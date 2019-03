I benefici della tisana zenzero e limone

Si sente spesso parlare della tisana zenzero e limone come rimedio naturale comune per contrastare il raffreddore e sintomi da raffreddamento come mal di gola, naso chiuso e tosse. Questa tisana in particolare è stata definita come soluzione anti-influenzale grazie alle proprietà anti infiammatorie dello zenzero e l’apporto di vitamina C contenuto nel limone.

È noto a tutti quanto sia essenziale l’assunzione di vitamina C con scopo curativo per i malanni di stagione e in modo preventivo durante tutto l’arco dell’anno.

La tisana zenzero e limone è un rimedio naturale ed economico che rilascia tanti altri benefici al nostro organismo. Conosciamoli insieme.

Effetto drenante: grazie alla presenza del limone si ha un effetto diuretico che insieme all’acqua contenuta nella tisana aumenta l’effetto drenante. È un ottimo rimedio contro la ritenzione idrica.

Effetto disintossicante: lo zenzero aiuta a disintossicare l’organismo dalle sostanze chimiche e di scarto che sono presenti nel corpo.

Effetto anti-age: rallenta e previene l’invecchiamento della pelle grazie alle proprietà antiossidanti di limone e zenzero contrastando i radicali liberi che sono i principali responsabili dell’invecchiamento cellulare.

Effetto antistress: sorseggiare questa tisana ad una temperatura calda, può essere un rimedio che aiuta a rilassare mente e corpo.

Favorisce la digestione: i principi antiossidanti di limone e zenzero favoriscono una migliore digestione. La radice di zenzero è anche un ottimo rimedio contro la nausea. Questa tisana facilita il transito intestinale aiutando ad eliminare i gas presenti nell’intestino con il risultato di una pancia più piatta.

Migliora il metabolismo: limone e zenzero riescono a stimolare il metabolismo grazie alle loro proprietà che agiscono sui grassi, bruciandoli ed evitando l’aumento di peso.

Rinforza il sistema immunitario: come abbiamo già detto è considerato uno dei principali rimedi anti-influenzali grazie alle sue proprietà che aiutano a rinforzare le naturali difese immunitarie, contrastando virus e batteri.

Previene i tumori: grazie alla presenza di bioflavonoidi nei limoni, si ha un rimedio che contribuisce nella prevenzione della crescita e diffusione di cellule cancerose.

Migliora la circolazione: i principi attivi contenuti nello zenzero aiutano una fluidificazione del sangue, contrastando il colesterolo cattivo si ha una corretta circolazione sanguigna.

Stabilizza la glicemia: gli alti indici di zinco presenti nello zenzero incitano una maggiore secrezione di insulina, ormone che regola i livelli di zuccheri nel sangue. Questa tisana è un ottimo rimedio per tenere in equilibrio i livelli di glicemia.

Benefici per pelle e capelli: grazie alla presenza di vitamina C e proprietà antiossidanti, questa tisana è un ottimo trattamento naturale anche per pelle e capelli che risulteranno più luminosi, sani e splendenti.

Come preparare la tisana zenzero e limone

Preparare la tisana zenzero e limone è davvero semplice, veloce ed economico. Vi basterà comprare dello zenzero fresco o in polvere, un limone e del miele.

Il primo passo è quello di scaldare dell’acqua in un pentolino per poi aggiungerci un cucchiaino di zenzero fresco grattugiato, precedentemente lavato e sbucciato. Oppure, per chi non ha voglia di grattugiare, può usare lo zenzero in polvere.

Se scegliete lo zenzero fresco ma non volete grattugiare, prendete la radice di zenzero, lavatela, tagliatela a tocchetti e aggiungeteli in acqua. Lasciate bollire per alcuni minuti. Aspettate in infusione per 10/15 minuti e poi filtrate il tutto. Aggiungete il limone a piacere e un cucchiaino di miele. Ed ecco pronta la vostra fumante tisana zenzero e limone.