Perché è importante la disinfestazione?

Con l’arrivo della primavera e quindi delle temperature calde è facile imbattersi in insetti in casa. Spesso però si tende a minimizzare il tipo di effetti che questi animaletti possono avere non solo sull’abitazione e su ciò che contiene, ma anche sulla nostra salute. Per far fronte a questo problema è importante rivolgersi ad aziende esperte di servizi di disinfestazione che assumono, dunque, una importanza sempre più netta.

Ma perché è tanto importante la disinfestazione?

Innanzitutto perché sono numerosi gli insetti e gli animali dannosi che si possono insediare nelle case o negli impianti industriali. Soprattutto nel caso di laboratori in cui si maneggiano alimenti e materie prime di un certo tipo, che attirano questi piccoli animali che sono costantemente alla ricerca di cibo. Tra le infestazioni più preoccupanti ci sono quelle da parte di ratti e scarafaggi, soprattutto in luoghi vicini alle grandi città o centri abitati.

In secondo luogo bisogna capire che i prodotti chimici che si trovano in vendita nei supermercati, o in altri negozi specializzati, non sono così efficaci come si può pensare. In molti casi tendono semplicemente a contenere l’infestazione, senza debellarla completamente. Le aziende che si occupano di disinfestazione invece possono utilizzare apposite trappole e prodotti chimici specifici, che permettono di allontanare gli insetti e gli animali, o addirittura di ucciderli definitivamente.

È fondamentale, inoltre, pianificare gli interventi di disinfestazione. Il piano di intervento che ne risulterà sarà quindi un vero e proprio piano di lotta determinato da diversi fattori e realizzato seguendo specifiche esigenze, ma non solo: dopo aver eseguito un intervento di disinfestazione vengono individuate anche delle pratiche di prevenzione utili per ridurre le probabilità di sviluppo degli infestanti.

Mosche, mosconi, blatte, ma anche le formiche possono essere potenziali e pericolosi veicoli di trasmissione di malattie e partecipare alla diffusione di microrganismi patogeni. Gli interventi di disinfestazione sono il risultato di uno studio approfondito dell’ambiente da andare a bonificare. Il piano di intervento sarà quindi determinato da diversi fattori e realizzato seguendo specifiche esigenze.

Passando all’estate, poi, si va in contro al problema delle zanzare. Basta un clima con minime superiori a dieci gradi perché si schiudano le uova o perché gli adulti comincino a deporle. Se infatti è prassi iniziare le disinfestazioni nel mese di marzo, non è da escludere che possano rivelarsi efficaci degli interventi già a fine febbraio, in caso la temperatura del luogo raggiunga e superi eccezionalmente i 15-20 gradi

Il costo per una disinfestazione dipende da diversi fattori, come ad esempio l’estensione del giardino da trattare, la presenza di più ristagni d’acqua, canali d’irrigazione, pozzetti delle fognature, ecc. Il costo per la disinfestazione degli insetti adulti è inferiore a quello relativo alle uova, perché si tratta di un’operazione più semplice, che richiede meno insetticida e in generale meno lavoro. Invece, controllare la proprietà alla ricerca di possibili punti di futuri focolai da trattare singolarmente con la massima attenzione richiede più tempo e più risorse.

Consigli, questi, da seguire attentamente per eseguire nella maniera corretta la disinfestazione.