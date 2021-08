La mia esperienza con le faccette dentali

Al giorno d’oggi si parla sempre più spesso di faccette dentali: un trattamento estetico che permette di risolvere moltissime imperfezioni del sorriso e di poter sfoggiare dei denti da copertina. Non a caso, proprio le faccette sono il segreto di VIP e personaggi famosi, che se possono permettersi un sorriso così perfetto è proprio grazie a queste sottili lamine che rivestono la superficie dei denti facendoli apparire naturali ma al tempo stesso del tutto privi di imperfezioni. Mi sono però accorto che sono ancora parecchie le persone che si pongono dei dubbi in merito alle faccette dentali e proprio per tale ragione ho deciso di raccontare la mia esperienza.

Premetto che sono ancora molto soddisfatto del risultato ottenuto e che dunque consiglio questo trattamento estetico a chiunque voglia un sorriso smagliante, perfetto sotto tutti i punti di vista. È tuttavia importante affidarsi a dei professionisti di alto livello.

Faccette dentali: cosa sono e come funzionano

Una domanda che in molti ancora oggi si pongono è proprio questa: cosa sono nel concreto le faccette dentali? Effettivamente, sapere in che modo si presentano e come vengono messe dal dentista è importante e vale la pena capire nel dettaglio in cosa consiste questo trattamento.

Le faccette dentali non sono altro che delle sottili lamine, realizzate in vari materiali tra cui la ceramica (che ha una durata superiore) oppure il composito che però dura circa la metà degli anni ed è dunque meno resistente. Queste lamine vengono applicate dal dentista sulla superficie esterna dei denti che si desiderano sistemare, una per una.

Gli specialisti più seri in realtà prima di procedere con l’applicazione definitiva effettuano il cosiddetto mock-up, ossia realizzano delle faccette provvisorie in modo da verificare che siano perfette per il paziente. Una volta che queste vengono approvate, si procede con quelle definitive che vengono sostanzialmente cementate una ad una ad ogni dente.

Come vengono applicate le faccette dentali

Il bello delle faccette dentali, al di sa dei risultati straordinari che permettono di ottenere, è che si tratta di un trattamento estetico per nulla invasivo. Il dentista infatti le applica senza anestesia, in quanto non è necessaria. Io non ho sentito nemmeno il minimo fastidio e per l’applicazione di due faccette dentali sugli incisivi superiori sono bastati pochi minuti.

È dunque più lunga la fase di preparazione, perché affinché le lamine siano perfette per i denti sono necessari una panoramica della bocca ed il mock-up appunto. Senza di questi, il lavoro non sarebbe impeccabile ed il rischio di ottenere un risultato poco soddisfacente non va sottovalutato.

A chi rivolgersi per le faccette dentali

