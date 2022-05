Come contrastare le allergie con il giusto materasso

L’avvento della primavera per molte persone ha a che fare con le allergie stagionali, complice la fioritura delle piante e i relativi pollini che si spargono nell’aria e che possono causare difficoltà respiratorie.

Ma oltre a quelle ai pollini esistono anche le allergie agli acari e alla polvere, che possono infiltrarsi anche negli strati di cuscini e materassi e possono causare l’intensificarsi delle riniti allergiche stagionali. Ecco perché, soprattutto in questa stagione, è importante prestare particolare attenzione all’igiene, oltre che scegliere il materasso ideale per contrastare le allergie respiratorie più diffuse in maniera efficace: ecco alcuni consigli degli esperti di Mondoflex, punto di riferimento per la produzione e la vendita di materassi, reti e guanciali.

Qual è il materasso ideale per chi soffre di allergie?

Il primo fattore che va preso in considerazione quando si sceglie un materasso è il materiale di cui è composto. Non esiste un materasso completamente anallergico, tuttavia alcuni modelli sono in grado di limitare molto l’accumulo di polvere e l’annidarsi di acari e batteri.

In questi casi si consiglia di propendere per i materassi in lattice naturale (sempre che non si sia allergici a questo materiale), un composto per sua natura ipoallergenico e in grado di inibire la formazione e la proliferazione degli acari e dei batteri, quindi adatto anche a chi è allergico alla polvere o a questi piccoli parassiti.

Un’altra ottima soluzione sono i materassi in memory foam o in schiuma di poliuretano, a patto che questo sia del tipo a cellula aperta: infatti è molto importante favorire il ricircolo d’aria negli strati interni del materasso, così da limitare il deposito di microorganismi e polvere ed prevenire inoltre la formazione di muffa.

Vanno invece del tutto evitati:

i materassi in schiuma del tipo a cellula chiusa , poiché non favoriscono la corretta traspirazione;

del tipo , poiché non favoriscono la corretta traspirazione; i materassi a molle insacchettate , per il fatto che nelle spire di queste ultime si possono annidare facilmente batteri, polveri e altri microorganismi;

, per il fatto che nelle spire di queste ultime si possono annidare facilmente batteri, polveri e altri microorganismi; i materassi in schiuma di poliuretano e lattice, qualora si sia allergici a queste specifiche sostanze.

A quali altri elementi del sistema letto bisogna fare attenzione in caso di allergie?

Oltre che nel materasso, gli allergeni possono depositarsi anche all’interno delle altre componenti del sistema letto, vale a dire:

il coprimaterasso , che funge da barriera primaria per acari, polveri e pollini, evitando che questi penetrino negli strati più interni del materasso. È sempre buona norma comprare un modello realizzato in fibre ipoallergeniche e traspiranti , ma che soprattutto sia facilmente lavabile in lavatrice , per evitare l’accumulo di sostanze allergeniche;

, che funge per acari, polveri e pollini, evitando che questi penetrino negli strati più interni del materasso. È sempre buona norma comprare un modello realizzato e , ma che soprattutto sia , per evitare l’accumulo di sostanze allergeniche; i cuscini : solitamente da privilegiare materiali come memory foam , lattice o fibre di poliestere . A prescindere dalla composizione, è bene che anche i guanciali siano totalmente traspiranti , per impedire l’annidarsi di acari e altre microparticelle al loro interno. Inoltre una buona opzione è rivestirli con appositi copri-guanciali in fibra anti-acaro e in grado di contrastare la polvere ;

: solitamente da privilegiare materiali come , o . A prescindere dalla composizione, è bene che anche i guanciali siano totalmente , per impedire l’annidarsi di acari e altre microparticelle al loro interno. Inoltre una buona opzione è con appositi in e in grado di ; il rivestimento del materasso: che deve sempre essere totalmente sfoderabile, al fine di poterlo lavare di frequente. In questo modo si garantirà una perfetta igiene e si eviterà l’accumulo di polveri e pollini. Inoltre per i soggetti allergici alle fibre, è bene che l’imbottitura del rivestimento sia anallergica e priva di tessuti quali lana o altre fibre animali, che possono causare reazioni e costituire al tempo stesso un habitat naturale per gli acari e la polvere.

Consigli pratici per evitare il deposito di allergeni nella stanza da letto

Per contrastare le allergie stagionali o croniche in modo efficace non basta soltanto scegliere il giusto materasso: infatti è buona norma adottare alcuni semplici accorgimenti, che contribuiranno a ridurre la presenza di pollini, acari e polveri nella camera da letto.

Ecco perciò di seguito altri consigli utili da parte dei professionisti di Mondoflex, che sono a vostra completa disposizione per aiutarvi nella scelta del miglior sistema letto e nella sua cura: