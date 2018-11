Inverno: il mal di gola è servito

Prima o poi capita a tutti, basta un colpo di freddo ed ecco il mal di gola che colpisce. Il dolore in genere localizzato ad una specifica zona della gola, in genere la laringe o la faringe, e può essere associato a mal di testa, febbre e spossatezza. Comprendere quale sia l’agente patogeno in atto è importante, così come lo è anche cercare di alleviare i sintomi del mal di gola.

Le principali cause del mal di gola

Il mal di gola che ci colpisce all’improvviso in inverno ha di solito delle cause ben precise, e anche dei fattori predisponenti. Il clima freddo, l’aria asciutta in casa, lo smog e la nebbia che gravano sulle città, sono tutti elementi che mettono a dura prova il nostro apparto respiratorio, che non riesce a proteggersi in modo adeguato. Per questo motivo la laringe e la faringe tendono ad essere facili prede di virus e batteri. Solitamente un virus che ci colpisce alla gola mostra sintomi fulminei: improvvisamente sentiamo forti dolori quando cerchiamo di deglutire, o addirittura perdiamo la voce che diviene roca e flebile.

Nel caso di un batterio invece oltre al dolore alla gola avvertiamo, in genere, anche spossatezza, febbre alta, stanchezza. Nel caso dei virus in genere è consigliabile attendere che il sistema immunitario faccia il suo lavoro, debellandolo. Se invece soffriamo di mal di gola a causa di un batterio, è consigliabile contattare il medico, in modo che possa prescrivere un antibiotico.

Eliminare il dolore

Che si tratti di un virus o di un batterio poco importa, ciò che ci preoccupa di più quando abbiam mal di gola è proprio il dolore, l’arrossamento, la difficoltà a deglutire. Per altro la gola secca e la difficoltà a inghiottire portano anche a non riuscire ad assumere correttamente i farmaci e ad una carenza di saliva sulla zona interessata. In questi casi si può anche agire contro i sintomi, quali il dolore e l’infiammazione, con farmaci per automedicazione prodotti da NeoBorocillina come gli antinfiammatori gola. Sono disponibili in diverse formule, a partire dalle classiche compresse con flurbiprofene, da sciogliere in bocca; questo principio attivo consente di limitare la presenza di dolore e infiammazione, consentendoci di tornare in forma più in fretta. NeoBorocillina propone le pastiglie sia per adulti, sia per bambini, gommose al gusto cola.

Non solo pastiglie

Le pastiglie, spesso chiamate caramelle per la gola, non sono oggi l’unico rimedio contro il mal di gola e l’infiammazione. NeoBorocillina infatti propone anche le bustine da sciogliere in acqua o lo spray da utilizzare direttamente sulla zona interessata. Le bustine contengono ibuprofene, che allevia il dolore e diminuisce l’infiammazione. Lo spray è a base di flurbiprofene e permette di diminuire l’infiammazione, non solo alla gola ma anche al resto del cavo orale. Questo prodotto si può utilizzare quindi non solo per alleviare i sintomi del mal di gola, ma anche in caso di infiammazioni della mucosa orale. L’erogatore spray consente inoltre di colpire il dolore precisamente nella sede in cui lo si avverte maggiormente.

