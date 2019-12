Quando e come usare un antinfiammatorio in gel

Oggi gli antinfiammatori sono tra i farmaci più diffusi e utilizzati, a quelli tradizionali, negli ultimi anni si sono affiancati e sempre più diffusi anche gli antinfiammatori in gel per uso cutaneo, che agiscono in modo mirato sulla parte interessata, rivelandosi efficaci per il trattamento del dolore localizzato.

Oggi c’è una scelta piuttosto ampia di antinfiammatori, si può optare per creme o spray e sempre più spesso si preferiscono quelli in gel. Tutti questi prodotti sono a base di farmaci non steroidei che vengono usati per alleviare dolori articolari o muscolari, di diversa entità trattando direttamente la parte del corpo interessata, quindi in modo molto facile, rapido e localizzato.

Come agisce un gel antinfiammatorio? La sua applicazione è molto facile e per questo è una tipologia di prodotto che conosce un crescente successo. Va applicato sulla pelle, nella zona infiammata, o dove si avverte dolore. I principi attivi contenuti nel gel inibiscono la sintesi delle molecole coinvolte nell’infiammazione bloccando gli enzima indispensabili alla loro produzione.

I prodotti, come i gel per azione topica, hanno il vantaggio di agire direttamente sulla zona dove si avverte dolore, rimanendovi più a lungo e accumulandosi in concentrazioni decisamente rilevanti, rispetto a quelle raggiungibili assumendo un anti infiammatorio per via orale. Attenzione, si tratta di farmaci, come tali sarebbe sempre opportuno che venissero prescritti dal medico. Ogni improvvisazione o auto prescrizione va sempre evitata.

Questi gel possono contenere principi attivi come ibuprofene, l’indometacina e la benzidamina. I gel antinfiammatori attraversano facilmente gli strati più superficiali della pelle e permettono un facile assorbimento del loro principio attivo. Negli strati più profondi della pelle principi attivi come l’ibuprofene, si dissociano e questo ne facilità l’ingresso nella circolazione sanguigna, anche periferica. Questo fa si che il farmaco entri in profondità nel muscolo in modo rapido e in concentrazioni piuttosto elevate, ma localizzate.

I gel antinfiammatori per applicazioni topiche sono un’ottima soluzione, per efficacia e sicurezza, per il trattamento di dolori muscolo scheletrici localizzati, sia in presenza di sintomatologie dolorose acute che croniche, dolori da trauma, coliche, dolori viscerali, ecc.

Tra i gel antinfiammatori più efficaci c’è TRAULEN 4% GEL Diclofenac Sodico, un rimedio per uso cutaneo che agisce sia sull’infiammazione che sul dolore a muscoli, articolazioni, legamenti e tendini. Questo gel da un sollievo molto rapido e con un effetto prolungato nel tempo, andando a ridurre anche infiammazione e gonfiore. Per applicare il gel bisogna per prima cosa lavare e asciugare con cura la zona da trattare, si deve poi procedere all’applicazione del prodotto, massaggiando delicatamente per favorirne l’assorbimento. Dopo l’applicazione è sempre consigliabile lavarsi con cura le mani. Il gel non va mai applicato su ferite o cute malata, così come su occhi o mucose.

A questo link si possono trovare informazioni esaustive sull’utilizzo dei gel antinfiammatori e altre tipologie di prodotti per il trattamento localizzato di infiammazioni e dolore. Per maggiori informazioni su dosaggi, sulle modalità di applicazione e sugli effetti indesiderati dei vari prodotti sarà sempre bene leggere con attenzione il loro foglietto illustrativo e in caso di dubbi consultare il proprio medico di fiducia.