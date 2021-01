Esercizi a casa: come dimagrire e tonificare senza andare in palestra. A causa delle restrizioni messe in atto per arginare la pandemia da Covid-19 le palestre sono attualmente chiuse. Ma, momento eccezionale a parte, sono molte le situazioni che ci impediscono di andare regolarmente in un centro fitness.

Orari lavorativi che non combaciano con i corsi che vorremmo fare, la famiglia di cui occuparsi, i lavori di casa, gli spostamenti complicati da affrontare sono tutte valide motivazioni che possono remare contro la nostra sana voglia di fare regolare attività fisica.

Esercizi da fare a casa per ritrovare il peso forma

Con pochi e semplici esercizi da fare a casa è però possibile raggiungere il proprio obiettivo: sia che si tratti di ritrovare il peso forma perduto o di modellare il proprio corpo. Ci sono infatti programmi fitness, come ad esempio il Calisthenics o la ginnastica funzionale, che sfruttano il peso del corpo per far lavorare i muscoli.

Oppure potresti optare per sessioni di allenamento Zumba, cardio, Tabata o HIIT, perfette per raggiungere il deficit calorico necessario a dimagrire. E, cosa decisamente positiva, non è necessario una grossa spesa ma bastano pochi investimenti mirati.

Esercizi da fare a casa: cosa serve per allenarsi?

Gli esercizi da fare a casa dovranno essere semplici ed eseguiti alla perfezione. Assicurati di aver imparato bene la corretta esecuzione, magari guardando uno dei tanti tutorial postati dai vari personal trainer sui loro canali social. Per poterti allenare a casa la spesa minima richiede due cose essenziali:

un buon paio di scarpe ben ammortizzate:

saranno indispensabili per preservare le articolazioni e sostenerti nei movimenti riducendo il rischio di infortuni. un tappeto anti scivolo: perfetto se decidi di fare yoga, pilates o esercizi a corpo libero a terra perché ti permetterà di non scivolare e di poggiarti in tutta sicurezza assicurandoti il giusto comfort.

Questa è l’attrezzatura essenziale, tutto il resto dipenderà poi dal tipo di attività che andrai a svolgere. Ci sono piccoli attrezzi, come ad esempio manubri, cavigliere o bande elastiche, che potranno aiutarti ad intensificare i tuoi allenamenti.

Ma, ricorda sempre, anche gli oggetti comuni come bottiglie di acqua, vecchi collant o una banale corda da bucato possono diventare attrezzi utili per fare esercizi a casa. Basta avere un po’ di fantasia e dare sempre la priorità alla sicurezza.

Quando invece si ha la possibilità di fare un acquisto più importante, il consiglio orientarsi su un attrezzo versatile e funzionale come il tapis roulant.

Il tapis roulant: un attrezzo versatile e utile a dimagrire

Il Tapis roulant è un attrezzo sportivo molto amato da tutti coloro che praticano fitness. Qualsiasi attività si scelga, anche le sessioni per aumentare la massa muscolare in palestra, prevede anche un po’ di cardio. Correre (o camminare velocemente) sul tapis roulant è un perfetto riscaldamento a qualsiasi attività fisica. Ma non solo! E’ utile anche per aumentare la resistenza, migliorare la respirazione e rinforzare tutto l’apparato cardio circolatorio.

Il tapis roulant è inoltre l’attrezzo ideale per dimagrire perché si adatta a tutti i gradi di allenamento: dal principiante allo sportivo professionista. Permette infatti di adattare sia l’intensità che la durata dell’attività svolta. Un altro pregio sta poi nella possibilità di poter aumentare gradualmente l’intensità del lavoro adattandolo alla risposta del proprio organismo.

Insomma, il tapis roulant è un vero e proprio must have per ogni amante dell’home fitness. Ma come sceglierlo? In commercio se ne trovano modelli di tutti i prezzi e con caratteristiche molto diverse. Meglio elettrico o meccanico? E come orientarsi tra le diverse opzioni di velocità, programmi o funzionalità? Vediamo insieme come scegliere un buon tapis roulant seguendo anche i consigli su alimentazionebodybuilding.com dove troverai una selezione con i migliori tapis roulant tra cui scegliere.

Scegliere il tapis roulant

Una camminata veloce eseguita quotidianamente può essere l’ideale per mantenersi in perfetta forma. E’ noto a tutti che la corsa è in grado di apportare numerosi benefici a corpo e mente. Purtroppo però non è sempre facile organizzare per una sessione di allenamento all’aperto.

Avere in casa un buon tapis roulant ti permette di correre comodamente a casa tua; stando al riparo dalle intemperie, al sicuro da auto e inquinamento. Senza contare poi che ti consente di sfruttare qualsiasi momento libero a tua disposizione.

Se stai pensando di cambiare la tua vita inserendo un po’ di attività fisica quotidiana, dovresti proprio pensare ad acquistarne uno. Non sai come orientarti? Ti diamo una mano noi.

