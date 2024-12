Montascale a poltroncina per anziani: cos’è, a cosa serve e i vantaggi

Il montascale è un dispositivo noto anche come servoscala e assolve una funzione ben precisa: consente a persone come anziani, disabili e quanti in generale hanno difficoltà motorie – sia temporanee che permanenti – di salire e scendere le scale, come suggerisce il termine, il tutto con estrema facilità.

Viene realizzato secondo molteplici tipologie, in grado di venire incontro da un lato alle necessità della persona e dall’altro alle caratteristiche strutturali dello spazio dove deve essere installato.

I montascale per anziani a poltroncina sono tra le soluzioni più comuni e presentano diversi vantaggi. Il loro utilizzo influisce positivamente sulla qualità della vita dell’individuo, che potrà così godere di maggiore autonomia negli spostamenti. In questo articolo vi raccontiamo qualcosa di più.

Montascale a poltroncina: il modello più utilizzato per gli anziani

Il modello più diffuso tra i montascale per anziani è quello a poltroncina. Questo dispositivo di assistenza alla mobilità viene progettato appositamente per consentire alla persona di spostarsi con facilità lungo una scala, semplicemente accomodandosi su una poltroncina.

La sedia è collegata stabilmente a un binario che a sua volta scorre lungo un lato della scala, che a sua volta può essere sia curva che diritta: sarà la specifica tipologia di montascale ad adattarsi alle sue peculiarità. L’ideale è infatti optare per un modello che viene realizzato su misura.

Come vengono alimentati i montascale? Esistono alcune soluzioni che vengono alimentate tramite batterie e altre che invece si avvalgono di energia elettrica. Risultano di per sé ambedue validi.

Come funziona montascale a poltroncina

Come si aziona il montascale a poltroncina? Vediamolo nel dettaglio:

La persona si mette comoda sulla poltroncina.

sulla poltroncina. A questo punto si trova ad allacciare le cinture , in maniera tale da tutelare maggiormente la propria sicurezza e sentirsi più stabile nel momento in cui percorrerà la scala.

, in maniera tale da tutelare maggiormente la propria sicurezza e sentirsi più stabile nel momento in cui percorrerà la scala. Bisogna dunque azionare il comando che permette l’accensione del servoscala; si trova generalmente lungo un lato del bracciolo, o comunque in un punto facile da raggiungere, ed è predisposto secondo due direzioni: una a salire e l’altra a scendere.

che permette l’accensione del servoscala; si trova generalmente lungo un lato del bracciolo, o comunque in un punto facile da raggiungere, ed è predisposto secondo due direzioni: una a salire e l’altra a scendere. Comincia il “trasporto” vero e proprio . Il montascale si muove lungo la scala secondo una velocità controllata: né lenta né veloce, perfettamente stabile.

. Il montascale si muove lungo la scala secondo una velocità controllata: né lenta né veloce, perfettamente stabile. La seggiolina con la persona comodamente appoggiata arriva a destinazione , al piano desiderato. Il montascale si ferma in automatico. Se ci sono più piani percorribili l’utente può decidere di continuare a salire/scendere o tornare al punto di partenza.

, al piano desiderato. Il montascale si ferma in automatico. Se ci sono più piani percorribili l’utente può decidere di continuare a salire/scendere o tornare al punto di partenza. Quando si è finito di adoperare il montascale non resta che spegnerlo e parcheggiarlo correttamente, affinché il sedile presenti un ingombro più contenuto.

Quanto costa un montascale per anziani?

Il costo di un montascale è piuttosto variabile: la cosa migliore è richiedere un preventivo, previo sopralluogo e visione della planimetria della casa da parte di una realtà specializzata, che potrà così offrire gli opportuni chiarimenti anche rispetto alle detrazioni applicabili allo specifico caso.

Il consiglio è quello di optare per un modello su misura, in quanto più pertinente in relazione alle caratteristiche dell’immobile e in grado di offrire un comfort ottimale all’anziano che potrà sentirsi più autonomo.