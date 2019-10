Cos’è l’ipoacusia e quali sono le cause principali della perdita di udito

Molte persone conoscono bene quali sono le problematiche legate alle limitazioni dell’udito, perché le vivono in prima persona. Ma in pochi sanno che, a prescindere dalla forma con cui si manifestano e dalle cause, vengono tutte raggruppate sotto il nome di ipoacusia. Chi ne è affetto può essere una persona che è arrivata in terza età, ma al tempo stesso anche un bambino.

Nella fase iniziale si percepiscono alcune frequenze con difficoltà, oppure un ronzio fastidioso, che è seguito dal senso di vertigini. In alcuni pazienti si avverte anche una grande stanchezza, causata dall’enorme concentrazione richiesta per sentire ciò che accade attorno a loro. E’ chiaro che le limitazioni possono essere variabili in base alla forma. Si passa da lievemente percettibili, fino a molto gravi nel caso di un’ipoacusia acuta. Di seguito parleremo di questa problematica e spiegheremo in che modo risolverla affidandosi ad Audibel.

Le possibili cause di calo dell’udito

Il calo dell’udito può essere influenzato da tante cause. Partiamo per esempio dall’ereditarietà, o dalla costante esposizione al rumore. Senza dimenticare poi il fattore dell’età, il consumo eccessivo di fumo, dell’alcol e dei farmaci. Possiamo anche puntare il dito contro le variazioni di pressioni che vengono causate quando siamo in treno, se prendiamo un aereo o quando effettuiamo un’immersione.

Più dell’80% dei casi però mostra che l’ipoacusia deriva da un danno rilevato sulle cellule sensoriali dell’orecchio, che si manifesta in modo lento e graduale. E per questo vi saranno problemi nel percepire i suoni e quindi nella trasmissione che va dall’orecchio al cervello.

Diventa spesso difficile riuscire a distinguere le consonanti, e comprendere un discorso parlato. Tra le cause principali, oltre a quelle citate, andiamo quindi a inserire:

Ereditarietà: nel caso in cui in famiglia si sia verificati dei casi simili, il rischio aumenta (anche per i bambini);

nel caso in cui in famiglia si sia verificati dei casi simili, il rischio aumenta (anche per i bambini); Rumore : bisogna quindi fare attenzione all’esposizione continua alle sollecitazioni acustiche. Considera che ha effetti anche su altri organi, e provoca anche problemi cardiaci e contrazioni muscolari;

: bisogna quindi fare attenzione all’esposizione continua alle sollecitazioni acustiche. Considera che ha effetti anche su altri organi, e provoca anche problemi cardiaci e contrazioni muscolari; L’età che avanza : è del tutto normale che, dopo i 50 anni, si comprometta progressivamente la funzionalità dell’udito;

: è del tutto normale che, dopo i 50 anni, si comprometta progressivamente la funzionalità dell’udito; Infiammazioni: bisogna prestare quindi attenzione alle infezioni anche virali o batteriche all’orecchio, considerando anche che malattie come il morbillo o la meningite sono spesso causa di una riduzione dell’udito.

Il rimedio con Audibel

E’ fondamentale comprendere in che modo funzioni il nostro apparato uditivo, per riuscire a proteggerlo a dovere. Del resto la salute dell’udito è uno dei principali fattori che influenza la qualità della vita e il nostro benessere. Le visite di controllo sono il primo passo da fare, per scoprire quale sia la propria condizione. I professionisti di Audibel hanno accesso alle migliori risorse e utilizzano soprattutto la più performante tecnologia per cambiare la vita alle persone che soffrono d’ipoacusia.

Viene fatto andando ad ascoltare ogni caso specifico, studiandolo e analizzando la soluzione più adatta per il paziente. Ciò prendere in considerazione anche lo stile di vita e le abitudini che influenzano la riduzione dell’udito.