I Tapis Roulant sono un ottimo allenato alla perfetta forma fisica ma, se ne acquisti uno non adatto alle tue esigenze, rischi di relegarlo in cantina e cedere anzitempo alla sedentarietà. Il primo passo per raggiungere la costanza negli allenamenti è proprio l’acquisto del giusto tapis roulant.

Scegliere il giusto tapis roulant ti permetterà di sfruttare appieno le sue caratteristiche e adattarle ai tuoi reali obiettivi.

Tapis roulant magnetico o elettrico?

I tapis roulant in commercio si dividono tutti in due grandi categorie:

Tapis roulant magnetico

Il tapis roulant magnetico è consigliato a chi ha bisogno di un attrezzo poco ingombrante che gli consenta di praticare quotidianamente sessioni di camminata veloce. I modelli in commercio sono piuttosto basici ed economici. Senza contare poi che sono la soluzione migliore per chi ha poco spazio per riporlo. Come dice la definizione stessa, il tapis roulant magnetico non ha un motore ma funziona grazie ad un nastro gira mosso dalla forza dei nostri piedi.

Il funzionamento è molto semplice ed elementare ma, spesso, c’è anche la possibilità di aumentare o diminuire la resistenza grazie a dei magneti che vengono avvicinati o allontanati dal volano.

Tapis roulant elettrico

E’ il tipo di tapis roulant più diffuso perché permette di impostare un allenamento intenso e completo. La principale differenza del tapis magnetico è data dalla presenza di un motore che muove il nastro sotto i nostri piedi. In questo modo potrai impostare sia la velocità della corsa che l’inclinazione.

Il tapis roulant magnetico offre una vasta gamma di programmi di allenamento che vanno dalla camminata in salita alla corsa più veloce. Consigliato a chi vuole prestazioni professionali ed ha chi ha obiettivi fitness a lungo termine. La spesa iniziale verrà infatti presto ammortizzata grazie ai benefici ottenuti con regolari sessioni quotidiane di corsa.

Il tapis roulant magnetico costa un po’ di più di quello elettrico. Ecco perché, a maggior ragione, è bene sapere cosa si sta acquistando. Ecco quali caratteristiche deve avere un tapis roulant elettrico:

Motore

La potenza del motore viene misurata in cavalli o Watt. Ovviamente, più alto è il numero dei cavalli disponibile, più il Tapis Roulant sarà resistente agli sforzi. Un motore potente è inoltre in grado di assicurare una velocità massima superiore, un funzionamento più silenzioso, una falcata più fluida e allenamenti più lunghi senza la necessità di pause.

Il nastro del tapis roulant

La superficie di corsa del Tapis Roulant deve essere confortevole, della giusta misura e con una buona ammortizzazione. In commercio ci sono addirittura attrezzi dotati di nastro ortopedico pensati appositamente per diminuire lo stress a carico delle articolazioni. Ricorda che è bene cercare un tapis roulant compatto per risparmiare spazio ma il nastro deve sempre consentire una falcata fluida senza costringere il corpo ad una corsa innaturale. La scelta delle dimensioni del tappeto deve anche tenere conto dalla corporatura di chi andrà ad utilizzarlo. Se si è in sovrappeso è consigliabile un nastro dalla superficie di corsa più ampia. Stesso discorso anche per chi è particolarmente alto.

Inclinazione fissa o regolabile?

In commercio, focalizzandoci sull’inclinazione, ci sono essenzialmente tre macro categorie di Tapis Roulant:

inclinazione fissa: Sono i più economici ma non permettono di variare l’inclinazione e consentono di correre o camminare solo in piano;

Sono i più economici ma non permettono di variare l’inclinazione e consentono di correre o camminare solo in piano; inclinazione manuale : sono i tapis che permettono di aumentare o diminuire l’inclinazione. E’ bene sapere che il cambio manuale ti costringe ad interrompere l’allenamento.

: sono i tapis che permettono di aumentare o diminuire l’inclinazione. E’ bene sapere che il cambio manuale ti costringe ad interrompere l’allenamento. inclinazione regolabile elettricamente: ti basterà premere un tasto senza dover interrompere il tuo allenamento per aumentare o diminuire l’inclinazione della corsa.

Programmi di allenamento

I Tapis Roulant più sofisticati sono dotati di un certo numero di programmi memorizzati e facili da impostare tramite una comoda console di comando. A seconda di quello scelto potrai simulare diverse condizioni di corsa modificando la pendenza o la velocità.

I modelli più avanzati sono forniti di programmi atti a mantenere una determinata frequenza cardiaca. Il Tapis Roulant andrà dunque ad aumentare o diminuisce il ritmo della corsa tenendo conto del battito cardiaco rilevato. Questo ti permetterà di rimanere in fascia lipolitica o allenante a seconda dell’obbiettivo che deciderai di perseguire.

Non mi resta che ricordarti di concludere sempre la tua sessione di allenamento su tapis roulant con qualche minuto di stretching e… buon allenamento!