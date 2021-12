Mascherine personalizzate: da obbligo ad accessorio trendy

Il grande colpo di genio? Esiste e si nasconde dietro l’abilità di saper ricreare con creatività un oggetto che è diventato un accessorio immancabile. In modo particolare negli ultimi due anni di pandemia globale. Stiamo parlando della mascherine, che usiamo da diversi mesi per proteggerci quando entriamo in luoghi chiusi. Ma anche all’aperto nei luoghi affollati.

Da un po’ di tempo sono diventate anche oggetto fashion: molte aziende hanno non solo deciso di presentare le proprie proposte, ma hanno anche scelto di offrire ai consumatori la possibilità di creare le proprie versioni personalizzate.

E in questo modo il dispositivo fondamentale per arginare la diffusione del Covid-19 è diventato un must divertente, colorato e glam. Vediamo cosa si sono inventati diversi marchi per contrastare il pessimismo degli ultimi mesi!

Dalle mascherine usa e getta agli accessori fashion

La famosa creatività (che abbiamo citato poco fa) di tanti brand ha portato alla produzione di modelli vivaci, con citazioni e stampe di volti di persone o personaggi famosi. Ma anche mascherine con logo che molte aziende e attività di ristorazione offrono a dipendenti e clienti per poter promuovere il proprio brand. Così un semplice oggetto nato come dispositivo usa e getta può diventare un prodotto di moda. Ed è capace di sfidare degnamente il prestigio di borse, cinture e occhiali. E nel farlo riesce anche a raccontare molto di noi. La loro diffusione obbligatoria le ha portate a diventare il gadget aziendale perfetto per bambini e adulti.

Pensiamo per esempio alle mascherine Love the Sea, che sono realizzate in tessuto speciale per poter poi affrontare il lavaggio a 60° che ne garantisce ulteriori utilizzi nel tempo. Il tutto lanciando un messaggio di solidarietà e rispetto per l’ambiente e il mare.

Un modo originale per proteggersi e strappare un sorriso

L’atteggiamento positivo che si nasconde dietro a queste iniziative ha ottenuto successo mondiale. In America per esempio diverse startup tecnologiche hanno avviato queste attività proprio con l’intento di alleggerire il momento teso che tutti stiamo vivendo. Indossare queste mascherine in pubblico permette di ironizzare e non prendersi mai troppo sul serio. Ovviamente tutto avviene nel rispetto della sicurezza di ogni consumatore che vuole tutelare se stesso e gli altri.

Alcune persone hanno invece preferito affidarsi all’arte del “fai da te” o meglio della personalizzazione per creare qualcosa di unico. Spopolano le mascherine con stampe di personaggi dei fumetti, soprattutto per riuscire a far sorridere i più piccoli, pronti per affrontare ogni giorno le lezioni a scuola.

Perché le mascherine trendy hanno ottenuto così tanto successo? La risposta degli esperti

La leggerezza è tutto ciò di cui abbiamo bisogno e a dirlo sono diversi esperti. Con i colori vivaci, con i disegni stampati si vuole cercare di alleggerire la tensione, spesso anche all’interno degli ospedali. È un modo simpatico per portare colore e luce anche all’interno di diverse attività commerciali, mostrando un’accoglienza speciale per tutti i consumatori.

Ogni mascherina ormai vuole mostrare la voglia di tornare davvero alla normalità adattandosi in modo più leggero e simpatico. Del resto gli ultimi due anni sono stati vissuti all’insegna della ricerca di coraggio e buon umore. E se il buon umore non arriva è giusto cercare di forzare un po’ la mano.

Diamo allora il via libera a questo accessorio trendy che non solo protegge ma che può anche rallegrare chiunque lo indossi o lo veda indossato.