Come scegliere il materasso per migliorare la tua salute

Esistono tanti, tantissimi materassi in vendita, che si differenziano per materiali, per rigidità e molto altro ancora. Difficile dire quale sia il miglior modello presente sul mercato, poiché la scelta è molto personale. E per ogni prodotto, possono esserci una serie di benefici per la nostra salute. Se hai voglia e bisogno di acquistare un nuovo materasso, ti consigliamo di leggere i nostri consigli e indicazioni per migliorare la tua scelta e cambiare vita!

Scegli i materassi in base alla rigidità e allo spessore

Un materasso idoneo alle tue caratteristiche fisiche, dovrà essere capace di reggere il tuo peso. Ciò vuol dire che il livello di rigidità è strettamente correlato ai tuoi chili, e per non essere scomodo dovrà apparire compatto e ben strutturato. Considera sempre che si valuta solitamente un buon materasso in base alla naturale curvatura della colonna vertebrale. Dovrà, infatti, rispettare il movimento del nostro corpo, senza portarti a dormire in posizioni che non sono naturali e piacevoli.

E’ opportuno però sfatare un falso mito: non è vero che un materasso duro sia il migliore per la tua schiena. La durezza è un fattore personale, ma non è la scelta ottimale per la maggior parte delle persone.

Oltre al peso considera le tue abitudini

Dimmi come dormi e ti diremo chi sei! Per ottenere il massimo dal tuo materasso, e riposare in modo ottimale, devi considerare la posizione naturale che assumi quando riposi. Tutte quelle persone che dormono in posizione supina, avranno bisogno di materassi rigidi, che sono perfetti per sostenere la tua colonna vertebrale. Se invece sei portato a dormire su un fianco, allora è preferibile diminuire la durezza del materasso, poiché non devi appesantire le spalle. Quest’ultime potranno così sprofondare leggermente e raggiungere una posizione confortevole.

Dormi invece a pancia in giù? Se riposi appoggiandoti sullo stomaco, dovrai preferire una base bella compatta, poiché il torace e i fianchi devo mantenere una linea corretta. In questo modo potrai evitare di svegliarti con il mal di schiena: di solito si punta tutto su un materasso al lattice.

Materiali consigliati in base alle tue necessità

Come detto il peso e le tue abitudini hanno una grande importanza, e influenzano la scelta finale, legata poi al materiale. Il lattice è quello più usato e apprezzato, perché offre un sostegno abbastanza rigido ma vi è ancora grande flessibilità. Se poi soffri di allergie respiratorie o asma, è la scelta perfetta per te. I modelli Memory Foam invece sono ottimi per mantenere il calore del corpo, rendendolo ottimale per chiunque soffra molto il freddo. E’ molto flessibile, e si adatta ai contorni del corpo, risultando ideale per le persone esili. Aiuta a ridurre i movimenti nella notte, così da rendere impeccabile il riposo.

Nel caso dei modelli con le molle, molto più tradizionali, la scelta è quasi una mezza certezza, poiché è scelto sia dalle persone snelle che robuste. Offrono massima areazione, che rende ottima la gestione del caldo, soprattutto in estate.