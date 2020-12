Cosa accade al tuo corpo se non bevi alcol per un mese?

Molte persone amano bere in compagnia di amici, concedersi aperitivi e uscite all’insegna del divertimento, senza necessariamente eccedere. In merito all’argomento sono stati effettuati diversi studi, mettendo in relazione l’effetto che ha l’alcol su una dieta equilibrata. E’ sempre ideale consumarlo in modo controllato e limitato, ma che cosa accade se si smette di bere per un mese? In che modo può cambiare il tuo corpo?

La percezione dopo una settimana di stop dall’alcol

Ci sono una serie di segnali, spesso interpretati erroneamente, che si notano già dai primi sette giorni. Si ha la percezione di avvertire maggiore fame, mentre è esattamente il contrario: chi beve alcolici tende a mangiare molto di più. E’ sufficiente sostituire al cibo un succo e così il presunto senso di fame calerà. Potrebbe invece crescere il bisogno di consumare dolci, perché l’alcol va ad aumentare i livelli di zucchero nel sangue.

L’influenza è anche legata al sonno e alle modalità del sonno stesso. Bere alcol potrebbe farti addormentare più velocemente, ma abbassa anche la qualità del riposo.

I comportamenti della seconda settimana

La fase di detox a questo punto permette al fegato di riprendersi, anche se il processo è lento. Si inizierà a notare un importante cambiamento del colore della pelle: ciò accade perché l’alcol agisce sulla cute e la rende più asciutta. Inoltre può favorire le rughe e la comparsa di macchie.

Migliora progressivamente anche la digestione poiché l’alcol è causa primaria dell’aumento della produzione di acido gastrico. Proprio per tale motivo quando si beve si tende ad avere maggior appetito.

Dopo il 15° giorno senza alcol

Le occhiaie e il gonfiore che si percepisce nel volto scompaiono, ma questo è solo l’inizio di una serie di importanti benefici. Il risveglio mattutino è migliore e lo stesso ciclo del sonno riprende a essere naturale. E grazie a questo stop ci saranno miglioramenti anche a livello dentale. L’alcol può incidere sulla comparsa di carie e sullo smalto dei denti, che riprenderà a essere più forte durante la fase di detox.

L’ultima settimana

Arrivando alla settimana, quella che ti accompagna al raggiungimento di un mese completo senza alcol i risultati saranno sorprendenti. La massa corporea diminuisce e si possono perdere in media 3-4 kg. Chiaramente se il periodo di stop dall’alcol dovesse continuare, i chili persi possono essere anche di più. A questo punto tra i vantaggi che si noteranno citiamo anche:

La scomparsa di irritazioni della pelle e acne;

Si normalizza la circolazione sanguigna;

La cute è più chiara e le macchie sul viso spariscono;

Si riducono i rischi di sviluppare malattie cardiovascolari e ipertensione.

Forse vale davvero la pena provare per ammirare i miglioramenti in prima persona.