Peeling viso: cosa è, come funziona e come farlo per una pelle perfetta

Il peeling è un trattamento medico-estetico che permette una rapida e controllata esfoliazione della cute per una sua parziale o totale rigenerazione e stimola gli strati cutanei più integri.

L’obiettivo del peeling è quello di attenuare i segni dell’invecchiamento quali macchie cutanee e rughe di espressione. Il più efficace è ovviamente quello fatto dal medico estetico che sarà anche in grado di valutare il trattamento più adatto alla vostra condizione di partenza. Il risultato sarà quello di avere un viso più luminoso e dal colorito più omogeneo.

Il peeling medico – estetico

Il trend beauty più in voga prevede retouch esfolianti, ossia piccoli ritocchi estetici in grado di migliorare la grana della pelle e cancellare macchie del viso, discromie e rughe di espressione.

I peeling viso sono sempre più richiesti al medico estetico e il trend del ritocco leggero e naturale è in costante crescita. L’offerta più attuale propone soluzioni sempre più pratiche e delicate, che producono un’esfoliazione lieve, compatibile con la vita quotidiana. Le tipologie di peeling viso sono diverse, tutte personalizzabili a seconda della pelle della paziente.

Le soluzioni sono molte infatti: ci sono trattamenti da tenere una ventina di minuti dopo la loro applicazione e altri che vanno lasciati in posa tutta la notte. In ogni caso sono trattamenti definiti ‘socializzanti’, cioè permettono di svolgere la vita normale e, soprattutto, si possono programmare, nel senso che il medico, in base alle esigenze della paziente, decide come modulare l’intensità.

I peeling più efficaci

Ma quali sono i peeling più efficaci?

acido tramexanico: si tratta di un peeling antimacchia costituito da un acido che rallenta in modo selettivo la produzione di melanina, colpendo solo i melanociti ‘iperattivi’, che danno origine alla macchia. Di solito si ripetono quattro-cinque sedute e bisogna stare molto attenti anche alla beauty routine, che deve comprendere prodotti domiciliari specifici e di giorno un filtro solare.

fenolo tamponato: consigliato anche per contrastare l'invecchiamento delle mani.

peeling al retinolo : ottimo in caso di rughe evidenti del viso. E' bene precisare che il retinolo è fotosensibilizzante e, in caso si scegliesse questa opzione, sarà necessario abbinare una protezione solare anche nella stagione invernale.

esfoliazione deluxe, il peeling ai diamanti: si tratta di un beauty trend che viene dalla California. Si esegue con diamanti di tre dimensioni differenti, che il medico mixa in base alla tipologia di pelle, oppure con la maschera all'oro (non ancora reperibile in Italia).

Peeling si, ma con dolcezza!

Il valore aggiunto di questi trattamenti di nuova generazione sta nel fatto che sono formulati sia con granuli esfolianti, sia con booster vitaminici polivalenti. Non aggrediscono la pelle ma, nello stesso momento in cui asportano lo strato superficiale, la riparano.

Un’altra tendenza che ha apportato benefici e reso migliore i trattamenti di peeling è quella di combinare nella stessa seduta il peeling e all’acido glicolico (che deriva dalla frutta e dalla canna da zucchero) all’acido ialuronico.

Un mix perfetto per attenuare discromie, rughe, inestetismi e cicatrici. Prima si massaggia il glicolico, poi si passa sul viso il microneedle e si prepara la pelle a ricevere il trattamento successivo, cioè l’acido ialuronico, dalle proprietà idratanti, rigeneranti e riparatrici.

Come fare il peeling a casa

E’ possibile fare un peeling viso anche a casa. Si tratterà di una soluzione nettamente più superficiale e delicata ma, se applicato con costanza, potrà migliorare la grana della pelle, aumentare l’efficacia di altre creme e trattamenti e permetterci di avere un viso luminoso dall’effetto wow! Consiste in un’esfoliazione chimica con gli acidi che consente di rinnovare le cellule e donare nuova luce al volto.

Il peeling viso può essere chimico o meccanico ed è un trattamento da fare con costanza (soprattutto dopo i 30 quando compaiono le prime rughe sottili) per stimolare il turnover cellulare, minimizzando macchie e segni di espressione.

Il peeling chimico per il viso : è un metodo di esfoliazione che utilizza degli acidi per indebolire i legami tra le cellule del derma. Questo processo aiuta a eliminare le cellule morte e dall’aspetto opaco per rivelare le cellule sane, ridurre l’iperpigmentazione e migliorare la texture della pelle. Solitamente sono trattamenti che vengono eseguiti in salone. Ma questi acidi sono presenti, in concentrazione minore anche in molti prodotti skincare che si possono utilizzare a casa.

Il peeling meccanico: Fatto con creme o oli contenenti microparticelle in grado di eliminare le cellule morte. Basta passare il prodotto sul viso e poi sciacquare. Può essere anche preparato home made con zucchero e miele.