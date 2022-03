Materasso in schiuma: quando e perché sceglierlo

A molte persone capita di svegliarsi al mattino con molti dolori alla zona cervicale oppure alla zona lombare. Sono dolori che possono persistere durante il corso della giornata e che possono rendere difficile il normale svolgimento delle proprie attività. A molte altre persone capita di svegliarsi già stanchi, come se il sonno non fosse stato affatto ristoratore, ma anzi avesse comportato un grado di spossatezza in più. Anche in questo caso portare avanti le proprie attività quotidiane può risultare difficile. La stanchezza diurna può infatti compromettere la concentrazione e creare problemi di memoria. Sia nel caso dei dolori che della stanchezza è anche possibile sentirsi irritabili, cosa questa che potrebbe pregiudicare i rapporti interpersonali. Che fare? Scegliere un materasso in schiuma! Sì, avete capito bene, sostituire il materasso con un modello in schiuma può essere la chiave di tutto.

Quando scegliere un materasso in memory foam

Scegliere il materasso per migliorare la salute è, oggi, una verità assoluta. Per questo motivo optare per i materassi in schiuma è sempre la cosa migliore da fare. Si tratta, infatti, di un materiale che reagisce al peso e al calore del corpo. È avvolgente, confortevole, morbido, ma allo stesso tempo consente di non sprofondare. Offre un sostegno eccellente ad ogni zona del corpo, in modo che non si vengano a creare pressioni né stress di alcun genere. Mantenere una corretta postura è un gioco da ragazzi dormendo su un materasso di questo genere, una schiuma che è adattativa e che quindi modifica conformazione ad ogni cambio posizione, ad ogni movimento del corpo. È un materasso di grande benessere, ergonomico e ortopedico. Impossibile chiedere di più! Ovviamente i materassi in memory foam sono disponibili di vario spessore. I modelli in assoluto migliori sono quelli che hanno uno spessore di 20-25 cm, davvero morbidi e confortevoli. Alcune persone però amano un sostegno più rigido. In questo caso è possibile optare per uno spessore minore, anche di 18 cm circa.

Perché scegliere il materasso in memory

Il materasso in memory permette di dormire senza eccessivi risvegli e senza eccessivi movimenti, così che il sonno possa dirsi davvero ristoratore. Di conseguenza è possibile svegliarsi al mattino riposati e carichi di energie, pronti ad affrontare la giornata. Dato che consente di mantenere una corretta postura, permette di eliminare alla radice dolori e fastidi. Si tratta quindi di un materasso ideale per chi soffre di problemi alla schiena, così come di coloro che vogliono scongiurare la loro comparsa. Ovviamente si tratta di una valida scelta anche per chi si trova costretto a letto per lunghi periodi di tempo, come le persone malate ad esempio o con problemi di deambulazione. Sono molti i modelli ortopedici che sono dispositivo medico e che possono quindi anche essere detratti dalle spese senza difficoltà.

Infine è importante ricordare che il memory foam è un materiale che torna sempre alla sua originaria conformazione. Non si deforma e non si avvalla, un materasso che dura quindi a lungo nel tempo e resistente. Un vero e proprio investimento che si ripaga da solo insomma, un investimento che vale davvero la pena intraprendere.

Dove acquistare materassi in memory di qualità

Ci teniamo a ricordare che i materassi in schiuma sono oggi molto diffusi ma non dovete credere che siano tutti uguali. Alcuni sono infatti di scarsissima qualità. I materassi in schiuma migliori sono quelli composti da strati a diversa densità e che offrono molti punti di sostegno. Inoltre è importante che lo strato superiore sia a celle aperte, in modo da favorire la massima traspirabilità. Se il materasso è corredato da un rivestimento esterno traspirante, sfoderabile, lavabile in lavatrice, tanto meglio ovviamente. Tra i migliori materassi oggi disponibili in commercio che rispondono a queste caratteristiche, quelli disponibili su www.emma-materasso.it che è possibile provare per ben 100 notti ed eventualmente restituire nel caso in cui non rispondessero alle proprie specifiche esigenze.

Ci teniamo a ricordare anche che i materassi in memory possono essere corredati da molti accessori che li rendono ancora più efficienti. Pensiamo ad esempio al coprimaterasso elastico che calza alla perfezione senza andare a creare pieghe, alla rete con doghe in legno di alta qualità per un sostegno ancora migliore, ai cuscini anch’essi realizzati in memory per un maggiore benessere nella zona del collo. Questi accessori, un tempo difficile da reperire, sono oggi molto diffusi e consentono di creare un letto semplicemente impeccabile.