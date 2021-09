Scopri i tonici energetici naturali più efficaci

I cambi di stagione, il lavoro e la vita frenetica possono metterti KO ed è proprio in questi momenti che puoi fare affidamento su ottimi alleati naturali per fare il pieno di energia.

In questo articolo scoprirai quali sono i tonici energetici naturali più efficaci e non vedrai l’ora di provarli.

La cosa più importante da ricordare quando ci si avventura nel mondo dei prodotti energetici è che l’organismo ha bisogno di elementi che sostengano la produzione di energia e non il suo consumo.

Perché ti dico questo?

Perché molto spesso vengono consigliati rimedi che contengono sostanze eccitanti come ad esempio la caffeina, il guaranà e tante altre, che però stimolano eccessivamente il sistema nervoso.

In un primo momento ti sembrerà di essere super sveglio e reattivo ma in realtà a fine giornata sarai più stanco di prima perché queste sollecitazioni hanno sfinito ancora di più il tuo fisico e la tua mente.

Quindi per sentirti più energico metti da parte bevande energetiche e caffè, scegli invece prodotti che apportino nutrienti fondamentali alle tue cellule.

Tonici naturali più efficaci

Probabilmente alcuni di questi già li avrai sentiti ma di sicuro qualcuno ti stupirà!

I tonici energetici per essere davvero efficaci devono contenere elementi come aminoacidi, vitamine, minerali, oligoelementi e anche sostanze antiossidanti.

Un ottimo esempio di tonici energetici naturali sono: la Spirulina, la Pappa Reale, il Ginseng, il Manganese, i Semi d’uva e … lo Shilajit!

Ti starai chiedendo come possono questi elementi esserti d’aiuto, quindi, approfondiamo.

spirulina

La Spirulina è un cianobatterio inizialmente definito impropriamente alga. Questa definizione ha generato molta confusione circa la sua assunzione. Molti pensano, erroneamente, che sia un elemento da evitare come la peste se si hanno problemi alla tiroide. Se ti trovi in questa situazione, buona notizia, puoi assumere anche tu la Spirulina perché è un microrganismo di acqua dolce quindi non contiene iodio!

Questo microrganismo è utile perché è una fonte di proteine ad alto valore biologico. Apporta al nostro organismo micronutrienti importantissimi per le funzioni cellulari e aminoacidi essenziali, ovvero tutti quegli aminoacidi che non siamo in grado di produrre e dobbiamo introdurre con la dieta.

pappa reale

La Pappa Reale è una sostanza prodotta dalle api operaie e costituisce l’unica fonte di nutrimento per l’ape regina. È una sostanza ricchissima di nutrienti e può portare innumerevoli benefici anche all’organismo umano. Tra i tanti c’è proprio l’azione tonica e ricostituente[1]. Nella sua composizione troviamo infatti anche le vitamine del gruppo B, fondamentali per l’organismo specialmente perché sono coinvolte nel metabolismo energetico e nel funzionamento del sistema nervoso. Non a caso la carenza di queste vitamine si manifesta con spossatezza, alterazione dell’umore e scarsa lucidità mentale.

ginseng

Il Ginseng asiatico anche chiamato Panax Ginseng, è utilizzato fin dall’antichità come rimedio erboristico. La radice di questa pianta è nota per le sue numerose proprietà è in particolare per dare vigore all’organismo e alleviare la stanchezza. Grazie agli studi che sono stati fatti su questa pianta si è scoperto che le principali attività biologiche sono sostenute da molecole definite Saponine.

manganese

Il Manganese è un oligoelemento con una spiccata azione antiossidante. È un nutriente essenziale poiché agisce da cofattore per diversi enzimi ed è implicato in numerosi processi fisiologici come la difesa antiossidante e la produzione di energia[2].

semi d’uva

I semi d’uva sono una fonte ricchissima di antiossidanti, elementi naturali fondamentali per contrastare lo stress ossidativo.

Ma perché assumerli per contrastare la stanchezza?

Perché Polifenoli e Flavonoidi contenuti nei semi d’uva aiutano anche a favorire gli scambi fra il sangue e le cellule. Quindi facilitando l’apporto di ossigeno e nutrienti si ottiene anche più energia!

shilajit

Sicuramente ti starai chiedendo che diavoleria sia lo Shilajit …

Eccoti svelato il mistero. Lo Shilajit è un composto bio-minerale che si ottiene da un essudato di roccia nelle zone della catena Himalayana e del Caucaso.

