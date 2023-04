Ipoacusia professionale: cos’è e come tutelarsi

L’ipoacusia professionale è una forma di perdita dell’udito che colpisce le persone che lavorano in ambienti rumorosi. L’esposizione prolungata a rumori elevati sul posto di lavoro può infatti causare lesioni alle cellule ciliate dell’udito, che sono responsabili di tradurre e trasmettere le informazioni sonore al cervello. Questi danni possono portare a una perdita uditiva che, se non viene affrontata, può peggiorare col tempo e causare problemi di comunicazione e di lavoro. È quindi importante riconoscere immediatamente il rischio e i sintomi dell’ipoacusia professionale e sapere preventivamente come comportarsi.

Ipoacusia professionale: le cause

L’ipoacusia professionale è causata da una lunga esposizione a rumori elevati sul posto di lavoro. Ciò può accadere in una vasta gamma di settori professionali, come l’edilizia, le aziende produttive, l’agricoltura e la costruzione navale. I rumori elevati sul lavoro possono provenire da macchinari rumorosi, attrezzature pesanti, strumenti ad aria compressa, veicoli, esplosioni, musica ad alto volume e altre attività che generano rumori continui.

La gravità dell’ipoacusia professionale dipende dalla durata e dall’intensità dell’esposizione al rumore. È importante riconoscere le fonti di rumore sul posto di lavoro e adottare misure preventive per limitare l’esposizione.

Sintomi e prevenzione

I sintomi dell’ipoacusia professionale possono variare da persona a persona e possono includere difficoltà a capire le conversazioni, necessità di aumentare il volume della TV o della radio, difficoltà a sentire il campanello o il telefono, e altri problemi di udito. In alcuni casi, le persone affette da ipoacusia professionale possono anche sviluppare un acufene, ovvero una sensazione di ronzio, fischio o suoni simili.

Tuttavia, poiché i sintomi possono manifestarsi gradualmente, può essere difficile riconoscere l’ipoacusia professionale finché non diventa più grave. È fondamentale quindi riconoscere i primi segnali di problemi uditivi e monitorarsi regolarmente. Gli esami audiometrici periodici sono uno strumento importante per rilevare l’ipoacusia professionale in una fase iniziale, quando può essere trattata più efficacemente.

Esistono diverse misure preventive che le persone possono adottare per proteggere le proprie orecchie sul lavoro e prevenire l’ipoacusia professionale. Una delle opzioni più semplici ed efficaci è l’utilizzo di protezioni auricolari, come tappi per le orecchie o cuffie, che possono ridurre l’esposizione al rumore. Altre misure preventive possono includere la riduzione del tempo di esposizione alla fonte rumorosa, la riduzione del livello di rumorosità delle attrezzature e dei macchinari, la regolazione del volume della musica o di altri suoni e l’utilizzo di barriere acustiche per ridurre la diffusione del rumore.

Molte aziende hanno già in atto programmi di prevenzione dell’ipoacusia professionale che includono esami audiometrici periodici, formazione sui rischi uditivi, programmi di gestione del rumore e altre misure preventive.

Trattamento e cure

Per coloro che hanno già sviluppato l’ipoacusia professionale esistono diverse soluzioni disponibili per migliorare la loro capacità uditiva. Una delle opzioni più comuni è l’utilizzo di apparecchi acustici, che possono aiutare ad amplificare i suoni e rendere più facile capire le parole. Ci sono molti tipi diversi di apparecchi acustici disponibili, inclusi quelli personalizzati e programmabili, che possono essere adattati alle esigenze individuali.

Alcune aziende, come Starkey, offrono soluzioni uditive personalizzate che sono specificamente progettate per coloro che lavorano in ambienti rumorosi o che hanno già sviluppato l’ipoacusia professionale. Queste soluzioni possono includere protezioni auricolari personalizzate, dispositivi di amplificazione acustica wireless e altri strumenti che possono migliorare la capacità uditiva e proteggere le orecchie dai danni futuri.

Starkey ha inoltre sviluppato una serie di tecnologie avanzate per gli apparecchi acustici, tra cui la tecnologia Evolv AI, che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare la comprensione della voce e il comfort sonoro. Queste tecnologie possono aiutare coloro che soffrono di ipoacusia professionale a migliorare la loro capacità uditiva permettendo loro di godere di una migliore qualità della vita.

Con le soluzioni avanzate di Starkey per la tutela dell’udito sul lavoro e la gestione dell’ipoacusia professionale, è possibile quindi lavorare in modo sicuro mantenendo inalterata nel tempo la capacità uditiva.