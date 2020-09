Stempiatura nell’uomo, da cosa è causata e come risolvere questo problema?

Il diradamento dei capelli è un naturale processo fisiologico che si manifesta con il passare degli anni sia nell’uomo che nella donna, ma con alcune importanti differenze nel modo di manifestarsi e nelle cause. Come vedremo nel corso dell’articolo, è fondamentale seguire piccole semplici regole per ritardare il processo, oltre a conoscere gli interventi a cui è possibile ricorrere per ridurre e porre fine al problema.

Il diradamento nell’uomo e nella donna

Sappiamo che tra l’uomo e la donna vi è una fisiologica differenza che si manifesta anche nel processo di invecchiamento, che colpisce aree diverse e con intensità dissimili, vediamo come.

Nell’uomo solitamente il diradamento si manifesta con una stempiatura e cioè una rarefazione dei capelli nell’area della fronte e delle tempie, con la progressiva regressione nell’area del vertice.

Nella donna, al contrario, il diradamento si sviluppa come una perdita uniforme dei capelli sull’intero cuoio capelluto, lasciando intatta l’attaccatura frontale.

Ma non solo, non può sempre parlarsi di diradamento per invecchiamento, poiché nel corso della vita vi è una cosiddetta alopecia androgenetica che prevede la naturale perdita dei capelli entro certi limiti, dovuta al fisiologico ciclo di ricrescita. Studi scientifici hanno messo in relazione il diradamento dei capelli femminile e la stempiatura maschile con l’aumento dell’attività dell’enzima 5 alfa-reduttasi, che ha il compito di trasformare il testosterone in diidrotestosterone, prima causa di miniaturizzazione del capello nel suo follicolo.

Questa tesi è stata accreditata dalla medicina generale, confermandola causa principale dell’assottigliamento dei capelli e della riduzione del loro ciclo di vita. Una causa diretta, quindi, della stempiatura dell’uomo e del diradamento nelle donne.

Spesso, però, il problema è capire se è il caso di allarmarsi e correre ai ripari e quando invece si tratta di diradamento fisiologico, per questo la medicina utilizza due diversi strumenti di misurazione chiamati Scala Ludwig con 3 livelli per le donne e Scala Norwood con 7 livelli per gli uomini, oggi sostituita con la più innovativa Scala BASP. Questi dispositivi offrono la possibilità di comprendere quando la perdita di capelli rientra nel fisiologico e inevitabile invecchiamento cutaneo o è un vero e proprio problema da risolvere con trattamenti specifici.

Le cause principali della stempiatura nell’uomo

Sappiamo ormai che l’uomo risponde ad alcuni stimoli esterni come lo stress, la stanchezza, i traumi psicologici e una prolungata sofferenza, con alcune alterazioni delle funzioni fisiologiche, come l’indebolimento fisico, il mal di stomaco e anche la caduta precoce dei capelli.

Fattori che si risolvono con il tempo, con l’appianarsi delle problematiche scatenanti o con medicinali specifici. Un altro fattore è quello genetico, che vede la comparsa del fenomeno per cause indipendenti allo stato di salute fisico e psicologico perché è dovuto solo alla predisposizione genetica, chiamata più semplicemente familiarità. In questo caso i trattamenti possono aiutare a rallentare il processo, ma non bloccheranno il diradamento né la stempiatura, che in ogni caso si manifesterà. Ma vi sono anche cause fisiologiche specifiche, che vogliamo di seguito analizzare.

La forfora e la pitiriasi

Molto comune nei giovani, la forfora è una desquamazione della cute che si manifesta in forma grassa o in forma secca. Nel primo caso dà vita alla forfora grassa che una volta prodotta resta fissata al cuoio capelluto causando prurito, ostruzione dei follicoli piliferi fino a favorire la stempiatura negli uomini e il diradamento nelle donne. La forfora secca, invece, pur essendo antiestetica perché cade sui capelli e vestiti in modo visibile, non è dannosa per la salute della chioma.

In questi casi è necessario intervenire con adeguati trattamenti tricologici che rallentano il diradamento dei capelli, evitando il peggio. Ma non basta, è necessario seguire un corretto regime alimentare, ricco di tutte quelle sostanze che nutrono il capello e rafforzano la cute, in combinazione con massaggi ai capelli e prodotti specifici.

