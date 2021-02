Montascale: le diverse tipologie e i vantaggi

Il montascale è uno strumento fondamentale nel fornire valido supporto a tutte quelle persone che hanno difficoltà nel deambulare. Questo dispositivo, denominato anche “servoscala” si compone di una struttura verticale, che funziona a sollevamento.

Grazie al suo meccanismo riesce ad eliminare gli ostacoli provocati dalle barriere architettoniche e a far sì che le persone anziane possano salire le rampe di scale senza dover far fronte alle loro difficoltà motorie o senza essere costretti a ricorrere all’aiuto di altre persone.

Il montascale per anziani risulta pertanto essere una soluzione molto sicura, ma soprattutto ance molto pratica, che possiede anche tanti altri benefici e in più si suddivide in diverse tipologie.

I diversi tipi di montascale

Sul mercato e su portali on line dedicati come vimec.biz, sono presenti differenti tipologie di montascale con costi differenti e anche con sistemi di funzionamento diversi, che possono adattarsi a persona anziane e alle loro varie esigenze, o anche a chi si trova in una situazione problematica dal punto di vista motorio e dovrà conseguire una riabilitazione che durerà mesi.

Tra i vari tipi di servoscala si possono distinguere:

a pedana,

a spalliera,

a veicolo,

a guida.

Per quanto riguarda i primi, questi possono essere indicati anche con l’espressione “seduta ribaltabile”, che ammettono la presenza di una seduta e sulla quale è possibile anche sistemare la carrozzina dei disabili.

Quelli a spalliera invece possiedono una parte verticale che non si può ribaltare e in più si può agganciare direttamente alla guida del montascale.

I tipi a veicolo invece possono essere richiudibili, mentre la quarta tipologia è dotata da una struttura fissa che serve per far scorrere il veicolo e che può essere composta da una sorta di corrimano oppure da una parte dentata.

Funzionamento del montascale: le varie tipologie

Anche il funzionamento del montascale può essere di vario tipo, o meglio tutte le tipologie funzionano grazie all’energia elettrica, ma è il loro sistema di trazione che cambia a seconda dei modelli.

I sistemi, infatti, possono essere di tre gruppi differenti: a pignone e cremagliera oppure ad aderenza o a fune.

Il primo funziona grazie alla presenza di un motore elettrico: è quest’ultimo, infatti, che si occupa del movimento del montascale grazie ad una ruota dentata.

Il sistema ad aderenza invece ha sempre un motore elettrico che però lavora insieme a dei rulli in grado di aderire alla guida grazie alla pressione.

La fune invece funziona in questo modo: la piattaforma o il sedile sono attaccati ad una corda che viene tirata direttamente dal motore, che in questo caso si trova sulla parte esterna del veicolo.

I benefici del montascale

Il montascale è un dispositivo senza dubbio molto utile per tutti coloro che devono ritrovarsi a fronteggiare il problema delle barriere architettoniche. Queste, infatti, possono essere facilmente eliminate grazie alla sua presenza.

Tra i tanti benefici del montascale vi è sicuramente quello dell’indipendenza: la persona che lo potrà utilizzare non dovrà rivolgersi ad altri soggetti, come ad esempio membri della famiglia, altri parenti o amici per potersi far aiutare nella salita o discesa delle scale. In questo modo potrà agire in modo autonomo e potranno essere rispettati i suoi diritti.

A questo vantaggio però si aggiunge anche quello economico, anche perché l’acquisto di un dispositivo del genere non va ad incidere in modo significativo sulle bollette dell’energia elettrica, dati i consumi contenuti, e nemmeno sul proprio portafoglio, anche perché non si tratta di prezzi eccessivi.

Importantissimo poi il fattore sicurezza: le scale possono essere, oltre che un ostacolo per alcuni soggetti, anche fonte di pericolo, soprattutto per gli anziani.

Oltre a questo, si deve valutare anche la riduzione dello spazio: un elemento del genere come il montascale è sicuramente molto meno ingombrante rispetto ad altri modelli di aiuto.

Tra l’altro tutti i servoscala sono anche “flessibili” cioè come si è visto, ne esistono diverse tipologie da scegliere a seconda della necessità da soddisfare in modo da semplificare così la vita di una persona anziana.