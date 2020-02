Quante volte, la mattina in bagno o magari mentre si è in auto fermi al semaforo, ci si specchia anche in maniera distratta, notando comunque come la vostra calvizie si sia ormai inesorabilmente estesa trasformando quello che sembrava un semplice inestetismo in qualcosa di molto più frustrante che mina la vostra autostima e serenità?

Molto probabilmente si tratta dello stesso numero di volte che amici o conoscenti vi hanno consigliato, sulla base della propria esperienza personale, di valutare seriamente l’idea di un trapianto di capelli, magari quello senza rasatura completa che è l’operazione estetica più fatta dagli uomini e che viene preferita anche da quelle donne alle prese con il problema della calvizie, con queste ultime che lo preferiscono a qualsiasi altra tecnica tricologica.

Il trapianto di capelli senza rasatura completa, che utilizza la tecnica FUE, è un’operazione chirurgica che consente l’autotrapianto di capelli senza la rasatura del capo.

In particolare la tecnica FUE per l’innesto di capelli è una pratica ambulatoriale poco invasiva che permette di prelevare individualmente i follicoli piliferi dei capelli senza necessariamente rimuovere una striscia di cuoio capelluto (procedimento della tradizionale tecnica FUT).

Il trapianto di capelli senza rasatura, oggigiorno preferito dalla maggior parte dei pazienti che preferiscono non avere il capo rasato, viene effettuato da un medico che impianta sul soggetto solo i capelli in quei punti che sono considerati essenziali, come nel caso di pazienti con ampie stempiature o aree del capo i cui capelli si stanno visibilmente diradando.

Il numero di capelli trapiantabili in una singola operazione senza rasatura, solitamente non supera le 2000/3000 unità follicolari, tanto che non si effettuano megasessioni di trapianto di capelli con questa particolare tecnica.

Come viene eseguito il trapianto

Il trapianto di capelli senza rasatura viene eseguito in due fasi: estrazione e impianto. Durante la fase di estrazione durante la quale si opera in un’area individuata dai chirurghi nella visita preliminare, i follicoli piliferi vengono estratti facendo poi in modo che i capelli lunghi circostanti vadano a ricoprire l’area di prelievo.

Successivamente, nella fase di impianto, viene utilizzato uno speciale strumento che, dopo aver prelevato l’unità follicolare, la impianta nell’area ricevente con un’angolazione di circa 40 o 45 gradi. Grazie a questa tecnica è possibile rinfoltire aree di piccole dimensioni con molta precisione.

Vantaggi del trapianto di capelli senza rasatura completa

Deve essere rasata solo la zona donatrice.

La lunghezza dei capelli del paziente può essere simile a quella richiesta dalle tecniche con totale o parziale rasatura e comunque anche al di sotto di 6-7 cm.

Le croste post-operatorie formatisi nell’area donatrice saranno difficilmente visibili.

Svantaggi del trapianto di capelli senza rasatura completa

È una procedura laboriosa e meticolosa che richiede una formazione specifica oltre a esperienza e altissima abilità del chirurgo.

Il numero di innesti di follicoli piliferi che possono essere trapiantati in un’unica sessione è limitato, e la densità di capelli che un paziente può raggiungere è inferiore ai trapianti con rasatura.

Anche se il paziente vedrà già i risultati subito dopo l’intervento, gli innesti trapiantati cadranno tra la seconda e la quarta settimana dopo l’intervento per poi ricrescere.

È più dispendioso in termini di tempo rispetto ad altre tecniche di trapianto di capelli e, di conseguenza, è più costoso rispetto ad altri tipi di trapianto.

A parità di unità follicolari, il trapianto senza rasatura è molto più lungo.