Perché gli occhi verdi piacciono così tanto?

Gli occhi verdi, come è noto, sono particolarmente rari nel mondo. Quella verde è proprio una delle sfumature di colore più difficili che è possibile riscontrare negli occhi di una persona.

Ricordiamo che il colore degli occhi dipende principalmente da due fattori che sono la tipologia e la quantità di pigmenti che è possibile riscontrare sull’iride. È proprio in base alla combinazione di questi due fattori che si va a definire il colore degli occhi di una persona, ed è possibile definire rari quelli verdi per più di un motivo.

Cosa infondono negli altri gli occhi di colore verde?

All’interno degli occhi di colore verde vi è una interessante mescolanza del colore marrone con quella che può essere definita una tonalità di colore azzurro. Questa simbiosi fa sì che le persone con gli occhi verdi siano in grado di trasmettere una sensazione di grande affidabilità in chi li osserva, generando dunque fiducia e non solo attrazione.

Chiaramente, le persone con gli occhi verdi vengono considerate intelligenti ma anche particolarmente affascinanti. Non è un caso infatti, che gli occhi verdi siano comunemente etichettati come “lo specchio dell’anima” e che tramite essi sia possibile guardare a fondo una persona, come a volerla conoscere senza interrogarla ma semplicemente leggendone gli occhi.

Certamente c’è chi preferisce gli occhi azzurri o quelli color nocciola, ma è anche vero che gli occhi di colore verde, probabilmente per la loro rarità, vengono considerati tra i più belli in assoluto.

Secondo alcuni sondaggi che vengono periodicamente riproposti, il colore verde degli occhi è in grado di trasmettere affidabilità negli altri, oltre a garantire un certo fascino. Questo è il motivo per il quale tante persone ricorrono alle lenti a contatto verdi pur di poter cambiare il colore dei propri occhi.

Gli effetti di tale cambiamento non tardano a manifestarsi, dato che chi ha già provato queste lenti colorate verdi afferma che gli altri si mostrano poi più disponibili nell’approccio, grazie a questa nuova colorazione in grado di rendere il soggetto più piacevole e più interessante.

Le lenti a contatto verdi Chiara Lens

Sul sito di Chiara Lens è possibile visionare una moltitudine di lenti a contatto colorate verdi , che sono disponibili esattamente in quattro differenti colorazioni che vanno dal verde più intenso al verde più chiaro.

Ciascuna di queste sfumature di colore è in grado di regalare a ciascuno gli splendidi occhi verdi che ha sempre desiderato e che adesso è possibile ottenere senza alcuno sforzo. Queste lenti a contatto colorate effetto naturale infatti, vanno gestite come le tradizionali lenti a contatto e sono facilissime da applicare.

Grazie inoltre al 40% minimo di acqua che contengono, esse garantiscono all’occhio tutta l’idratazione di cui ha bisogno anche se vengono indossate per parecchie ore al giorno.

Ciò consentirà di evitare quei fenomeni di secchezza oculare tipici delle lenti a contatto di bassa qualità garantendo invece agli occhi tutto il benessere di cui hanno bisogno.