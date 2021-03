Cos’è l’addome pendulo e i rimedi da attuare

Nella società moderna l’aspetto estetico continua a fare la differenza. Sarebbe inutile affermare il contrario. I fisici scolpiti e senza imperfezioni che vediamo giornalmente nei social o in televisione aumentano il desiderio di avere un corpo altrettanto perfetto. Tuttavia, la realtà è ben diversa e le imperfezioni estetiche fanno parte di ciascuno di noi. Una di queste è l’addome pendulo.

Tale condizione proviene dalla sporgenza della pelle presente nella parte inferiore dell’addome verso il pube. L’addome pendulo, detto anche “a grembiule” o rilassato, vede questo tessuto adiposo “pendolare” dalla pancia fino a quasi sopra i genitali e, nei casi più gravi, fino all’altezza delle cosce. La ptosi addominale colpisce indistintamente maschi e femmine, in fasce di età diverse tra di loro, dai giovani fino ad arrivare alle persone più anziane.

Come si potrà intuire si tratta di un inestetismo molto fastidioso, che va a influenzare negativamente la visione di sé stessi. Tralasciando per un attimo l’aspetto esteriore, l’addome pendulo è un problema anche per la salute e per l’igiene personale di chi ne soffre. Per questo motivo, in alcuni casi è necessario ricorrere a un chirurgo plastico per effettuare un intervento di addominoplastica, come soluzione a questa situazione fisica ed estetica.

Addome pendulo: le cause

La ragione più comune legata all’insorgere dell’addome pendulo è rappresentata da una modifica delle dimensioni dell’addome in seguito a una dieta o a una gravidanza. In questi casi, il ventre che si svuota, successivamente alla perdita di peso nel primo caso e alla nascita del neonato nel secondo, crea una porzione di tessuto non elastico che, inevitabilmente, scende verso il basso. Questo processo si verifica perché la produzione di collagene da parte della pelle non riesce a stare al passo del cambio di forma dell’addome.

Altre cause molto frequenti e correlate tra di loro sono relative a un peso corporeo eccessivo e a una ridotta attività fisica. Nelle persone affette da obesità e che non svolgono regolarmente esercizi per perdere peso, il grasso si accumula proprio in corrispondenza dell’addome, originando una pancia “a grembiule”.

I motivi dell’addome pendulo, però, sono da ritrovarsi anche in fattori genetici o nell’invecchiamento. Molti soggetti hanno per natura una pelle poco elastica che tende a risultare flaccida. Chiaramente, questa caratteristica risulta sempre più accentuata con il passare del tempo e con l’avanzamento dell’età.

I rimedi per l’addome rilassato

Innanzitutto, è bene sottolineare un aspetto: l’addome pendulo è una condizione fisica ed estetica che potrebbe condurre a problemi molto seri per la salute e non deve essere presa sottogamba. Ma non è corretto pensare che qualunque persona con un livello di grasso addominale superiore alla media soffra di addome pendulo. Se la propria pancia è leggermente accentuata, fare attività fisica e seguire una dieta salutare potranno essere delle ottime soluzioni.

Al contrario, un addome pendulo di dimensioni rilevanti può essere curato solo attraverso la chirurgia. La liposuzione può rivelarsi un’ottima strada da percorrere. Attraverso questo intervento, infatti, il grasso sarà rimosso dalla zona addominale in maniera non-invasiva, ossia verrà aspirato, con lo scopo di diminuire la grandezza dell’addome pendulo.

Purtroppo, però, se la situazione è piuttosto critica, l’addominoplastica è l’unica soluzione per porre rimedio all’addome pendulo. Il livello di invasività nella chirurgia dell’addome è più alto rispetto alla liposuzione, ma i risultati sono molto più visibili. Durante l’addominoplastica, il tessuto adiposo localizzato in questa zona sarà rimosso e l’area in questione verrà rimodellata nella maniera più fedele possibile all’addome originale.

Conclusioni

La presenza di un addome pendulo nel corpo non è da trascurare, ma anzi, va presa in considerazione per cercare il metodo migliore per eliminarla. Risolvere tale condizione fisica ha sicuramente dei vantaggi per la salute. Grazie alla rimozione di grasso dal corpo, l’intero organismo godrà dei benefici connessi a un corpo più snello. Infine, abbassare i propri occhi e vedere la propria pancia piatta e priva di qualunque eccesso di grasso aumenterà la propria autostima e la sensazione di stare bene con sé stessi.