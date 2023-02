Terapia del dolore: non solo farmaci

Il suo scopo è quello di riconoscere, valutare e trattare nella modalità maggiormente adeguata il dolore cronico, migliorando la qualità di vita dei pazienti che ne sono affetti e restituendo loro salute e serenità.

La terapia del dolore, definita anche terapia antalgica o medicina del dolore, interviene infatti per curare ed alleviare una sintomatologia dolorosa persistente attingendo alle numerose possibilità a disposizione, opportunamente selezionate in base all’individuazione delle cause della sintomatologia stessa.

Non sono solo i farmaci ad essere adoperati, potendosi ricorrere in realtà anche a percorsi alternativi, quali radiofrequenza e fisioterapia, massaggi e tecniche di rilassamento. Come pure, in determinati casi, tecniche psicologiche, in considerazione del peso assunto dalla psiche nella percezione ed eventuale progressione del dolore cronico.

Ed un nuovo aiuto – probabilmente non a tutti ancora noto – è costituito da appositi indumenti ed accessori, veri e propri dispositivi medici che sfruttano le microcorrenti: una potente arma in presenza di determinate patologie dolorose, e fonte di tanti benefici per chi ne soffre.

Microcorrenti, efficacia e benessere in un’unica soluzione

Problemi osteoarticolari, edemi, cattiva circolazione, sono sovente il risultato delle diverse attività quotidiane in cui siamo coinvolti. Situazioni, queste, efficacemente contrastabili avvalendosi delle microcorrenti – vera e propria rivoluzione nel settore fisioterapico, ma anche in quello estetico – che ristabiliscono l’originario benessere e tonificano i tessuti, ripristinando così l’equilibrio indispensabile al corpo.

Una forza, quella delle microcorrenti, che può trovarsi racchiusa in un dispositivo da indossare, frutto dei più avanzati studi nel settore tessile, e con il quale appunto curare infiammazioni, dolori acuti e gonfiori.

A contatto con il calore del corpo, infatti, questi minerali generano una microcorrente che raggiunge sia gli strati cutanei che quelli sottocutanei, agevolando il rilassamento dei muscoli e favorendo la microcircolazione e il drenaggio dei liquidi in eccedenza.

Diversi prodotti per diverse esigenze

Trattamento innovativo e all’avanguardia, le microcorrenti si profilano come un’efficace terapia contro il dolore acuto e cronico, in virtù della sollecitazione delle cellule, in grado di reagire rapidamente allo stress fisico generato dal verificarsi di un trauma.

Diversi i campi di intervento – mal di testa, borsiti, edemi, problemi di ipertensione e patologie come l’artrite, solo per citarne qualcuno – e diverse le soluzioni studiate per poter essere indossate e fronteggiare la situazione di dolore.

A seconda della personale patologia e dunque dello specifico disturbo, sarà infatti possibile usufruire di una ricca linea di prodotti con proprietà terapeutiche, da quelli indicati per la lombalgia e lombosciatalgia ad esempio, a quelli invece adatti in caso di distorsioni o tendiniti.

Prodotti, tutti – siano essi corsetti posturali, cavigliere o ginocchiere, a titolo indicativo – da poter portare quotidianamente a contatto con la pelle sotto i capi di abbigliamento, durante il giorno come durante la notte, nelle ore destinate al riposo. Per una piacevole sensazione di benessere, naturalmente.