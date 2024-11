Siero per il viso: che cos’è e come si usa

Per una pelle radiosa, soda, tonica e priva di difetti, è necessario seguire una corretta skincare routine, preferibilmente ispirata ai dettami coreani, che comprenda diversi prodotti, tra cui uno dei principali è il siero.

Che cos’è un siero per il viso

Il siero viso è un concentrato di principi attivi per prendersi cura della bellezza della pelle. Si tratta del miglior prodotto che aiuta a ritrovare la naturale radiosità quando il viso appare spento e grigio. Un buon siero ha una consistenza quasi gelatinosa, più fluida di una crema giorno ma più soda di un tonico.

Il tipo di siero va scelto in base alle problematiche della pelle che può essere secca, matura o impura. Infatti, può garantire un booster di idratazione che dura a lungo nella giornata ed evita secchezza o addirittura desquamazione. Invece, se formulato con acido ialuronico e collagene, può attenuare difetti del derma come le macchie o le rughe poiché sono ingredienti vincenti per tendere la pelle e contrastarne il naturale cedimento che appare con l’età. Il siero può anche combattere le imperfezioni quando la sua formulazione comprende ingredienti come l’acido salicilico e la niacinamide che purificano il derma.

Come è fatto un buon siero

I migliori sieri viso sono quelli realizzati con prodotti naturali ricchi di polifenoli, come capita nel caso di vite, uva e molti altri ancora. Gli ingredienti vegetali sono diventati un’ottima alternativa a prodotti di sintesi chimica che sono incapaci di esser davvero rispettosi del derma. Infatti, il miglior siero è eco-responsabile che predilige ingredienti naturali per dar vita a cosmetici privi di parabeni che causano arrossamenti e irritazioni, non solo alle pelli più sensibili.

Come si usa un siero per la pelle

Dopo aver capito che cosa sia il siero per il viso, è bene dare qualche indicazione in più su come si usa. Il siero è un prodotto che va dosato correttamente senza esagerare; essendo super concentrato, ne basta qualche goccia per tutto il viso. Di solito, il siero ha un contagocce o un dosatore che aiuta a prenderne la giusta quantità.

Il siero va usato mattina e sera, prima della normale crema idratante. A far bene, si consiglia di usarlo dopo una doppia detersione del viso che elimina le impurità e l’esfoliazione che rimuove ogni anche cellule morte liberando i pori. Solo dover passato il tonico che riequilibra il pH e prepara la pelle a ricevere i preziosi nutrienti, si può finalmente usare qualche goccia siero da stendere con ampi movimenti circolatori dal basso verso l’alto, concentrandosi nella zona della fronte, intorno al naso e alla bocca, senza trascurare il collo.

Chi vuole proprio farsi una coccola, può usare una maschera specifica per la problematica che la pelle presenta dopo il siero che, di norma, precede la crema contorno occhi. Solo dopo questi step, si può finalmente passare alla crema idratante, meglio se con fattore di protezione solare all’interno. Di sera, la protezione solare può essere tranquillamente sostituita da una maschera notte che sostenga il processo di rigenerazione cellulare.