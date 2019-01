Pressoterapia: vantaggi e curiosità sul trattamento benessere

Hai mai sentito parlare della pressoterapia? E’ uno tra gli ultimi e più utili rimedi contro la cellulite e la ritenzione idrica. Si presenta come un trattamento di benessere, che va a stimolare meccanicamente le zone di gambe, braccia e addome. Per farlo si usano specifici apparecchi che normalizzano il sistema linfatico stressato, così da favorire il riassorbimento dei liquidi. Chiaramente in questa fase è fondamentale scegliere con molta cura il centro a cui ci si affiderà. Molti centri estetici offrono servizi di Pressoterapia, ad esempio a Bari, in modo da accogliere le richieste di aiuto di tantissime pazienti. Non trattandosi di una soluzione adatta al fai da te, come nel caso di creme o impacchi di tipo naturale, è fondamentale affidarsi a esperti. Questi trattamenti estetici durano circa una mezzora, e sono effettuati in media 2 volte alla settimana per una trentina di giorni.

Come viene effettuata la pressoterapia

Prima di trovare il centro che effettua Pressoterapia a Bari, sarà bene capire in che modo si effettuano le sedute. E noi siamo qui per questo!

Vengono applicati dei cuscini appositi, come gambali, bracciali o fasce addominali, che sono gonfiati al momento dell’uso. Il massaggio che viene effettuato è meccanico e ad onda. Lavora dal basso verso l’alto, e risulta essere più rapido nella fase di gonfiaggio, mentre è leggermente più lento quando si svuota. Si usa anche per persone in sovrappeso, e per chi vuole contrastare, come detto, ritenzione idrica e gli inestetismi della cellulite. Ma non è tutto, poiché si usa anche per le seguenti patologie:

Trattamento delle vene varicose;

Linfedema (anche da mastectomia);

Prevenzione di trombosi;

Edemi legati ad attività muscolari;

Disturbi veno-linfatici.

Quali sono i vantaggi e svantaggi

Un sempre maggior numero di persone decide di provare un trattamento di pressoterapia, e lo fa per accompagnare poi una dieta dimagrante o sessioni di sport. Il tutto per perdere peso. E’ presto detto che gli effetti che si ottengono in questo modo sono duraturi, e sono a vantaggio di uno stile di vita sano. Permette di poter ridurre le infiammazioni, e soprattutto sono validissime per i muscoli.

La sensazione è simile a un massaggio effettuato da massaggiatori esperti, con l’aggiunta di un piacere dato dalla stimolazione della circolazione venosa e linfatica. Anche la tua pelle apparirà migliorata e si potranno anche alleviare i dolori.

Purtroppo però è un trattamento sconsigliato nel caso di diabete, insufficienza renale, flebite e gravidanza. In questi casi è sempre preferibile chiedere aiuto a uno specialista e farsi consigliare sul da farsi, così da evitare eventuali problematiche e traumi.