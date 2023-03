Interventi di chirurgia estetica e ricostruttiva a Milano? Ecco dove andare

La chirurgia estetica e la chirurgia ricostruttiva sono due importanti discipline che rientrano nell’ambito di quella che è una fondamentale branca della chirurgia, la chirurgia plastica.

La principale differenza fra chirurgia estetica e chirurgia ricostruttiva è che nel primo caso, il chirurgo corregge un difetto congenito o acquisito relativo alla fisionomia oppure alla forma del corpo, mentre nel secondo caso, il chirurgo tratta situazioni di carattere patologico che possono essere risolte, non sempre in toto, ricorrendo a un processo di ricostruzione oppure di demolizione e ricostruzione. Si tratta comunque di discipline che hanno in comune il fatto che hanno come obiettivo finale il miglioramento della qualità di vita del paziente.

Tralasciando la chirurgia ricostruttiva, che appunto tratta di situazioni patologiche (labbro leporino, ustioni gravi ecc.), vediamo quali sono i principali interventi relativi alla chirurgia estetica.

Chirurgia estetica: quali problematiche tratta?

Sono molte le problematiche che la chirurgia estetica può trattare con successo. Interventi classici di questa disciplina sono, solo per fare alcuni esempi, la mastopessi (lifting del seno), mastoplastica, il lifting del viso/collo, l’otoplastica, la mentoplastica, la rinoplastica, la blefaroplastica, il permalip ecc.

Mastopessi – Nota anche come lifting del seno, è un intervento chirurgico che serve a sollevare e a rimodellare il seno (vi si ricorre nel caso di seno di forma calata, tessuto mammario di consistenza lassa, capezzolo rivolto verso il basso ecc.)

Mastoplastica – Può essere additiva o riduttiva; nel primo caso l’intervento serve, grazie all’introduzione di una protesi, a incrementare sia il volume sia la tonicità del seno; nel secondo caso, l’intervento serve a ridurre le dimensioni del seno e a risollevarlo; è indicato per quelle donne che hanno un seno di dimensioni eccessive.

Lifting del viso/collo – In questo caso l’intervento ha lo scopo di ripristinare un aspetto più giovane; esistono varie tipologie di lifting/viso collo che saranno scelte a seconda dello specifico caso; in linea generale, l’intervento è utile in quei casi in cui si riscontra una perdita di tonicità muscolare e cutanea che comporta un rilassamento della pelle.

Otoplastica – Intervento di chirurgia estetica grazie al quale si possono rimodellare le orecchie, ridurre il lobo auricolare o correggere eventuali malformazioni del padiglione auricolare.

Mentoplastica – Intervento che serve a modificare forma e dimensioni del mento; è indicata nel caso di “mento sfuggente”, mento prominente o profilo a punta.

Rinoplastica – Si tratta di uno degli interventi di chirurgia estetica più richiesti; serve a rimodellare la forma del naso rendendola più armonica.

Blefaroplastica – Con questo intervento si correggono e si eliminano le problematiche dovute all’eccesso cutaneo e l’eccesso adiposo delle palpebre superiori e/o inferiori. L’intervento dona un aspetto più giovanile, fresco e riposato.

Permalip – Intervento di chirurgia estetica che, tramite l’inserimento di una protesi in silicone, serve ad aumentare il volume delle labbra; è indicato per risolvere i casi di ipoplasia delle labbra (labbra troppo sottili).

Questi sono solo alcuni dei tanti possibili interventi di chirurgia estetica che si possono fare sul viso o sul corpo; fra gli altri ricordiamo per esempio il lifting delle cosce, addominoplastica, gluteoplastica, labioplastica (riduzione delle piccole labbra), malaroplastica (chirurgia degli zigomi) ecc.

