Cosmetici di farmacia, di profumeria o di supermercato: dove è meglio comprare?

I cosmetici ormai fanno parte del nostro uso quotidiano, non solo donne, ma anche uomini sempre più spesso si affidano a creme o profumi per migliorare la propria immagine.

Questi prodotti, ad oggi, sono acquistabili praticamente ovunque: profumeria, supermercato, ma anche nelle farmacie fisiche o online, come ad esempio su Spaziopharma.

Avendo così tante possibilità nella scelta di dove comprare, viene naturale chiedersi dove sia meglio farlo, soprattutto perché è evidente che i prodotti venduti difficilmente sono gli stessi.

Cosmetici di supermercati

Ciò che caratterizza il supermercato è la sua convenienza e la possibilità di accedere a moltissimi prodotti diversi, ma poche marche per ciascuno.

Uno scaffale di supermercato deve contenere creme, profumi, saponi, accessori e molte altre cose, perciò non c’è spazio per le esigenze specifiche: ciò che vende il supermercato è il prodotto più generico possibile, che possa andar bene per la maggior parte delle persone, a prezzo contenuto.

Perciò, sicuramente, il supermercato risulta essere una soluzione perfetta per chi non ha esigenze specifiche, ma desidera solo spendere poco.

Cosmetici di profumeria

La profumeria è totalmente opposta al supermercato, essendo invece specializzata nella vendita di cosmetici. Ha quindi una vastissima scelta, con possibilità di cercare tutte le varianti e scegliere quella che più si addice a noi.

Ovviamente, essendo specializzato e avendo a disposizione anche prodotti di una certa specificità (e quindi più elaborati e vendibili a un ristretto settore di clienti), ha prezzi decisamente più elevati.

Ma il vantaggio, oltre a quello di riuscire a trovare quasi sicuramente quello che cerchiamo, è quello di poter avere a disposizione del personale qualificato in grado di aiutarci e darci consigli.

Cosmetici di farmacia

Pochi comprano i cosmetici in farmacia e possiamo dire che commettono un grave errore.

I prodotti di farmacia sono prodotti studiati per rispondere alle esigenze del cliente non tanto in fatto di estetica (e quindi non si troverà il rossetto rosso in quindici tonalità differenti, ma probabilmente solo uno o due), quanto in fatto di utilità e funzionalità.

In farmacia troviamo cosmetici in grado di rispettare la nostra pelle, curarla, e la cui elaborazione è stata pensata più sulla componente chimica del prodotto a favore dell’effetto che ha, piuttosto che su quanto sia coprente o bello esteticamente.

Per questa logica, quindi, in farmacia è possibile trovare tutti i prodotti adatti a chi soffre di allergie o chi ha sensibilità particolari, come una pelle molto delicata e che si arrossa facilmente.

Inoltre il personale di farmacia non solo è competente, come possono essere le commesse di profumeria, ma è laureato in un settore medico, saprà quindi consigliare la crema perfetta per risolvere il problema di acne che tanto ci affligge o il fondotinta più delicato per il nostro tipo di pelle.

In conclusione

Non esiste un posto migliore o uno peggiore dove acquistare i propri cosmetici, ma tutto dipende dal tipo di esigenze che abbiamo.

Se siamo interessati a un prodotto generico, senza caratteristiche particolari, in quanto non abbiamo esigenze strette, possiamo tranquillamente puntare su prodotti dei supermercati: economici e funzionali.

Se cerchiamo qualcosa di particolare a livello estetico, e perciò siamo alla ricerca di fondotinta, rossetti o altri prodotti dal particolare effetto coprente, resistente, o dalle colorazioni specifiche, allora la scelta migliore è la profumeria.

Se, invece, siamo alla ricerca di prodotti cosmetici che rispettino la nostra pelle e funzionino più sulla salute che l’estetica, o abbiamo esigenze particolari come sensibilità o allergie, allora i prodotti di farmacia sono i più indicati.

Tutto, quindi, dipende da cosa abbiamo bisogno.