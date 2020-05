Asma allergica: cause, sintomi e cure

Molto spesso si parla di asma, ma poche persone conoscono davvero che cosa si nasconda dietro a questa malattia infiammatoria che colpisce nello specifico l’apparato respiratorio. L’asma allergica è provocata dalla presenza di allergeni e presenta una serie di sintomi tipici, possibili cause e rimedi per curarla. Quando un allergene incontra un anticorpo nei bronchi si genera una risposta che prevede delle crisi asmatiche.

La diagnosi è effettuata in seguito a un attento percorso che porta la persona interessata a effettuare alcune prove di respirazione. Tra queste citiamo il test di reversibilità, la spirometria, il test bronchiale che serve per valutare l’eventuale ostruzione dei bronchi. Si considerano anche i test sierologici per riuscire a individuare gli allergeni che sono responsabili dei sintomi dell’asma.

Quali sono le cause scatenanti dell’asma allergica

L’infiammazione dell’albero bronchiale è alla base di questa tipologia di asma, e viene causata dal contatto con allergeni che possono essere regolarmente dispersi nell’ambiente. Tra i più comuni non possiamo dimenticare il pelo degli animali, i pollini, la polvere e le muffe. Il primissimo contatto, secondo quanto è stato spiegato da diversi esperti, risale all’infanzia ed è legato anche a una predisposizione familiare. Nel momento in cui si ripeterà questo contatto, sarà possibile notare su noi stessi una reazione del tutto anomala che è causata dal nostro sistema immunitario. Ne conseguono diversi fenomeni che colpiscono i bronchi, che sono fondamentali per il nostro organismo, se consideriamo che sono coinvolti dal passaggio dell’aria nei polmoni. Sono stati riconosciuti dei fattori precisi quando si parla di asma allergica. Tra questi troviamo quindi:

Ereditarietà;

Motivi ambientali nell’inalazione di allergeni;

Eventuali patologie come la rinite allergica.

Particolari agenti possono favorire la comparsa di manifestazioni allergiche, come il fumo, anche quello passivo, l’inquinamento atmosferico, eventuali infezioni respiratorie, le nostre abitudini alimentari e gli odori o i gas irritanti. Aggiungiamo anche tra i fattori scatenanti di questo tipo di asma lo stress e le forti emozioni, l’aria fredda, l’esercizio fisico intenso.

Come si manifesta l’asma: i sintomi

Abbiamo parlato di vie aeree e di un’infiammazione che provoca una contrazione involontaria della muscolatura bronchiale e una ventilazione polmonare irregolare. I sintomi possono cambiare, ma generalmente comprendono la tosse secca insistente che precede un attacco asmatico, un senso di oppressione al torace e difficoltà respiratorie. È tipico anche il respiro sibilante, che è accompagnato da fischi che comporta anche un’introduzione molto ridotta del flusso di aria.

I rimedi attualmente previsti

Anche questa malattia cronica può essere trattata e controllata in modo efficace, ma non potrà essere curata completamente. Una persona riuscirà comunque a svolgere regolarmente le attività preponderanti della sua vita, mantenendo alto il livello di normalità.

In fase di cura il primissimo intervento prevede l’impegno nel limitare i contatti con l’allergene che causa questo tipo di patologia. Ci si affida in genere a una terapia farmacologica, ma ogni tipo di trattamento scelto dipende dalla gravità dei sintomi, dalla durata dell’infiammazione, dall’età e dall’eventuale presenza di ulteriori malattie.

L’asma allergica è solitamente trattata con farmaci broncodilatatori o corticosteroidi, assunti attraverso spray nebulizzati predosati o attraverso aerosolterapia. I farmaci possono aiutare una persona a controllare i sintomi, specialmente se sono usati in modo continuo. È chiaro che nessun dovrà improvvisare delle cure fai da te senza aver chiesto aiuto al proprio medico per trovare il trattamento più adatto rispetto al proprio caso.

Citiamo anche gli antileucotrienici che sono una classe di farmaci da assumere per via orale, in modo da alleviare in pochissimo tempo i sintomi che sono associati all’asma. Bisogna però stare attenti, perché presentano alcuni effetti collaterali che non possono essere ignorati.