si trova sempre in lingua francese. Infine, se l’ingrediente è indicato con un valore alfanumerico, vuol dire che si tratta di un colorante presente all’interno del registro internazionale Color Index International.

INCI: gli ingredienti da ricercare nei cosmetici

Quali sono gli ingredienti migliori da ricercare nei cosmetici? Se è vero che ogni pelle ha esigenze particolari e che, quindi, la risposta non può essere univoca, sono tendenzialmente promossi gli oli, come quello di Argan, di avocado e di macadamia, nutrienti, idratanti e rivitalizzanti. Sì anche al burro di cacao, dall’azione antiossidante, e di karité, prezioso alleato contro l’invecchiamento cutaneo. Molto importanti sono infine l’acido ialuronico – un vero e proprio filler naturale – e il pantenolo, conosciuto anche come vitamina B5, che vanta proprietà lenitive e rigeneranti, oltre alle vitamine A ed E, perfette come anti-age, e all’idrolato di rosa, molto efficace in particolare per le pelli sensibili.