È un estratto ricchissimo di microelementi, il cui insieme possiede un’azione tonica e ricostituente.

È utilizzato da millenni dalle popolazioni native di quelle aree di montagna proprio come tonico e ricostituente.

La parola Shilajit è stata tradotta come “distruttore di debolezza”, “dono miracoloso di Dio”.

Le popolazioni che abitavano la catena Himalayana, infatti, vivevano in condizioni che mettevano a dura prova l’organismo e utilizzavano lo Shilajit per riempirsi di energie e rigenerare il corpo.

Questo elemento non può mancare di certo nella lista dei tuoi alleati per vincere la stanchezza!

Scegliere l’integratore energetico giusto in pochi passi

Per capire se quello che hai adocchiato è l’integratore energetico giusto devi controllare alcune caratteristiche fondamentali che indicano che è un prodotto di qualità:

Gli ingredienti devono essere naturali! Ma non basta, infatti la miglior forma in cui possiamo trovare un estratto vegetale è proprio l’estratto secco titolato. Starai pensando: “che parolone”. Detto semplicemente significa che il principio attivo è sempre costante nella percentuale che viene indicata in etichetta.

La presenza di principio attivo rende costante anche l’efficacia del prodotto!

Controlla l’etichetta . Ai primi posti devi trovare i principi attivi mentre in fondo gli eccipienti . Questo significa che la maggior parte del prodotto è costituita da ingredienti attivi, poiché come saprai in etichetta devono essere indicati gli ingredienti in ordine decrescente (dalla quantità maggiore a quella minore).

. Ai devi trovare i mentre gli . Questo significa che la maggior parte del prodotto è costituita da ingredienti attivi, poiché come saprai in etichetta devono essere indicati gli ingredienti in ordine decrescente (dalla quantità maggiore a quella minore). Un altro aspetto molto importante è il flacone in cui è contenuto l’integratore. Il vetro scuro è l’unico materiale che garantisce la qualità e la sicurezza del prodotto nel tempo, inoltre fa del bene all’ambiente!

Integrazione e sane abitudini per contrastare la stanchezza

A tutti capita di attraversare periodi di spossatezza e cali di concentrazione. È del tutto normale, o meglio, succede perché le nostre attività richiedono più energia di quella che il nostro organismo ha a disposizione.

Per evitare di trovarti in questa situazione puoi seguire delle semplici abitudini quotidiane per sostenere il tuo organismo.

Vediamole in pochi passi:

Prima regola: Ricordati di bere . Idratarsi è fondamentale per sostenere tutte le funzioni organiche.

. Idratarsi è fondamentale per sostenere tutte le funzioni organiche. Cerca di seguire un’alimentazione bilanciata costituita da 3 pasti principali e non dimenticarti gli spuntini! Riserva la giusta importanza alla colazione , è il primo pasto importante della giornata e ti dà la carica giusta per partire!

costituita da 3 pasti principali e non dimenticarti gli spuntini! Riserva la , è il primo pasto importante della giornata e ti dà la carica giusta per partire! Evita di assumere alimenti pesanti da digerire quando sai che subito dopo devi rimetterti al lavoro .

di assumere da digerire sai che subito dopo . Sostieni il tuo organismo associando alla tua alimentazione integratori naturali di qualità.

il tuo organismo associando alla tua alimentazione Per scaricare le tensioni e staccare la spina scegli un’attività fisica che ti faccia sentire meglio. Più ti senti stanco e meno voglia di fare avrai, ma devi uscire da questo circolo vizioso e l’unica soluzione è attivarsi e farlo in modo costante ed adeguato alla tua condizione.

che ti faccia sentire meglio. Più ti senti stanco e meno voglia di fare avrai, ma devi uscire da questo circolo vizioso e l’unica è e farlo in modo costante ed adeguato alla tua condizione. Cerca di fare attività rilassanti prima di andare a dormire, come ad esempio leggere un libro. Dedica il giusto tempo al risposo, è l’unico modo per rigenerarsi profondamente ed essere pronti per un nuovo giorno!

Ora di certo non puoi dire di non sapere come fare per tirarti su! Prenditi cura di te giorno per giorno e ritroverai la tua energia.

