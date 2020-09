Spazzola lisciante per capelli: cos’è e a cosa serve

La maggior parte delle donne ha un unico grande sogno quando si parla di capelli: trovare un ottimo alleato che permetta di poter avere una piega invidiabile. E così, comodamente protetta all’interno delle mura domestiche, potrai acconciare la tua chioma senza dover ricorrere al parrucchiere. Ci sono soluzioni semplici e funzionali che ti offrono il vantaggio di risparmiare e ottenere risultati impeccabili. Per esempio utilizzando una spazzola lisciante! Come potrai immaginare esistono moltissimi modelli e può essere difficile trovare quello più adatto a te, soprattutto se non hai grande esperienza in questo campo.

Abbiamo chiesto un parere sul mondo delle spazzole liscianti e su quali siano i modelli migliori allo staff di MigliorSpazzolaLisciante.it, ecco quello che abbiamo scoperto. Mettiti comoda e scopri insieme a noi quali sono caratteristiche e vantaggi di questo accessorio di bellezza!

Cos’è una spazzola lisciante per capelli

E’ facile immaginare a cosa possa servire, non è vero? Parliamo di un dispositivo che unisce l’azione districante di una spazzola a quella lisciante che è tipica di una piastra. Fin dal primo passaggio su una ciocca di capelli noterai subito la sua azione e in pochi minuti ti consentirà di sistemare ogni tuo look. Si compone di setole esterne che offrono azione districare a freddo, mentre quelle interne sfruttano il calore per rendere lisci anche i capelli più indomabili. Ma vi sono anche altre setole interne in silicone che vanno a tutelare la cute durante l’intero processo.

Che cosa considerare in fase di scelta

Per garantirti un modello sicuro e soprattutto adatto alla tua chioma dovrai prestare un po’ di attenzione in fase di scelta. Prima di tutto devi pensare alla forma della spazzola: quelle piatte sono ideali perché garantiscono un movimento continuo e pratico anche davanti a chiome mosse e ricci ribelli. E’ consigliabile per chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di strumento per la cura dei capelli. A questo punto devi valutare il materiale con cui viene fabbricata, concentrandoti sulla termoceramica. Il rivestimento in ceramica permette di ridurre l’attrito sulle ciocche trattate che saranno accarezzate e non strattonate mentre passi la spazzola lisciante. Inoltre questo tipo di materiale ti aiuta a regolare la temperatura e quindi il livello di calore a cui sottoponi la chioma. E’ un modo sicuro per evitare che si verifichi uno shock ai capelli per le elevate temperature.

Non dimenticare poi che i modelli di ultima generazione e di fascia alta sono dotate di ionizzatore. Ne hai mai sentito parlare? E’ un elemento usato per emettere cariche negative che sono ideali per contrastare l’effetto crespo. Ogni giorno potrai uscire con acconciature perfette e capelli lucidi e morbidi da fare invidia a chiunque.

Come usarla al meglio anche sui capelli ricci

Se vuoi assicurarti i migliori risultati ci sono alcuni semplici passaggi da seguire sia per capelli lisci che per capelli ricci:

Lava i capelli con uno shampoo adatto alla loro tipologia ed evita di farlo frequentemente e applica il balsamo; Asciuga con cura la chioma prima di usare la spazzola lisciante; Procurati una crema termoprotezione che protegge ulteriormente i capelli e solo quando saranno ben asciutti usa la tua spazzola lisciante.

Sei pronta a stupirti con il risultato finale?