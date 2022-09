Come rimettersi in forma dopo l’estate

L’estate ormai volge al termine e molti si trovano a dover gestire qualche chilo di troppo. Causato molto probabilmente dall’aver modificato alcune delle abitudini che fanno parte della routine quotidiana durante le altre stagioni dell’anno. Del resto il caldo estivo rende meno interessante la corsa mattutina, mentre il periodo di vacanze invita a uscire più spesso o a organizzare più cene con gli amici. Il risultato non è solitamente drammatico, è vero però che la cosa migliore da fare è cominciare subito a cercare di rimettersi in forma.

Modificare l’alimentazione

Sicuramente chi desidera perdere quei pochi chili accumulati durante l’estate dovrebbe partire dall’alimentazione. Sono numerosi i suggerimenti online per una dieta per dimagrire velocemente, che permette di liberarsi in poco tempo dei chili in eccesso, tuttavia la gran parte delle diete veloci, quelle che promettono di perdere peso molto rapidamente, sono adatte a chi ha solo alcuni chili di troppo accumulati in un breve lasso di tempo. Ci sono però anche alcune diete ipocaloriche che possono essere seguite per un lungo periodo di tempo, caratterizzate da un’alimentazione equilibrata. In ogni caso chi si trova a dover combattere con molto peso in eccesso dovrebbe consultare un medico, che saprà dargli tutti i consigli del caso, cambiando la dieta e consigliando l’attività fisica più adatta.

L’attività fisica

Avere un fisico in forma, tonico e con una buona muscolatura è una questione sicuramente correlata all’alimentazione, ma non solo. Per molti l’unico modo per tornare in forma consiste nel praticare uno sport o dedicarsi a un’attività fisica almeno 2-3 volte a settimana. In effetti in vari casi i chili di troppo accumulati in estate sono spesso correlati direttamente al fatto che durante le vacanze si rinuncia alla palestra e agli allenamenti. In molti casi, in tali situazioni, ricominciare con la solita routine di allenamento consente di tornare rapidamente in forma. La fine dell’estate è però il momento perfetto per cominciare l’attività fisica anche per chi non ha mai considerato questo tipo di esperienza durante la sua solita routine settimanale. In tutte le città, infatti, tendono a riprendere i corsi in palestra, si avviano piccole squadre amatoriali di calcio, volley e mille altri sport di squadra, si possono trovare gruppi per le camminate in montagna e tante altre attività simili. Ognuno dovrebbe scegliere l’attività fisica che più gli piace, oltre che quella più adatta al suo stato di forma del momento.

Organizzare le giornate

Amiamo l’estate perché per molti versi ci permette di vivere appieno la giornata. Le lunghe sere durante le quali il sole sembra non tramontare mai, il clima caldo che ci permette di stare all’aperto tutta la giornata, le vacanze che ci tolgono dalla solita routine. Sono tutte cose che piacciono a molti, ma che, con l’arrivo dell’autunno, dobbiamo mettere da parte. Si può cominciare a rimettersi in forma anche considerando di riprendere la solita organizzazione delle giornate, cominciando, ad esempio, con la sveglia presto al mattino, una buona colazione, una camminata fino al lavoro o una passeggiata al parco prima di andare in ufficio. E la sera rientriamo prima di quanto non facessimo in piena estate e predisponiamoci a una lunga nottata di sonno ristoratore.