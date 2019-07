Come facilitare la perdita di peso e bilanciare la dieta

Il metabolismo è quel processo naturale, che permette al corpo attraverso reazione biochimiche di trasformare le sostanze che ingeriamo in energia, e di distribuirle correttamente. In certi casi per accelerarlo sono necessario degli integratori: vediamo quali e perché.

A cosa servono gli integratori per accelerare il metabolismo?

Gli integratori per accelerare il metabolismo non sono sostituti del cibo, ma sono un aiuto quando si vuole perdere peso e rimettersi in forma, o in situazioni specifiche. Premettendo che per perdere peso sono comunque necessari attività fisica, una dieta equilibrata ed uno stile di vita sano, è innegabile che vi siano delle sostanze che favoriscono questa attività.

Per assumerli è necessario seguire delle regole ben precise e laddove possibile farsi seguire da un nutrizionista o dietologo.

Non di devono mai assolutamente saltare i pasti. L’alimentazione è un fattore essenziale del corpo umano e per questo ci si deve porre la massima attenzione. Saltare un pasto comporta uno stravolgimento del metabolismo e si rischia di assumere più peso poiché il corpo assumerà maggiormente le sostanze nel momento del pasto successivo. Al contempo si deve bere almeno tra 1,5 a 2 litri d’acqua al giorno e mantenere il fisico idratato, in particolare d’estate.

L’attività motoria deve essere costante e praticare dello sport o modificare abitudini quali camminare o muoversi con la bici possono essere attività decisive per perdere peso. L’assunzione di integratori per accelerare il metabolismo comporta anche un maggior equilibrio delle sostanze ed è possibile in breve tempo vedere dei risultati positivi.

In ultimo è necessario rispettare il ciclo del sonno, momento in cui il corpo svolge molte attività essenziali, recuperando le energie fisiche e mentali. La mancanza di sonno comporta infatti un mal funzionamento del metabolismo, l’aumento della sensazione di fame ed in alcuni casi vero e proprie crisi glicemiche.

Vantaggi delle loro proprietà

Come abbiamo detto nel paragrafo precedente, gli integratori per accelerare il metabolismo non sostituiscono l’alimentazione, ma bilanciano l’assunzione delle sostanze che si ingeriscono.

Negli anni si sono sviluppati degli ottimi prodotti, per lo più di origine naturale, che svolgono la funzione di riavviare e velocizzare il metabolismo. Questi integratori sono sicuri da usare e molto popolari tanto tra chi svolge una vita sedentaria, quanto dagli sportivi.

L’assunzione avviene per via orale, fattore che li rendono facili da usare anche in autonomia.

Uno degli integratori per accelerare il metabolismo più sicuri ed efficaci è lo sciroppo ultrametabolismo, che con i suoi principi attivi facilita la metabolizzazione di zuccheri, grassi e calorie. Mentre quest’ultime vengono più facilmente trasformate in energia, i grassi in eccesso saranno bruciati ed i liquidi drenati. Questo processo comporta anche la disintossicazione dalle tossine presenti nei tessuti, che in molti casi favoriscono il mal funzionamento del processo di metabolizzazione.

Uno degli ingredienti più funzionali, insieme alla curcuma e all’arancio amaro, sono le proprietà dell’ananas: oltre a svolgere il compito di disintossicare l’organismo e favorire il metabolismo, combatte anche eventuali infiammazioni.

L’insieme di queste sostanze naturali permettono di sfruttare solo il meglio delle loro proprietà. Tutti i prodotti sul mercato sono controllati e certificati. Assunti dopo i pasti, devono essere rispettata la tabella prescritta e cercare di seguire gli accorgimenti descritti in precedenza.

Ogni individuo ha un metabolismo proprio e per questo deve far attenzione al tipo di alimentazione. Con questi integratori alimentari possono essere bilanciati tutti i tipi di dieta.