Eccesso di sebo

In questo caso le ghiandole sebacee producono una quantità di sebo in eccesso che rende i capelli molto grassi, che in alcuni casi irritano il cuoio capelluto fino a dare dolore. Anche questo disturbo può essere ridotto con una corretta alimentazione e con trattamenti specifici, sebbene spesso dipenda anch’esso da fattori ereditari.

Perché la stempiatura crea disagio psicologico

Spesso chi sta attraversando questo problema si sente a disagio, pensa di aver perso una parte importante del suo fascino e tende a sentire ansia, voglia di isolarsi, di coprirsi il capo fino a giungere a stati depressivi. Questo senso di frustrazione nasce dall’idea, ormai radicata, che una chioma fiorente è simbolo di salute e di grande carisma, per cui basta un periodo di stress che causa diradamento ad abbassare il livello di autostima. Questo stato di cose può causare problemi di relazione a lavoro, con la propria partner, difficoltà a studiare e mantenere relazioni sociali. Il pensiero di doversi svegliare la mattina e vedere il cuscino pieno di capelli può portare anche stati di insonnia prolungati con conseguente stanchezza cronica.

Si tratta, comunque, di un disagio che fortunatamente può essere arginato rivolgendosi ad esperti tricologi che possono trattare il paziente con la giusta metodologia. È inutile, infatti, ricorrere a metodi fai da te che partono dal taglio dei capelli per “farli rinforzare” ai lavaggi poco frequenti perché i detergenti sono dannosi fino all’utilizzo indiscriminato di tanti prodotti o integratori, che danno solo un sollievo momentaneo ma non sono risolutivi.

È necessario, in questi casi, trovare soluzioni efficaci che riescano a risolvere il problema in modo definitivo, vediamo quali.

I rimedi per risolvere il problema della stempiatura dei capelli

Il primo rimedio da attuare per risolvere il problema del diradamento, è seguire una corretta igiene dei capelli. Questo significa evitare detergenti troppo aggressivi che puliscono la cute in modo temporaneo ma dopo poco stimolano le ghiandole sebacee a lavorare il doppio, aggravando il problema.

Al bando dunque i prodotti con parabeni, sostanze schiumogene e siliconi, lasciando il posto a detergenti naturali e delicati, adatti ad una chioma indebolita. Nel contempo è necessario rivolgersi a centri tricologici all’avanguardia come ad esempio revalhair.com, dove tra l’altro trovare le più importanti informazioni di riferimento e tanti utili consigli per mantenere in salute la chioma.

Un altro importante suggerimento da seguire riguarda l’alimentazione e integratori per capelli. È importante mangiare in modo sano prediligendo cibi sani e leggeri come la verdura, la frutta e i legumi, utilizzando l’olio extravergine di oliva preferibilmente a crudo e tanta acqua naturale. Non trascurare l’assunzione dell’Omega 3 attraverso il pesce, l’acido folico e il ferro contenuti nella carne e nelle proteine e una moderata quantità di carboidrati. Evitando cibi grassi, fritture, dolci molto ricchi e gli alcolici, l’organismo comincerà a funzionare nel modo giusto e senza sovraccarichi, a tutto vantaggio della pelle e dei capelli.

Attenzione, infine, allo stress e ai periodi di forte affaticamento. Questo non vuol dire chiudersi in una campana di vetro senza lavorare o in uno stato di ozio; anzi, il lavoro è benefico per la mente e lo spirito ma non bisogna eccedere, superando i limiti di tollerabilità.

Aiutare il proprio corpo a ritrovare i suoi ritmi naturali

Spesso, è sufficiente prendersi degli spazi per il proprio hobby preferito, praticare uno sport per scaricare lo stress della giornata, organizzare un week end in famiglia per ritrovare gli affetti più cari e allontanarsi dai rapporti cancrenosi che danneggiano la propria vita. Mai dimenticare che praticare sport facilita il riposo notturno e favorisce il rilascio delle endorfine; stare con le persone che si amano equivale ad una vera e propria terapia psicologica, placa lo stress e rende più felici.

Quanto detto sin qui, lascia chiaramente intendere che la stempiatura dei capelli nell’uomo è un problema che si può risolvere, basta seguire i giusti suggerimenti evitando in ogni caso di prendere decisioni affrettate. Utilizzando in modo costante i prodotti giusti e con la corretta alimentazione, si possono ottenere buoni risultati nel lungo periodo. Nel caso in cui il problema dovesse aggravarsi, comunque, è sempre consigliabile contattare un tricologo per pianificare eventuali strategie di trattamento.