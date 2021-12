Italiani primi in Europa per consumo di integratori dietetici e alimentari: sono soprattutto le donne a sceglierli per il loro benessere

Stando ad una recente ricerca, gli italiani sono i primi consumatori europei di integratori di ogni possibile genere. Gli italiani acquistano infatti integratori che consentono di offrire al proprio organismi i sali minerali e le vitamine che non si riesce ad assumere con l’alimentazione. Acquistando poi anche integratori per dormire meglio, per tenere sotto controllo ansia e stress, per contrastare il senso di stanchezza e regolarizzare l’intestino. Molto importante anche il consumo di integratori dietetici, scelti per far diminuire i morsi della fame, per evitare un’assunzione eccessiva dei carboidrati, per svegliare il metabolismo e riuscire quindi a dimagrire più in fretta e in modo più efficiente.

La situazione in Italia, qualche numero

Gli integratori hanno avuto un successo incredibile nel corso degli ultimi anni negli Stati Uniti d’America. Si conta che gli americani infatti abbiano speso solo nel 2020 ben 40 miliardi di dollari. Le previsioni per il 2022 sono rosee. Secondo gli esperti si arriverà ad una spesa di 5 miliardi di dollari, se non addirittura superiore. Sì, le vendite di integratori in America vanno davvero alla grande, ma è l’Italia il paese che si è aggiudicato il primo posto in Europa. Gli italiani hanno speso infatti 32 milioni di dollari in integratori, vitamine e simili altri prodotti.

A quanto pare sono soprattutto le donne a consumare integratori in Italia, pari infatti al 61% dei consumatori abituali. Ad acquistare integratori sono le ragazze giovani, certo, ma soprattutto le donne più mature. Si tratta perlopiù di persone istruite e benestanti.

Un’attenzione sempre maggiore al benessere psicofisico e alla salute

Queste recenti statistiche non hanno fatto che confermare l’andamento positivo del settore integratori. Sono ormai oltre 20 anni che questo tipo di prodotto si vede davvero molto bene, soprattutto in Italia. Ciò che queste ricerche hanno messo in luce è stato però un incremento delle vendite da quando ha preso il via la pandemia da Covid-19. È come se questa pandemia avesse riportato alla luce il desiderio di prendersi cura di se stessi e della propria salute al meglio.

È proprio per questo motivo che la maggior parte delle persone afferma di acquistare integratori, per la salute. Gli integratori ci offrono la possibilità di far lavorare al meglio il nostro organismo infatti. Ci permettono di limitare e prevenire l’insorgere di problemi. Inoltre gli integratori ci offrono la possibilità di dimagrire, limitando obesità e problemi ad essa correlati. Gli integratori sono utili però anche per la salute della nostra psiche. Ci aiutano ad allontanare lo stress o quantomeno di limitarlo. Permettono di rilassarsi e di ritrovare la connessione con la parte più genuina di noi stessi. Ci offrono la possibilità di vederci più belli allo specchio, un’immagine in cui risulta più semplice riconoscersi.

Integratori dietetici e alimentari: esistono delle controindicazioni

Gli integratori dietetici e alimentari possono essere acquistati in farmacia senza bisogno di essere in possesso di una ricetta, possono essere acquistati anche direttamente online in pochi click appena. Questo è un bene, dato che si ha in questo modo la possibilità di prendersi cura della propria salute psicofisica in modo semplice. Ci sono però alcune considerazioni che è bene fare.

Gli integratori sono considerati innocui. Effettivamente assumere integratori non porta ad alcun tipo di problema. Non è vero però che non esistano controindicazioni. Ci sono alcune sostanze che potrebbero creare reazioni avverse in alcuni individui. Altre potrebbero interagire con dei farmaci che è necessario assumere quotidianamente. Proprio per questo motivo è sempre bene chiedere consiglio al proprio medico curante oppure al farmacista prima della scelta. Inoltre è sempre bene leggere il bugiardino che accompagna gli integratori e assumerli prestando attenzione alle dosi indicate.