Capelli: come scegliere il taglio più adatto al tuo viso

Capelli lunghi o corti? Quante volte vi sarà capitato di voler tagliare i capelli, ma di non riuscire a farlo per paura del risultato? I capelli corti possono regalare un’aria fresca e sbarazzina ma il taglio corto non sta bene esattamente su tutti.

Se da un lato i capelli corti possono valorizzare alcuni lineamenti del viso, dall’altro si rischia di mettere in evidenza alcuni difetti.

La regola del 5,5 di John Frieda per sapere se si sta bene con i capelli corti

Una delle tecniche più conosciute per capire qual è il taglio più adatto al proprio viso è quella studiata dal parrucchiere John Frieda, un hair-stylist britannico che ha curato le chiome di celebrità come Madonna e Jennifer Aniston.

Secondo Frieda la distanza della proiezione del mento dal lobo dell’orecchio influirebbe sul successo o meno di un taglio corto. Il metodo Frieda è molto semplice:

Appoggiate una matita in orizzontale sotto al mento e un righello in verticale sotto al lobo dell’orecchio;

Leggete la misura nel punto in cui i due strumenti si incontrano.

Se il numero è minore di 5,5 cm, potete optare per un taglio corto; in caso contrario, è preferibile lasciare i capelli lunghi.

Naturalmente esistono anche altri fattori da considerare per scegliere un taglio, ad esempio la consistenza del capello. Se i capelli sono molto sottili e fragili sarebbe meglio portarli corti per non rischierebbe di portare una chioma senza volume, né forma.

Ma, moda a parte, il consiglio è quello di ricordare sempre che ciò che conta davvero è scegliere un look che faccia sentire belle ed a proprio agio; un taglio che assecondi e, al tempo stesso, valorizzi il proprio carattere.

La scelta del taglio



Nella scelta del taglio di capelli è bene tenere in considerazione la forma del vostro viso:

Il viso ovale è quello che si adatta più o meno a tutti i tagli. Che sia lungo o corto, prestate attenzione a sceglierne uno che lasci libero il viso per metterlo in risalto.

è quello che si adatta più o meno a tutti i tagli. Che sia lungo o corto, prestate attenzione a sceglierne uno che lasci libero il viso per metterlo in risalto. Se hai un viso rotondo , è consigliabile optare per un taglio che equilibri il tutto: create del volume sulla parte superiore della testa e scegliete un taglio preferibilmente scalato. Lo scopo sarà quello di farlo apparire più stretto e lungo, smussando le guance. Per farlo sarà necessario dare volume alle radici scegliendo tagli in grado di far risaltare le gote e preferendo capelli sfilati e asimmetrici.

, è consigliabile optare per un taglio che equilibri il tutto: create del volume sulla parte superiore della testa e scegliete un taglio preferibilmente scalato. Lo scopo sarà quello di farlo apparire più stretto e lungo, smussando le guance. Per farlo sarà necessario dare volume alle radici scegliendo tagli in grado di far risaltare le gote e preferendo capelli sfilati e asimmetrici. Il viso quadrato si caratterizza per fronte e mascella larga. Ha bisogno di un taglio che addolcisca il viso; optate per un taglio mosso, scalato e ondulato che crei volume e movimento intorno al volto. È possibile anche abbinare una frangia, ma non troppo lunga e piena, meglio scegliere il ciuffo laterale, che rende meno estesa la fronte e “accorcia” la mandibola.

si caratterizza per fronte e mascella larga. Ha bisogno di un taglio che addolcisca il viso; optate per un taglio mosso, scalato e ondulato che crei volume e movimento intorno al volto. È possibile anche abbinare una frangia, ma non troppo lunga e piena, meglio scegliere il ciuffo laterale, che rende meno estesa la fronte e “accorcia” la mandibola. Per chi ha un viso lungo , invece, è consigliabile scegliere un taglio che renda le linee più tonde. E’ consigliabile optare per un taglio scalato per apportare volume e movimento.

, invece, è consigliabile scegliere un taglio che renda le linee più tonde. E’ consigliabile optare per un taglio scalato per apportare volume e movimento. Il viso triangolare o a cuore si caratterizza per un mento allungato e a punta. L’ideale è scegliere una scalatura abbinata a un taglio di poco sotto il mento in modo da enfatizzare la fascia inferiore del tuo viso. La piega più adatta è quella mossa, piena e voluminosa. Attenzione, però, a non esagerare, perché un volume eccessivo rischia di far apparire il mento ancora più appuntito.

