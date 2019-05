Perchè le donne vivono più degli uomini?

I dati emersi dallo studio del CIA World Factbook hanno rilevato come l’aspettativa media di vita degli uomini ammonti a 79,4 anni mentre per le donne questa sia pari a oltre 84 anni. Gli studi in materia di longevità cui possiamo far riferimento sono tantissimi e, nonostante i differenti approcci e campioni di statistica, rivelano sempre la stessa conclusione: le donne vivono più a lungo degli uomini.

Lo studio della longevità che ha sorpreso tutti

Un altro studio che ha interessato il web e i lettori è stato quello della University Of South California, il cui dipartimento di Gerontologia ha pubblicato un Paper molto interessante sulle aspettative di vita e sulle differenze tra uomo e donna. I dati emersi riguardano principalmente lo scorso secolo ma sono indicativi di una società in cui le donne sono decisamente più attente al loro benessere. Esso si è rivelato utile per confrontare i dati passati con quelli attuali e ha consentito di aprire la ricerca a nuove frontiere di prevenzione.

Le principali cause di morte negli uomini

La causa principale di morte è dovuta all’insorgenza di malattie cardio vascolari che riguardano il pubblico maschile per stili di vita caratterizzati da alimentazione errata e da minori controlli medici. Il trend, stando allo studio, si origina nel 1800.

Nello studio è stato evidenziato come i progressi in materia di medicina e prevenzione siano stati recepiti con maggior facilità nelle donne, che hanno progressivamente dedicato più cura ad alimentazione e prevenzione. Potrà sembrare un dato sorprendente se si considera che la donna è stata tradizionalmente sempre meno partecipe alla vita pubblica e, in taluni casi, sottoposta a peggiori trattamenti rispetto agli uomini.

I numeri che fanno riferimento all’ottocento, inoltre, riguardano soprattutto una causa di morte che proviene dal tabagismo, abitudine maggiormente diffusa presso gli uomini a quei tempi.

Quali teorie si possono dedurre da questo studio?

Questo studio demografico ha aperto la strada ad approfondimenti dedicati all’impatto delle malattie cardiovascolari per le quali si può ritenere che esse incidano maggiormente sugli uomini e per le quali il corpo femminile potrebbe sembrare meno esposto. Si tratta solo di una teoria che, seppur affascinante, trova alcuni riscontri nella realtà. Bisognerà attendere gli studi della scienza a tale proposito e confrontare i dati con quelli statistici di tipo demografico.

Tendenze e salute: come si comportano gli uomini oggi?

Gli uomini sono tendenzialmente più restii alle alimentazioni controllate e agli accorgimenti di benessere a cui le donne si sottopongono con maggiore entusiasmo. Un esempio sono i controlli medici di routine per i quali sono molto spesso le donne a prenotare appuntamenti per i propri compagni. C’è da dire che rispetto a soli vent’anni fa questa tendenza si stia gradualmente ribaltando in favore di una maggior consapevolezza maschile nei confronti della salute e della prevenzione medica.

Un esempio è la fiorente diffusione di servizi a pacchetto di tipo check up completo uomo che offrono un controllo approfondito e totale presso cliniche specializzate. Molto avanzata è poi la cosmesi per uomo e la gamma di farmaci da banco destinati alla cura del benessere maschile.

Nonostante lo studio di cui sopra, quindi, gli uomini sembrano maggiormente consapevoli dei rischi per la salute e dell’importanza della prevenzione per una maggiore e serena longevità. Sarebbe interessante confrontare, un domani, lo studio della longevità con il panorama dei prossimi cinquant’anni e verificare se le attuali tendenze avranno influito sull’aspettativa di vita maschile e femminile, vero?