Pancia gonfia: di cosa si tratta e le possibili cause

Per ogni minima variazione di peso che subisce il nostro corpo, nella maggior parte dei casi si riscontra anche un rigonfiamento della pancia specie di quella delle donne. Certe volte può succedere a causa della elevata quantità di cibo ingerita, mentre altre volte può richiedere una visita di approfondimento da parte di un gastroenterologo. Come ulteriori ricerche hanno suggerito, il principale problema sembra essere nelle donne un lento transito intestinale, piuttosto che fluttuazioni ormonali connesse al ciclo mestruale.

Comunque, nella maggior parte dei casi, la principale causa di pancia gonfia è una scorretta dieta alimentare (pasti consumati troppo velocemente, cibo spazzatura e poca assunzione di acqua). Per fortuna, è possibile ricorrere a rimedi naturali come i probiotici, i quali è possibile trovarli negli alimenti fibrosi, nella frutta e nella verdura fresca. Tuttavia, per escludere la presenza di un problema più grave (come la malattia infiammatoria dell’intestino o la sindrome dell’intestino irritabile), si consiglia di far visita al proprio gastroenterologo.

Una dieta scorretta può influire sulla pancia gonfia?

Certo che si. Se al tatto lo stomaco risulta essere gonfio o teso, piuttosto che morbido, allora potrebbe significare che il cibo che si sta consumando e il modo in cui lo si consuma, possono essere la causa scatenante del problema. I cibi che possono favorire il gonfiore di pancia sono quelli salati e trasformati come ad esempio le bevande gassate o anche un eccesso di riso, anche se l’eccesso di pasta e di patate potrebbero creare problemi.

Premesso ciò è importante sapere che alcuni alimenti causano la ritenzione dei liquidi (che sono quelli ricchi di sodio o di amido come la pasta). Inoltre, molte persone lamentano un gonfiore di stomaco soprattutto durante la fase di digestione, questo può essere causato da alimenti come i legumi o dalla frutta consumata subito dopo un pasto. In particolar modo, non è possibile se si soffre di problemi di stitichezza avere uno stomaco piatto. Per questo motivo, devono essere nella norma le funzioni intestinali.

Inoltre, è importante favorire una dieta equilibrata (la dieta mediterranea vince sempre) e varia, quindi che non escluda alimenti, specialmente se si tratta di frutta e verdura, che andrebbero invece consumate ogni giorno. Anche un’attività fisica moderata, oltre all’alimentazione, è utile per raggiungere l’obiettivo di una pancia piatta. Tra le cose più importanti da ricordare ci sono il masticare in modo lento e bere molta acqua, che non sia gassata, in quanto oltre ad idratare il corpo serve anche per migliorare la regolarità dell’intestino.

La pancia gonfia può essere il segno di malattie intestinali?

Molte persone pensano che la pancia gonfia possa essere il primo sintomo della sindrome dell’intestino irritabile (SII o IBS dall’inglese irritabile bowel syndrome). Lo stesso vale per i casi di gastrite e colite. Si tratta di malattie infiammatorie, la cui causa di fondo non è ancora ben definita, ma sappiamo che causano difficoltà nella digestione, bruciore di stomaco e costipazione alternati a diarrea e gonfiore.

Spesso la base è di tipo “emotiva” e/o psicologica. Le persone più colpite da questo problema infatti, sono generalmente molto ansiose, manifestano tensione, aggressività o depressione. Un possibile trattamento dunque, è volto a migliorare i sintomi di queste condizioni psicologiche. Il consiglio in tal caso è di ridurre lo stress emotivo e cercare di condurre una vita più serena.

I probiotici possono essere rimedi utili?

La dieta è importante; tuttavia, i cibi scatenanti possono variare da persona a persona. Il paziente stesso, con l’aiuto di un medico, deve capire quali evitare, anche se nella maggior parte dei casi questi alimenti sono latte, formaggio, cibi ricchi di grassi, salsicce e caffè. Inoltre, è importante ricordare che gli antispastici o i farmaci antidiarroici, dovrebbero essere utilizzati solo dietro consiglio medico o da un altro operatore sanitario.

Per ridurre la produzione di gas intestinale, vengono in nostro aiuto i probiotici, poiché possono ripristinare l’equilibrio della flora batterica, promuovendo allo stesso tempo la divisione cellulare delle pareti del colon, riducendo l’ipermotilità gastrointestinale e la fermentazione batterica degli alimenti. Tutto ciò contribuisce ad alleviare i sintomi fastidiosi di una pancia troppo gonfia.