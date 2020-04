Stanchezza cronica: cause, sintomi, esami da fare e rimedi. Se ultimamente ti senti spesso stanco e fai fatica a recuperare, se pensi costantemente a dormire e se vorresti essere più attivo al lavoro o nella vita di tutti i giorni potresti soffrire di stanchezza cronica. La stanchezza cronica può infatti essere la risultate di uno stile di vita scorretto ma anche il sintomo di un disturbo.

Le cause della stanchezza cronica

Quando si parla di stanchezza cronica si riferisce a una spossatezza molto grave, sia mentale che fisica, che si determina anche con uno sforzo fisico minimo e che differisce dalla sonnolenza e dalla mancanza di motivazione. Da cosa può dipendere la stanchezza cronica? Ecco le principali cause di questo disturbo:

Disturbi del sonno: come la sindrome delle apnee ostruttive del sonno, la sindrome delle gambe senza riposo o l’insonnia.

come la sindrome delle apnee ostruttive del sonno, la sindrome delle gambe senza riposo o l’insonnia. Problemi di salute di carattere cronico: come anemia, fibromialgia, carenze nutrizionali, dolore cronico, cefalea tensiva, diabete e ipotiroidismo, celiachia, dismenorrea.

come anemia, fibromialgia, carenze nutrizionali, dolore cronico, cefalea tensiva, diabete e ipotiroidismo, celiachia, dismenorrea. Patologie psicologiche, come la depressione, l’ansia, disturbi psicosomatici, il disturbo bipolare e la schizofrenia.

Stanchezza cronica: quando rivolgersi al medico

Succede a tutti di affrontare dei periodi in cui ci si sente particolarmente spossati. Come sapere quando rivolgersi ad un medico per dgli accertamenti? Diciamo subito che è perfettamente normale essere affaticati dopo un intenso sforzo fisico o un evento particolarmente stressante. Bisogna, però, precisare che resta normale nella misura in cui si riesce a recuperare la situazione di benessere che precedeva l’episodio “affaticante”. Per far si che la stanchezza sia considerata normale, si deve riuscire a recuperare in modo autonomo.

Si possono osservare due diverse situazioni paradigmatiche:

accumulo di stanchezza dovuto alla cronicizzazione di una situazione stressante che ne è alla base e si protrae nel tempo. Un lavoro particolarmente faticoso, un lungo periodo di stress o preoccupazioni, una preparazione fisica intensa in vista di una gara… Sono molti gli accadimenti fisici e psicologici che possono portare a stanchezza cronica. stanchezza cronica in assenza di un significativo stimolo cronico di tipo fisico o psichico.

In questo secondo caso, la “stanchezza” diventa il sintomo di una malattia che va sempre attentamente indagata rivolgendosi ad un medico.

Gli esami da fare in caso di stanchezza cronica

Per capire se alla base della stanchezza cronica c’è una qualche patologia è bene partire con una serie di esami in grado di monitorare la situazione generale dello stato di salute del paziente. Un Check up completo fatto in caso di stanchezza cronica comprenderà:

emocromo,

vitamina B12,

livelli ematici degli ormoni tiroidei: T3 e T4, e dell’ormone ipofisario TSH

selenio urinario,

zinco urinario,

acido folico,

sideremia,

transferrina,

elettroforesi dell’emoglobine,

ricerca di anticorpi anti Varicella Zoster (VZV),

ricerca del DNA del citomegalovirus (CMV) nelle urine,

ricerca del DNA del virus Epstein-Barr (EBV) su sangue o sciacquo buccale.

Una volta avuti gli esiti il medico saprà come muoversi e quali cure prescrivere per contrastare la stanchezza cronica.

Sindrome della stanchezza cronica

La sindrome da stanchezza cronica è un disturbo piuttosto complicato che si manifesta con un senso di fatica ostinato senza giustificati motivi. Chi ne è affetto non trae alcun beneficio dal riposo e si sente costantemente affaticato.

La sindrome da stanchezza cronica viene chiamata anche sindrome da fatica cronica, CFS o encefalomielite mialgica. Per “encefalomielite” si intende un’infiammazione del cervello e del midollo spinale. Con mialgica, invece, ci si riferisce ai dolori muscolari. La sindrome da stanchezza cronica non è semplice da diagnosticare. Chi ne è affetto lamenta un senso di fatica persistente e inspiegabile che non si attenua nemmeno dopo un buon riposo. Fatica che non è direttamente correlata a lavori particolarmente intensi, faticose sessioni di sport o altri problemi di salute.

Diagnosticare la sindrome da stanchezza cronica

La medicina moderna non ha ancora trovato un test diagnostico specifico per la sindrome da stanchezza cronica.

Pertanto, per capire se un paziente ne è affetto, il medico procede escludendo prima tutte le altre patologie che possono provocare fatica cronica.

Contrastare la stanchezza cronica con un corretto stile di vita

Una volta escluse patologie mediche, ci sono tanti piccoli accorgimenti possono aiutarti a sentirti più in forza ed attivo.

Dormire bene : Può sembrare scontato ma sono molte le persone che non riescono a dormire a sufficienza. Dormire tra le 7/8 ore a notte è fondamentale per il tuo benessere fisico. Oltre alla quantità è però molto importante anche la qualità del sonno. Cerca di creare piccoli riti in grado di conciliare il sonno e di organizzare un ambiente confortevole e silenzioso.

: Può sembrare scontato ma sono molte le persone che non riescono a dormire a sufficienza. Dormire tra le 7/8 ore a notte è fondamentale per il tuo benessere fisico. Oltre alla quantità è però molto importante anche la qualità del sonno. Cerca di creare piccoli riti in grado di conciliare il sonno e di organizzare un ambiente confortevole e silenzioso. Corretta alimentazione: Mangiare troppo, troppo poco o in modo sregolato può peggiorare la sensazione di stanchezza. Le carenze vitaminiche, o comunque dei nutrienti, portano il corpo ad andare in deficit di energia. Un altro motivo per cui ti senti stanco potrebbe anche essere che bevi troppo caffè: inizialmente stimola la produzione di adrenalina ma questo effetto è temporaneo. Anche mangiare troppo, soprattutto la sera, può rendere il tuo sonno agitato. Cerca il tuo equilibrio in modo da adottare una sana e varia alimentazione.

Sport: Una regolare attività fisica può aiutarti ad essere più in forma ed energico. Un allenamento regolare aiuta a mantenere il corpo più efficiente, a rispondere meglio alle fatiche ed allo stress quotidiani ed anche a contrastare con più efficacia i piccoli malanni. Se soffri di insonnia ricordati di non fare attività fisica la sera!

Combatti lo stress: Lo stress è nemico del buon riposo e, durante il giorno, va a contrastare la capacità di rilassarti e recuperare. E’ praticamente impossibile evitare completamente lo stress ma è fondamentale riuscire a ritagliarsi piccoli momenti in grado di rigenerare mente e spirito.