Missione tintarella: come preparare la pelle all’abbronzatura in 4 step

Abbronzarsi ed ottenere una tintarella invidiabile è l’obiettivo di moltissime persone, che nel periodo estivo ne approfittano per prendere il sole in modo da raggiungere un bel colorito. Quello che però in tanti non sanno è che la pelle dovrebbe sempre essere preparata alla tintarella: con qualche piccolo accorgimento infatti è possibile far durare più a lungo l’abbronzatura, renderla più uniforme ed evitare di trovarsi con scottature ed altre problematiche dovute al sole.

Vediamo allora insieme quali sono gli step da seguire per preparare in modo adeguato la pelle al sole.

#1 Esfoliare la pelle con il giusto scrub

La prima cosa da fare per preparare il corpo all’esposizione solare è l’esfoliazione: operazione indispensabile, che permette di eliminare le cellule morte. Se non ci si preoccupa di questo aspetto, si rischia di abbronzarsi in modo poco uniforme e di trovarsi con macchie e discromie cutanee decisamente antiestetiche. In commercio esistono diversi scrub esfolianti per il corpo che sono pensati appositamente per preparare la pelle al sole: sono caratterizzati da una formula particolarmente delicata, che non rischia di irritare eccessivamente l’epidermide. Lo scrub dovrebbe essere utilizzato a partire da 2-3 settimane prima di esporre la pelle al sole, ma non basta: è necessario garantire anche la giusta idratazione al corpo.

#2 Idratare adeguatamente la pelle del corpo

Il secondo step è appunto quello di applicare una crema idratante per il corpo con una certa regolarità, soprattutto dopo lo scrub. Se vogliamo che l’epidermide riesca ad assorbire i raggi solari e si presenti morbida e vellutata quando andiamo in spiaggia o in piscina infatti è fondamentale idratarla in modo adeguato. È ormai risaputo che il calore ed il sole tendono a seccare la cute, dunque bisogna scegliere una crema idratante che sia particolarmente ricca e nutriente.

#3 Applicare una crema solare con fattore di protezione alto

Il terzo ed irrinunciabile step per preparare nel modo corretto la pelle alla tintarella prevede l’applicazione di una crema solare con fattore di protezione elevato. In molti sono restii a farlo, perché temono di non riuscire ad abbronzarsi abbastanza velocemente e in parte questo è vero. Bisogna tuttavia considerare che i raggi solari sono estremamente dannosi e che il rischio di scottarsi è sempre dietro l’angolo. Rinunciare alla protezione solare significa, spesso e volentieri, trovarsi nel giro di pochi giorni con spellature ed ustioni che non fanno che peggiorare la situazione, anche dal punto di vista prettamente estetico. È molto meglio dunque applicare una crema solare con fattore di protezione elevato, almeno nei primi giorni di esposizione, per poi sostituirla gradualmente con un prodotto che offre una barriera più leggera.

#4 Mangiare cibi ricchi di betacarotene

Un ultimo consiglio per preparare la pelle all’abbronzatura riguarda l’alimentazione. Mangiare cibi ricchi di betacarotene può infatti aiutare moltissimo perché da un lato stimolano la produzione di melanina e favoriscono dunque la tintarella e dall’altro contrastano i radicali liberi. Via libera dunque a pomodori, carote, zucca, rape, albicocche, meloni, pesche, broccoli e spinaci: sono veri e propri alleati in estate.