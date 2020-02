Vuoi perdere peso senza seguire una dieta ferra? Ecco la soluzione!

Sai qual è il principale problema per tutti coloro che si avvicinano a una dieta? Dover rispettare uno stile alimentare che sia fatto di rinunce e privazioni che non appagano il nostro corpo. Per perdere i chili di troppo (magari con un po’ di anticipo rispetto l’arrivo della prova costume!) è fondamentale seguire un regime alimentare che sia sano. Le tue abitudini a tavola devono essere complete, ben calibrate e soprattutto appaganti! Perdere peso senza ricorrere a una dieta ferra è la strada più sicura da seguire per non stancarsi e trovare continuità.

Devi sapere che molte diete ristrette, che promettono anche risultati veloci e drastici, richiedono rinunce esagerate! Oltre ad essere una scelta del tutto innaturale, spesso non rispetta le tue caratteristiche corporee. E mette a dura prova la tua psiche! Allora vediamo insieme alcuni consigli sicuri per perdere peso in modo sano e mangiando equilibratamente!

Dimagrire senza dieta ferrea: i buoni comportamenti da seguire

Quante volte ti è capitato di sentir parlare di diete miracolose, che promettono la perdita di chissà quanti chili in pochi giorni. Nessuno però ti dice che una volta abbandonata questa strategia di dimagrimento, non solo riprendi i chili persi, ma rischi di aumentare ulteriormente di peso. Il vero modo per dimagrire è autoregolarsi, avere pazienza e non pretendere cambi repentini. Non devi stressare il tuo organismo, ma capire come prenderti cura di te. Per farlo è bene partire da alcune certezze:

Fare colazione è importantissimo per dare carica ed energia al tuo corpo : tutto ciò che assimiliamo la mattina viene velocemente consumato per attivare mente e fisico. Ciò vuol dire che mangi una gustosa fetta di torta appena ti svegli non avrà effetti negativi come se la consumassi dopo cena. La giornata inizia con il giusto sprint, mentre di sera hai solo bisogno di dare riposo al tuo fisico.

: tutto ciò che assimiliamo la mattina viene velocemente consumato per attivare mente e fisico. Ciò vuol dire che mangi una gustosa fetta di torta appena ti svegli non avrà effetti negativi come se la consumassi dopo cena. La giornata inizia con il giusto sprint, mentre di sera hai solo bisogno di dare riposo al tuo fisico. Bere è fondamentale : devi abituarti a consumare liquidi in modo regolare. Quando ti svegli inizia subito con un bel bicchiere di acqua, e cerca di distribuirla durante tutta la giornata, fino ad arrivare ad almeno un litro e mezzo al giorno. Evita di andare oltre i 2-3 litri di acqua, perché in quel caso rischi l’effetto contrario, causando un aumento drastico di lavoro ai reni.

: devi abituarti a consumare liquidi in modo regolare. Quando ti svegli inizia subito con un bel bicchiere di acqua, e cerca di distribuirla durante tutta la giornata, fino ad arrivare ad almeno un litro e mezzo al giorno. Evita di andare oltre i 2-3 litri di acqua, perché in quel caso rischi l’effetto contrario, causando un aumento drastico di lavoro ai reni. Controlla e limita i carboidrati : il tuo scopo è di accelerare e risvegliare il metabolismo. Devi portarlo a lavorare di più, assumendo cibi proteici e limitando i carboidrati. Le proteine sono un toccasana perché richiedono maggior sforzo per la digestione.

: il tuo scopo è di accelerare e risvegliare il metabolismo. Devi portarlo a lavorare di più, assumendo cibi proteici e limitando i carboidrati. Le proteine sono un toccasana perché richiedono maggior sforzo per la digestione. Riduci il sale : è la causa primaria di ritenzione idrica, accumulo di peso e gonfiore. Prova invece a usare alcune erbe aromatiche o spezie che riescano ad insaporire favorendo così la fase di dimagrimento.

: è la causa primaria di ritenzione idrica, accumulo di peso e gonfiore. Prova invece a usare alcune erbe aromatiche o spezie che riescano ad insaporire favorendo così la fase di dimagrimento. Sì alla pasta, ma solo integrale: ridurre i carboidrati va bene, ma non devi escluderli. Se vuoi mangiare pane o pasta cerca di preferirli integrali.

Chiaramente non devono mancare gli spuntini regolari a metà mattina e nel pomeriggio, ma soprattutto dovresti anche considerare un po’ di esercizio fisico.

Scegli lo sport che vuoi, purché ci sia un allenamento costante

Ogni persona ha interessi e passioni del tutto personali: per questo è bene trovare l’attività fisica che si adatti a te e al tuo stile di vita. Per alcuni è la palestra, per altri una bella passeggiata o corsa, oppure yoga. Non importa cosa farai, ma devi farlo per garantire un grande aiuto al tuo processo di dimagrimento. Inizia dalle piccole cose: smetti di utilizzare, per esempio, l’ascensore e prendi le scale per uscire o rientrare a casa. Invece che usare i mezzi di trasporto pubblici, per piccole distanze inizia a camminare e stimola così la circolazione. Ogni giorno aumenta il ritmo e cerca di spingerti oltre i limiti!