Long bob: il caschetto lungo che tutte le donne amano

Il long bob, o lob o caschetto lungo, è un taglio di capelli medio molto amato per l’eleganza e la versatilità che lo caratterizzano. Il caschetto lungo è un taglio di capelli che rappresenta la versione più lunga del classico caschetto: i capelli raggiungono una lunghezza che può variare da poco sopra alle spalle a leggermente al di sotto delle stesse.

Il significato dell’acronimo “Lob” è “Long Bob” perché il termine nasce proprio dall’unione delle due parole: Long + Bob.

Il bob diffuse negli anni 20, quando molte donne iniziarono a seguire la moda lanciata da Irene Castle. Verso la fine del decennio i capelli iniziarono ad allungarsi fino a diventare medio. Il lob venne poi messo da parte durante la Seconda Guerra Mondiale per poi tornare in auge intorno agli anni 60 rinnovandosi continuamente senza perdere più il suo fascino.

Il caschetto lungo è infatti un taglio elegante e versatile che può assumere forme, pieghe e volumi differenti. Si tratta di uno dei pochi tagli facilmente indossabile da tutte e questo lo ha reso molto popolare e di gran moda.

Ci sono però alcuni accorgimenti da seguire per valorizzare al meglio il proprio look:

Se hai capelli sottili dovresti sapere che per te è perfetta la versione wavy bob (a volte abbreviato con “wob”, è un caschetto mosso molto naturale) perché permette di conferire maggior volume alla chioma.

dovresti sapere che per te è perfetta la versione wavy bob (a volte abbreviato con “wob”, è un caschetto mosso molto naturale) perché permette di conferire maggior volume alla chioma. Chi ha pochi capelli dovrebbe abbinare alle onde anche schiariture, meches o balayage in grado di conferire un effetto multidimensionale perfetto per dare più volume al taglio.

dovrebbe abbinare alle onde anche schiariture, meches o balayage in grado di conferire un effetto multidimensionale perfetto per dare più volume al taglio. Se, invece, hai capelli molto ricci o capelli afro sarebbe meglio optare per un long bob scalato in modo da scolpire il taglio e senza esagerare in ampiezza.

I diversi tipi di long bob

Si fa presto a dire long bob! Ma come scegliere il caschetto lungo più adatto alla propria fisionomia ed al proprio tipo di capelli? Vediamo insieme gli haircut più in voga.

Lob mosso

Il long bob mosso è elegante e raffinato. Vede protagoniste morbide onde. Per realizzarlo basta usare un ferro, una piastra o dei bigodini di diametro ampio. Si può optare per una riga centrale che contribuisca a ripartire le ciocche nella maniera più armonica oppure una riga laterale per un lob mosso più femminile. Simmetrico o asimmetrico, mosso con frangia o senza non importa, resta in assoluto tra i tagli più belli degli ultimi!

Long Bob riccio

Il caschetto lungo riccio è perfetto per assicurare un look più giovanile al look. Il lob riccio più corto appena sulle spalle è indicato per chi ha un viso regolare, magari con un naso piccolo e lineamenti meno marcati. Se invece le linee del nostro viso sono più arrotondate, meglio un long bob asimmetrico corto visto da dietro e più lungo davanti.

Il caschetto lungo scalato

Il long bob scalato è indicato per chi desidera maggior volume e movimento o desidera un caschetto lungo rivisitato in chiave moderna e molto rock. E’ inoltre perfetto per garantire il massimo controllo della chioma, specie quando particolarmente folta. Ottimo per chi ha i capelli fini perché riesce a conferire volume e movimento evitando di farli apparire sottili e piatti.

Long Bob liscio

Il lob con capelli lisci è sicuramente il più elegante e chic. Se abbinato ad una riga centrale assicura un tocco di bon ton al look. Se però avete un viso tondo, optate per un long bob medio scalato e una riga molto laterale in modo da rendere più dolce anche la linea della mascella. Come ottenere una piega di questo tipo? La classica combo spazzola rotonda e phon e in seguito piastra resta la più usata da parrucchieri ed hair stylist.