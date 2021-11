Salute e bellezza fra i ‘beni’ più desiderati dagli Italiani!

I soggiorni in spa e centri termali compaiono da diversi anni in cima alle classifiche delle più gettonate idee regalo donna. Lo dimostrano i dati relativi al fatturato del turismo del benessere in Italia: se si fa un salto indietro ad appena prima dell’epidemia globale, si parla, infatti, di quasi 12 miliardi di euro nel 2019! E ora che si comincia a intravedere la fine della fase più buia, la domanda di vacanze salutari torna ad aumentare.

Complici il famoso bonus terme, stanziato dal Governo lo scorso agosto, e – soprattutto – una rinnovata attenzione verso la salute e il benessere personale al termine di un periodo particolarmente provante dal punto di vista psico-fisico, l’interesse per le terme cresce all’interno di una fascia anagrafica più giovane: quella dei 20-45enni. In particolare, il turismo termale sembra riscuotere sempre più successo presso la popolazione femminile – da sempre maggiormente incline a prendersi cura della bellezza e del benessere.

Alle terme per ringiovanire, fuori e dentro

I soggiorni presso località termali – con annessi programmi di cura – non rappresentano più, infatti, un’opzione riservata ad utenti anziani e portatori di patologie serie. L’incremento della domanda in questo settore turistico e` dovuto in gran parte a una crescente richiesta – ed altrettanta offerta – di trattamenti estetici e ringiovanenti. E` il caso, per esempio, delle immersioni in acque termali dedicate alla cura degli inestetismi cutanei. Ma anche della lunga lista di massaggi tonificanti, disintossicanti e rigeneranti per viso e corpo. Dei peeling a base di ingredienti naturali. O ancora, gli “intramontabili” fanghi, ai quali si affiancano trattamenti relativamente recenti – come la stone therapy e i bagni nel plancton – o il più innovativo yoga facciale.

Famosi impianti termali, come quelli di Cervia, Saturnia, Bormio, Ischia e Salsomaggiore (che, non a caso, ha ospitato per decenni la finale del concorso di bellezza più popolare del Paese), offrono percorsi specificamente studiati per il ringiovanimento estetico dai nomi evocativi – come: Rituale Giovinezza, Massaggio Meraviglia etc.. Alcuni programmi, poi, dedicano cure specifiche a singole parti del viso – quali, in primis, le palpebre, che possono essere rese più leggere e toniche ricorrendo a dei “semplici” massaggi termali.

Terme per ringiovanire: le migliori destinazioni in Italia

È imbarazzante l’abbondanza degli stabilimenti termali italiani che propongono trattamenti ringiovanenti di vario genere. Fra tutte, però, sembra spiccare la bella Sirmione, sul lago di Garda, il cui Grand Hotel Terme si è aggiudicato i recenti Haute Grandeur Global Spa Awards 2021 fra le spa medicali d’Europa. Qui potrai beneficiare delle preziose acque sulfuree e salsobromoiodiche, oltre che per curare patologie cutanee, osteoarticolari e respiratorie, anche per contrastare rughe e cedimenti dei tessuti! Approfitta del bonus terme stanziato dal Governo, o di uno dei pacchetti offerti periodicamente dalla struttura per fare un regalo a te stessa, a tua madre, a tua sorella, o alla tua migliore amica!