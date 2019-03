Addominali scolpiti: consigli e alimentazione

Una domanda che si pongo quasi tutti i lettori, giovani o meno giovani: come faccio a scolpire gli addominali? Per mostrare degli addominali tonici e scolpiti, occorre, in primis, arrivare al peso forma, eliminando tutto il grasso in eccesso dal proprio corpo.

ADDOMINALI SCOLPITI : ELIMINARE IL GRASSO IN ECCESSO

Senza la giusta alimentazione, la pancia rimarrà sempre gonfia e non vi permetterà di mostrare quello che c’è sotto. Ricorda che mettersi a dieta non vuol dire smettere di mangiare, ma solamente migliorare il proprio stile di vita alimentare, iniziando a preferire frutta, verdura, carne e proteine a tutti gli altri alimenti.

Naturalmente anche le calorie vanno ridotte di molto. Se seguivi una dieta da 2000 calorie, ora dovrai iniziare a mangiarne solamente 1400/1500 al giorno come, ad esempio, la dieta mediterranea. E’ davvero difficile riuscirci, ma se sei tra i pochi che hanno la voglia di scolpire gli addominali, questo non sarà un problema per te!

DOPO LA DIETA?

Correre e fare attività aerobica di qualsiasi tipo. E’ inutile stare a dieta se poi non bruci le calorie in eccesso. Dovrai quindi abbinare la tua dieta alla corsa ed il gioco è fatto. Segui questi due consigli fino a quando avrai raggiunto il tuo peso forma e, solamente dopo inizia a praticare i vari esercizi per gli addominali.